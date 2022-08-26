Unutkanlığa İyi Gelen Besinler!

Bu organımızın en önemli görevinin hafıza fonksiyonudur. Geçmiş yaşımızdaki hatıralarımızı, bilgilerimizi, tecrübelerimizi, telefon numarasını, arkadaş yada dostumuzun ismini hatırlamak gibi işler beynimizin alışıla gelmişidir. İşte bu rutin bazı durumlarda sekteye uğrar, hatırlayamaz oluruz. Unutkanlık artık sadece ileri yaşta görünen bir sağlık sorunu değil. Yaşanılan büyük travmalar, iş yoğunluğu, hızlı yaşam, stres ve kötü beslenme unutkanlığın her yaşta görülme sıklığını arttırmaktadır.

Unutkanlıktan kurtulmak, beyni çalıştırmak ve hafızayı güçlendirmek için bazı besinlerin düzenli olarak tüketilmesi şart. Gelin bu besinler neler olduğunu beraberce inceleyelim.

Balık Tüketin

Işıl ışıl işleyen bir hafızaya sahip olmak istiyorsanız sağlıklı yağları beslenmenize dahil etmeyi unutmayın. Çünkü; beynin büyükçe bir kısmı yağlardan oluşur. Omega-3 yağ asitleri beyin için gerekli olan yağların başında yer alır. Özellikle, yağlı balıklar hafızayı güçlendirici, konsantrasyonu arttırıcı, unutkanlığı önleyici ve aynı zamanda alzheimer hastalığı riskini düşürücü omega-3 bakımından oldukça zengindir. Somon, sardalye, uskumru ve ton balığı bu konuda iyi seçimlerdir. Haftada en az 2 – 3 kez balık yemeyi ihmal etmeyin.

Yumurtayı Beslenmenize Dahil Edin

Yumurta anne sütünden sonra en değerli ve en güçlü protein kaynağıdır. Bol miktarda B grubu vitaminleri, selenyum ve D vitamini içeren yumurta hafızayı güçlendiren iki önemli maddenin de zenginidir. Bunlardan biri kolin diğeri de omega-3 tür. İkisi de hafızayı destekleyen, koruyan ve belleği güçlendiren maddelerdir. Bu yararlı özelliklerinden dolayı yumurtayı günlük beslenmenize dahil etmeyi unutmayın.

Tahıllar’dan Vazgeçmeyin

E vitamini hafıza gücünü etkileyen en önemli antioksidan vitaminler arasında yer almaktadır. Tahıllar bu vitaminden oldukça zengindir. Her mevsim tahıl zengini olan ülkemizde bulgura, kara buğdaya, çavdara, yulafa ulaşmak oldukça kolay. Günlük beslenmenize ilave edeceğiniz tahıllar sayesinde beyin gücünüzü arttırıp, hafızanızı koruyabilirsiniz.

Kırmızı renkli meyvelere menünüzde yer açın

Yaban mersini, çilek, kuru erik, ahududu, böğürtlen, nar gibi koyu kırmızı renge sahip olan meyveler içerdikleri antioksidanlar sayesinde beyini serbest radikal hasarından korur ve hafıza merkezini güçlendirirler. Kırmızı üzüm, pembe greyfurt, portakal (kan portakal) ve kırmızı elma da içerdikleri A ve C vitaminleri sayesinde belleği korurlar.

Ceviz tam bir hafıza destekçisidir

Kafatasını andıran sert kabuğu, içini kırınca üzerindeki ince zarı ve kıvrımlı yapısıyla ceviz beyini akla getirir. Gerçekten ceviz bu ilginç benzerliğin ötesinde tam bir beyin destekleyicisidir. İçerdiği OMEGA-3 yağ asidi, E ve B6 vitaminlerinden dolayı sinir sistemimiz için mükemmel bir besindir. Günlük olarak tüketeceğiniz 2 bütün ceviz hafızanızın tazelenmesine, unutkanlığın giderilmesine ve konsantrasyonunuzun artmasına yardımcı olacaktır.

Bu arada; beynimizin %70-75’i sudan oluşuyor. Gün içerisinde eksik su tüketimi hafıza gücünü olumsuz etkiler. Hafızanızı güçlendirmek, konsantrasyonunuzu artırabilmek ve hızlı düşünebilmek için gün içerisinde yeterli su tüketmeye özen gösterin.

Sağlıklı beslenin, yeterli fiziksel aktivite yapın, stresi yönetin, iyi düşünün ve yavaşlayın İşte bu bileşenler hafızanızı ışıldatacak ve unutmanızı önleyecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/İTHA