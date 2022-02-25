banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1.883,97
ALTIN
864,40
DOLAR
14,06
STERLİN
18,89
EURO
15,77
“AKDEM, Zeytinburnu’nda ‘Büyük Bir İyilik Merkezi’ Olarak Çalışıyor”
“AKDEM, Zeytinburnu’nda ‘Büyük Bir İyilik...
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den halka 'direniş' çağrısı
Son dakika: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den...
Esenyurt, çevre korumada en başarılı 2. Belediye oldu
Esenyurt, çevre korumada en başarılı...
Op. Dr. Ömer SAĞLAM Kulak, Burun, Boğaz İle Alakalı Önemli Konulara Değindi :
Op. Dr. Ömer SAĞLAM Kulak,...

Tükürük Bezinin Kanseri de Olabilir

Kızılay Kartal Hastanesi’nden başarılı operasyon Hastanın yüz sinirlerine zarar vermeden tümör alındı

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Şubat 2022 Cuma 10:29
Tükürük Bezinin Kanseri de Olabilir
banner171

İstanbul’da 65 yaşındaki G. Bacak’ın tükürük bezinde oluşan Tümör başarılı bir operasyonun ardından yüz sinirlerine zarar vermeden çıkartıldı. Kızılay Kartal Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla hasta sağlığına kavuştu. 

Türkiye’de ve Dünya’da görülme sıklığı en az olan Kanser türlerinden biri Tükürük Bezi Tümörü. Ülkemizde her yıl 4 bini iyi huylu, 800’e yakını da kötü huylu tükürük bezi tümörü tanısı konuluyor.  

Tükürük bezi kanserinin tedavisi nasıl yapılıyor?

 

Kızılay Kartal Hastanesi Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gazi Abuzaid, hastanede gerçekleştirilen ameliyat hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Gazi Abuzaid, “Bulunduğu bölgeye bakılmaksızın iyi veya kötü huylu tüm tükürük bezi tümörlerinin cerrahi müdahale ile alınması gerekiyor. Yüz siniri gibi önemli yapıların zarar görme olasılığı düşünülerek gerçekleştirilmesi çok zor bir operasyondur. Doktor, tamamen bu tümörü çıkartabileceğine inanırsa, ameliyatla tedavi edilir. Böyle bir operasyon cerrahın beceri ve deneyimine bağlıdır. Kızılay Kartal Hastanesinde bu operasyonu başarı ile gerçekleştirdik” diye konuştu. 

Yüz sinirleri Tek Tek Korundu

Op. Dr. Gazi Abuzaid, “hastada 2 yıldır gittikçe büyüme gösteren tükürük bezi kitlesi mevcuttu. Tükürük bezinin içinden yüz siniri geçmektedir. Siniri koruyarak bezi ve kitleyi çıkarmak şart. Sinirin tüm dallarını teker teker bulup koruduk ve kitleyi başarıyla çıkardık. Tümör ne kadar küçükse cerrahi de o kadar kolay oluyor. Bu nedenle tümör kötü huylu ise hastalık erken evredeyken, yayılıp diğer dokuları işgal etmeden veya farklı bölgelere sıçramadan çıkartılması daha da önem kazanıyor. Burada erken tedavinin önemi daha iyi anlaşılıyor” diye konuştu.

Hastalığın tanısı nasıl koyulur? 

 

Kızılay Kartal Hastanesi Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gazi Abuzaid, “bu tarz durumlarda önce doktora başvurmak gerekir. Ardından doktor hastadan boyun Ultrasonografisi ve MR’nı ister. Kitleden alınacak biopsi ile patolojiden alınacak sonuç doktora tümörün çeşidini yani iyi ya da kötü huylu olduğunu gösterecektir” dedi. 

Çoğu zaman bu vakalarda kanser ve etrafındaki tükürük bezinin bir kısmının veya tamamının çıkarılması gerekir. Yakındaki yumuşak doku da alınabilir. Amaç, çıkarılmış tümörün dış kenarlarında hiçbir kanser hücresinin olmamasıdır. Kanser yüksek dereceliyse veya lenf nodlarına yayılmışsa, boynun aynı tarafındaki lenf bezleri boyun diseksiyonu adı verilen bir işlemle çıkarılabilir.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Op. Dr. Ömer SAĞLAM Kulak, Burun, Boğaz İle Alakalı Önemli Konulara Değindi :
Op. Dr. Ömer SAĞLAM Kulak, Burun, Boğaz İle Alakalı Önemli Konulara Değindi :
Evcil Hayvan Alerjisi Riskini Azaltıyor!
Evcil Hayvan Alerjisi Riskini Azaltıyor!
Hamilelikte kaçınmanız gereken 5 önemli beslenme hatası!
Hamilelikte kaçınmanız gereken 5 önemli beslenme hatası!
Egzamanın Oluşmasını Engelleyen 8 Önlem
Egzamanın Oluşmasını Engelleyen 8 Önlem
Bu Testler Erkekler İçin Hayati Önem Taşıyor
Bu Testler Erkekler İçin Hayati Önem Taşıyor

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169