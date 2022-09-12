Uzmanlar uyarıyor! “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu okula uyumu zorlaştırıyor”

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Çocuk ve Ergen Psikoloğu Eda Ergür, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun çocuğun okula uyum sağlama sürecine etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve tavsiyelerini paylaştı.

Uzun tatil sonrası adaptasyon zor olabiliyor

Okul dönemiyle birlikte çocukların uzun bir tatil sonrası okula ve derslerine adapte olmakta zorlanabildiklerini belirten Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Bazı çocuklar kolaylıkla uyum sağlıyor olsa da bazı çocukların uyum süreci biraz daha uzun ve zorlu olabiliyor. Okulda akademik beklenti artış gösterdiğinde çocuk strese girmeye başlıyor ve okula gitmek istemiyorsa bu belirtileri hızla fark edip bir uzmana başvurmak önemlidir. Çocukların yaşadığı sorunlar ne kadar erken tespit edilir ve hızlıca uygun destek alınırsa çocuğun okul ile ilgili ön yargı ve direnç geliştirmesinin önüne geçilebilir.” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kolay hata yapan öğrenci gözden kaçırılmamalı

Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, çocukların okul hayatına başladıklarında sıklıkla ortaya çıkan sorunların en başında “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB)” olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuğunuz çok hayal kuruyorsa, her şeyi unutuyor ya da eşyalarını kaybediyorsa, sürekli kıpır kıpırsa, çevresini duymaksızın konuşuyor, sırasını bekleyemiyor ya da grup oyunlarında zorlanıyorsa yani kısaca dikkatini yönetemiyor, dürtüsel davranışlarını kontrol edemiyor ve aşırı aktif ise vakit kaybetmeden bir uzman değerlendirmesine başvurmak uygun olacaktır. Dikkat eksikliği olan çocuklar sıklıkla unutkanlık ve planlama yapma becerilerinde zorluk yaşarlar. Okul hayatında konsantre olmada, öğretmeni dinleme ve dersi takip etmede zorluk yaşayan, kolay hatalar yapan öğrenciler gözden kaçırılmamalı ve zamanla düzelir diyerek vakit kaybedilmemelidir.”

Dikkat eksikliği çocuğun kontrolünde oluşmuyor

Çoğunlukla ailelerin ‘Bilgisayar başında ya da televizyon karşısında saatler geçiriyor ancak kitabı açınca odaklanamıyor, ilgisi dağılıyor’ gibi ifadelerle çocuğun bunu bilinçli olarak yaptığını düşündüklerini belirten Ergür, “Ancak dikkat eksikliği çocuğun kontrolünde olan bir direnç ya da isteksizlik değil, nörolojik tabanlı bir bozukluktur. Mutlaka bir uzman desteği alarak dikkat becerilerinin, problem çözme ve planlama yapma becerilerinin güçlenmesi sağlanmalı. Bu becerilere yalnızca akademik hayatını değil tüm yaşamını olumlu yönde geliştirebilmesi için ihtiyacı olacaktır.” diye konuştu.

Çocuğa öğrenme stiline göre destek sağlanmalı

Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Çocuk sahip olduğu kapasitenin altında gidiyorsa bu durum fark edilip kişisel öğrenme stiline göre destekleyerek uygun ortam oluşturmak hem çocuğun akademik performansına fayda sağlayacaktır, hem de arkadaşlarından geri kalarak özgüveninin sarsılmasının önüne geçecektir. Dikkat sistemi etkin hale geldikçe çocuk okulda öğretilenlere odaklanabilir ve yapabildiğini gördükçe motive olarak okulla ilgili olumlu duyguları pekişir.” ifadelerini kullandı.

Çocuğun tablosuna uygun tedavi planı hazırlanıyor

Her çocuk ve yaşadığı zorlukların biricik olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Bu sebeple dikkat eksikliği ile baş ederken çocuğun tablosuna uygun tedavi planı geliştirilir. Özellikle davranışsal yöntemlerin ve çocuğun dikkat, konsantrasyon, görev tamamlama ve dürtü kontrolünü geliştirmeye yönelik bilişsel stratejilerin dikkat ve dürtü kontrolünde görevli olan beyin bölgelerinin işleyişinde olumlu etki ediyor olduğu görülmektedir. Bu sebeple geç kaldık diye düşünmemek, hangi noktada tespit edilmiş olursa olsun destek almak ileriki süreçlerde yaşanacak zorlukların önüne geçilmesini sağlayacaktır.” dedi.

Sorunların farkındalığı çok önemli

için çocuklarının okul ve evde yaşadıkları sorunların nedenini anlamanın oldukça önemli olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Ancak bu farkındalık sonrasında çocuğun davranış ve öğrenme becerilerinin gelişmesine nasıl yardımcı olabileceklerini öğrenebilirler. Çocukları iyi bir şekilde anlamak ve sağlıklı iletişim kuruyor olmak her alanda olduğu gibi öğrenme becerilerine destek olmakta da oldukça önemlidir.” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

