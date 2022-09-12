banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.649,21
ALTIN
1.014,91
DOLAR
18,23
STERLİN
21,33
EURO
18,47
Türkiye’nin En Genç Kadın Muhtarından Muhteşem Bir Sünnet Şöleni
Son Dakika
Türkiye’nin En Genç Kadın Muhtarından...
İstanbul’da Eğitim Yılı Sorunsuz Başladı
İstanbul’da Eğitim Yılı Sorunsuz Başladı
Toplu Ulaşımda Kış Tarifesi Sefer Düzenlemesi
Toplu Ulaşımda Kış Tarifesi Sefer...
İmamoğlu Ve Akşener Arasında Su Sızmıyor Birlikte Kültür Merkezi Açtılar
İmamoğlu Ve Akşener Arasında Su...

Uzmanlar uyarıyor! “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu okula uyumu zorlaştırıyor”

Çocuklar okul hayatına başladıklarında sıklıkla ortaya çıkan sorunların en başında “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB)” geliyor. Dikkat eksikliğinin çocuğun kontrolünde olan bir direnç ya da isteksizlik değil, nörolojik tabanlı bir bozukluk olduğunu belirten Uzman Çocuk ve Ergen Psikoloğu Eda Ergür, kişisel öğrenme stiline göre destekleyerek uygun ortam oluşturmanın çocuğun akademik performansına fayda sağlayacağını ifade ediyor. Uzman Çocuk ve Ergen Psikoloğu Eda Ergür; okul hayatında konsantre olmada, öğretmeni dinleme ve dersi takip etmede zorluk yaşayan, kolay hatalar yapan öğrencilerin gözden kaçırılmaması gerektiğini vurguluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Eylül 2022 Pazartesi 15:22
Uzmanlar uyarıyor! “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu okula uyumu zorlaştırıyor”
banner171

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Çocuk ve Ergen Psikoloğu Eda Ergür, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu’nun çocuğun okula uyum sağlama sürecine etkileri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ve tavsiyelerini paylaştı.

Uzun tatil sonrası adaptasyon zor olabiliyor

Okul dönemiyle birlikte çocukların uzun bir tatil sonrası okula ve derslerine adapte olmakta zorlanabildiklerini belirten Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Bazı çocuklar kolaylıkla uyum sağlıyor olsa da bazı çocukların uyum süreci biraz daha uzun ve zorlu olabiliyor. Okulda akademik beklenti artış gösterdiğinde çocuk strese girmeye başlıyor ve okula gitmek istemiyorsa bu belirtileri hızla fark edip bir uzmana başvurmak önemlidir. Çocukların yaşadığı sorunlar ne kadar erken tespit edilir ve hızlıca uygun destek alınırsa çocuğun okul ile ilgili ön yargı ve direnç geliştirmesinin önüne geçilebilir.” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kolay hata yapan öğrenci gözden kaçırılmamalı

Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, çocukların okul hayatına başladıklarında sıklıkla ortaya çıkan sorunların en başında “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB)” olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocuğunuz çok hayal kuruyorsa, her şeyi unutuyor ya da eşyalarını kaybediyorsa, sürekli kıpır kıpırsa, çevresini duymaksızın konuşuyor, sırasını bekleyemiyor ya da grup oyunlarında zorlanıyorsa yani kısaca dikkatini yönetemiyor, dürtüsel davranışlarını kontrol edemiyor ve aşırı aktif ise vakit kaybetmeden bir uzman değerlendirmesine başvurmak uygun olacaktır. Dikkat eksikliği olan çocuklar sıklıkla unutkanlık ve planlama yapma becerilerinde zorluk yaşarlar. Okul hayatında konsantre olmada, öğretmeni dinleme ve dersi takip etmede zorluk yaşayan, kolay hatalar yapan öğrenciler gözden kaçırılmamalı ve zamanla düzelir diyerek vakit kaybedilmemelidir.”

Dikkat eksikliği çocuğun kontrolünde oluşmuyor

Çoğunlukla ailelerin ‘Bilgisayar başında ya da televizyon karşısında saatler geçiriyor ancak kitabı açınca odaklanamıyor, ilgisi dağılıyor’ gibi ifadelerle çocuğun bunu bilinçli olarak yaptığını düşündüklerini belirten Ergür, “Ancak dikkat eksikliği çocuğun kontrolünde olan bir direnç ya da isteksizlik değil, nörolojik tabanlı bir bozukluktur. Mutlaka bir uzman desteği alarak dikkat becerilerinin, problem çözme ve planlama yapma becerilerinin güçlenmesi sağlanmalı. Bu becerilere yalnızca akademik hayatını değil tüm yaşamını olumlu yönde geliştirebilmesi için ihtiyacı olacaktır.” diye konuştu.

Çocuğa öğrenme stiline göre destek sağlanmalı

Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Çocuk sahip olduğu kapasitenin altında gidiyorsa bu durum fark edilip kişisel öğrenme stiline göre destekleyerek uygun ortam oluşturmak hem çocuğun akademik performansına fayda sağlayacaktır, hem de arkadaşlarından geri kalarak özgüveninin sarsılmasının önüne geçecektir. Dikkat sistemi etkin hale geldikçe çocuk okulda öğretilenlere odaklanabilir ve yapabildiğini gördükçe motive olarak okulla ilgili olumlu duyguları pekişir.” ifadelerini kullandı.

Çocuğun tablosuna uygun tedavi planı hazırlanıyor

Her çocuk ve yaşadığı zorlukların biricik olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Bu sebeple dikkat eksikliği ile baş ederken çocuğun tablosuna uygun tedavi planı geliştirilir. Özellikle davranışsal yöntemlerin ve çocuğun dikkat, konsantrasyon, görev tamamlama ve dürtü kontrolünü geliştirmeye yönelik bilişsel stratejilerin dikkat ve dürtü kontrolünde görevli olan beyin bölgelerinin işleyişinde olumlu etki ediyor olduğu görülmektedir. Bu sebeple geç kaldık diye düşünmemek, hangi noktada tespit edilmiş olursa olsun destek almak ileriki süreçlerde yaşanacak zorlukların önüne geçilmesini sağlayacaktır.” dedi.

Sorunların farkındalığı çok önemli

için çocuklarının okul ve evde yaşadıkları sorunların nedenini anlamanın oldukça önemli olduğunu ifade eden Uzman Klinik Psikolog Eda Ergür, “Ancak bu farkındalık sonrasında çocuğun davranış ve öğrenme becerilerinin gelişmesine nasıl yardımcı olabileceklerini öğrenebilirler. Çocukları iyi bir şekilde anlamak ve sağlıklı iletişim kuruyor olmak her alanda olduğu gibi öğrenme becerilerine destek olmakta da oldukça önemlidir.” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kozmetik Ürünler Seçerken Mevsim Şartlarına Dikkat!
Kozmetik Ürünler Seçerken Mevsim Şartlarına Dikkat!
Çocuklarda Dijital Ekran Süreleri Uzadıkça Göz Problemleri Artıyor!
Çocuklarda Dijital Ekran Süreleri Uzadıkça Göz Problemleri Artıyor!
Sakinleştiren Özelliğe Sahip 8 Besin
Sakinleştiren Özelliğe Sahip 8 Besin
Yanlış Ayakkabı Seçimi Öğrenme Eksikliğine Bile Yol Açabilir
Yanlış Ayakkabı Seçimi Öğrenme Eksikliğine Bile Yol Açabilir
Uyurgezerliğe Yol Açan 8 Neden
Uyurgezerliğe Yol Açan 8 Neden

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169