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TURP İLE GELEN 8 FAYDA

Siyah, beyaz, mor, yeşil, kırmızı… Rengarenk görünümleriyle tezgahları süsleyen, içerdiği çok sayıda vitamin ve mineralle kış aylarının sağlık deposu olan turp, bu sayede kışı ‘turp gibi’ geçirmemize de katkı sağlıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, günde bir orta boy turp tüketerek, günlük C vitamini ihtiyacınızın dörtte birini karşılayabileceğinizi belirterek “Faydaları saymakla bitmeyen turp; antioksidan, çinko, demir, magnezyum, E, A, C, K ve B6 vitaminleri yönünden zengin içeriğiyle kış mevsiminde bağışıklığınızı güçlendirerek sizi hastalıklara karşı koruyacaktır.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Aralık 2021 Cuma 09:46
TURP İLE GELEN 8 FAYDA
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Yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde vücut direncinizi artıracak, virüs ve mikroplarla daha iyi savaşmanızı sağlayacaktır. Buna karşın gastrit, ülser gibi sindirim sistemi problemi veya gaz-şişkinlik şikayeti yaşayan kişilerin tüketmemesi önerilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin de turp gibi K vitamininden zengin sebzeleri daha seyrek tüketmesi önerilmektedir” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, özellikle de Covid-19 pandemi sürecinde riskin arttığı kış aylarında, turp ile gelen 8 faydayı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Bağışıklığı destekliyor

Turp içerdiği E, A, C, B6 ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum, kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi mineraller sayesinde vücuttaki sistemlerin iyi bir şekilde çalışmasına destek veriyor. Bağışıklığı güçlendirerek kış mevsiminde hastalıklardan korunmaya katkı sağlarken, yüksek antioksidan kapasitesi sayesinde vücut direncini artırıyor, virüs ve mikroplarla daha iyi savaşmanızı sağlıyor.

Bağırsak faaliyetlerini düzenliyor

Yetersiz su tüketimi ve liften fakir beslenme sonucu kabızlık gelişebiliyor. Turp içerdiği su ve liften zengin yapısı sayesinde sindirim problemlerine karşı fayda sağlıyor, bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. 

Kansere karşı savaşıyor

Antioksidan kapasitesi yüksek olan turp, içerdiği flavonoidler sayesinde vücutta oluşabilecek kanserli hücrelere karşı savaşıyor ve vücudu koruyor. Özellikle kırmızı turp sülfürlü bileşiklerden zengin yapısıyla vücutta oluşabilecek hücre hasarlarını önlemeye katkı sağlıyor. 

Kalbi koruyor

Yapılan bilimsel çalışmalar; turpun potasyumdan zengin yapısıyla yüksek kan basıncını düşürmede etkili olduğunu ortaya koyuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu “Özellikle kırmızı turp içerdiği yüksek antosiyanin içeriğiyle kalp dostudur. Antosiyaninler vücutta antioksidan etki gösterir ve serbest radikallerle savaşır. Düşük kolesterol ve yüksek lif içeriğiyle kolesterol değerlerini düşürmede etki sağlamaktadır” diyor. 

Kilo kontrolü sağlıyor

Düşük kalori ve yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk sağlayan turp, doygunluğu artırarak kilo kontrolüne yardımcı oluyor. Ayrıca turp ile hazırlayacağınız çorba ve salatalarla daha yüksek hacimde düşük kalorili öğün seçenekleri oluşturabilirsiniz.

Karaciğeri kuvvetlendiriyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu “Hava kirliliği, tarım ilaçları, stres, sigara gibi vücutta zararlı etkiler yaratan faktörlere maruziyet sonucu antioksidan kapasite zarar görür. Sülfürlü bileşiklerden zengin yapısıyla turp; vücutta antioksidan sistemlerin çalışmasını destekler ve bu sistemde önemli rolü bulunan karaciğere destek sağlar, karaciğeri kuvvetlendirir” diyor. 

Cildi besliyor

Cilt sağlığı için çok önemli bir vitamin olan C vitamini, ciltteki kırışıklıkların en aza indirgenmesinde ve cilt pürüzsüzlüğünde kilit rol oynuyor. Turp C vitamini yönünden çok zengin bir besin olarak karşımıza çıkıyor. Her gün 1 adet orta boy turp tüketerek günlük C vitamini ihtiyacınızın yaklaşık yüzde 25'ini karşılayabilirsiniz. 

Kan şekerini düzenliyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu “Liften zengin yapısıyla kan şekeri dengesini  düzenleyen turp, kan şekerinde oluşabilecek ani dalgalanmaların önüne geçmede önemli rol oynuyor. Düşük glisemik indekse sahip turp ile hazırlayacağınız salatalarla C vitamini tüketiminizi artırabilir ve öğünlerinizdeki demir emiliminin de artmasına katkı sağlayabilirsiniz” diyor. 

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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