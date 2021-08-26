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Uzm.Dr.Navdar:Pandemi Henüz Bitmedi Lütfen Kurallara Uyalım

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesi hekimlerinden Uzman Doktor  Ayşegül Navdar Seyedresuli Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’e son günlerde halkımızdan birçok kişinin sanki pandemi bitmiş gibi hareket ettiklerini ifade ederek bu rahatlık hayra alamet değil dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2021 Perşembe 11:52
Uzm.Dr.Navdar:Pandemi Henüz Bitmedi Lütfen Kurallara Uyalım
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Hocam Ülkemizde Sanki COVİD 19 Bitmiş Gibi Bir Çok Kimse Gayet Rahat Bir Şekilde Hareket Ediyor, Her gün ayrı bil olaya şahit olduğunuz bu hastalık için neler söylemek istersiniz ?  

Ülkemizde ve tüm dünyada halen pandemi süreci devam etmektedir. Pandemi kurallarına hem toplum sağlığı için hem kendi sağlığımız için uymalıyız.

Biz Avrasya Hastaneler Grubu olarak sağlık bakanlığımızın bütün  öneri ve önlemleri doğrultusunda her türlü önlemi aldık. Bu çalışmamızı hem girişte hem çıkışlarda yapıyoruz.

Hastalarımızdan ve refakatçilerden bile PCR testi istedik. Önlemleri iyi aldığınız zaman problem yaşamadık.

Bu üçüncü kapanmada bile biz her şeye devam ettik. Hiçbir hastamız COVİD-19 olmadı. Alıştık tecrübe kazandık. PCR testlerine de artık çok hızlı bakıyoruz. Sabah geliyor PCR testine bakıyoruz 2-3 saat sonra çıkıyor ona göre tedavi ediyoruz. Tetkik tanı ve tedavi imkanı çok kısa sürede hallediliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Hangi hastalar iç hastalıkları uzmanına başvurabilir hocam ? 

Tıbbi olarak bizim branşa giren her konuda hastalarımıza hiç bir şey sağlık kadar önemli değil prensibimiz gereği yerli ve yabancı hastalarımıza en konforlu sağlık hizmetini sunuyoruz.

Hocam yaz bitiyor ve sonbahar geliyor hava değişimleri insanlara ne tür sorunlar yaşatabilir ? 

Sonbaharda gribal enfeksiyon artar ve psikolojik çöküntü yaşatabilir. Alerji astım hastalarının mevsim değimlerinde daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Bütün dikkatlerine rağmen hekime ihtiyaç hissetmeleri halinde biz her zaman yanlarında olacağız.

Hocam ülkemizde genelde insanlar hastalanmadan bir hekime başvurmazlar Check Up’ın faydaları nelerdir biraz bilgi verebilirmisiniz ?

Yaş ilerledikçe ortaya çıkabilen sağlık problemleri genetik sebeplere bağlı olarak da gelişebilir. Bazı hastalıkların belirtileri kendisini açıkça gösterirken kimi hastalıkların daha gizli bir şekilde ilerlediği söylenebilir. Özellikle 35 yaş ve sonrasında belirli aralıklarla yapılan check up, hastalıkların erken teşhisi ve etkili tedavisi için hayati bir önem taşır. Check Up ile hem sağlık bağlamında hem de maddi açıdan avantaj sağlanır.

Hastalar en çok hangi şikayetler ile size başvuruyor hocam ?

Dahiliye olarak da bilinen iç hastalıkları; pek çok hastalığın teşhis ve tedavisi ile ilgilenen bir tıp uzmanlığıdır. İç hastalıkları uzmanlığı, vücudun iç organlarını etkileyen çok çeşitli koşulları kapsar – kalp, akciğerler, karaciğer ve mide-bağırsak sistemi, böbrekler ve idrar yolu, beyin, omurga, sinirler, kaslar ve eklemler. Her ne kadar bazı hastalıklar özel organları etkilese de, yaygın hastalıkların çoğu – arteriyoskleroz, diyabet, yüksek tansiyon ve kanser vücudun birçok iç organını etkileyebilir.

İç hastalıkları alt özellikleri arasında alerji ve immünoloji, kardiyoloji (kalp hastalıkları), endokrinoloji (hormon hastalıkları), hematoloji (kan hastalıkları), bulaşıcı hastalıklar, gastroenteroloji (bağırsak hastalıkları), nefroloji (böbrek hastalıkları), onkoloji (kanser), pulmonoloji akciğer hastalıkları) ve romatekoloji (artrit ve kas-iskelet sistemi hastalıkları) bulunmaktadır.

İÇ HASTALIKLARI HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

– Grip,– Zatürre, Bronşit, Göğüs ağrısı (buna bağlı sol kol ağrısı)
– Astım,KOAH,– Hipertansiyon, Kalp ritim bozuklukları
– Kalp yetmezliği,Koroner kalp hastalıkları,Diyabet,Guatr,Ağız kuruluğu
– Ülser,Gastrit,Mide ekşimesi,Öksürük,Karaciğer hastalıkları,Safra kesesi hastalıkları,Böbrek hastalıkları,Karın ağrısı,Kabızlık,İshal,Spastik kolon, (sinirsel kolit)Kansızlık, Hemofili,Troid hastalıkları,Obezite,Kolesterol ve trigliserit yüksekliği,Gut hastalığı,Ateşli eklem romatizması,Osteoporoz
– İdrar yolu hastalıkları,Baş dönmesi,Baş ağrısı,Migren,Hepatit,Akdeniz anemisi,Kistler,Alerjiler,Sürekli hapşırma,Kanser konusunda şikayeti  olan  bütün hastalar başvuru yapabilir.

Son olarak okurlarımıza neler söylemek istersiniz  ?

Bu pandemi sürecini atlatmak üzereyiz. Aşı konusuna değinmek istiyorum. Hem ülkemizde hem dünyada inanılmaz bir aşı karşıtlığı var. Propaganda var. Özellikle bu sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. Bunun için çok üzülüyorum. Bunun içinde hekimlerde var maalesef. Hekimler çok etkiliyorlar. Aşılarını olsunlar.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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