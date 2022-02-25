Tükürük Bezinin Kanseri de Olabilir

İstanbul’da 65 yaşındaki G. Bacak’ın tükürük bezinde oluşan Tümör başarılı bir operasyonun ardından yüz sinirlerine zarar vermeden çıkartıldı. Kızılay Kartal Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla hasta sağlığına kavuştu.

Türkiye’de ve Dünya’da görülme sıklığı en az olan Kanser türlerinden biri Tükürük Bezi Tümörü. Ülkemizde her yıl 4 bini iyi huylu, 800’e yakını da kötü huylu tükürük bezi tümörü tanısı konuluyor.

Tükürük bezi kanserinin tedavisi nasıl yapılıyor?

Kızılay Kartal Hastanesi Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gazi Abuzaid, hastanede gerçekleştirilen ameliyat hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Gazi Abuzaid, “Bulunduğu bölgeye bakılmaksızın iyi veya kötü huylu tüm tükürük bezi tümörlerinin cerrahi müdahale ile alınması gerekiyor. Yüz siniri gibi önemli yapıların zarar görme olasılığı düşünülerek gerçekleştirilmesi çok zor bir operasyondur. Doktor, tamamen bu tümörü çıkartabileceğine inanırsa, ameliyatla tedavi edilir. Böyle bir operasyon cerrahın beceri ve deneyimine bağlıdır. Kızılay Kartal Hastanesinde bu operasyonu başarı ile gerçekleştirdik” diye konuştu.

Yüz sinirleri Tek Tek Korundu

Op. Dr. Gazi Abuzaid, “hastada 2 yıldır gittikçe büyüme gösteren tükürük bezi kitlesi mevcuttu. Tükürük bezinin içinden yüz siniri geçmektedir. Siniri koruyarak bezi ve kitleyi çıkarmak şart. Sinirin tüm dallarını teker teker bulup koruduk ve kitleyi başarıyla çıkardık. Tümör ne kadar küçükse cerrahi de o kadar kolay oluyor. Bu nedenle tümör kötü huylu ise hastalık erken evredeyken, yayılıp diğer dokuları işgal etmeden veya farklı bölgelere sıçramadan çıkartılması daha da önem kazanıyor. Burada erken tedavinin önemi daha iyi anlaşılıyor” diye konuştu.

Hastalığın tanısı nasıl koyulur?

Kızılay Kartal Hastanesi Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Gazi Abuzaid, “bu tarz durumlarda önce doktora başvurmak gerekir. Ardından doktor hastadan boyun Ultrasonografisi ve MR’nı ister. Kitleden alınacak biopsi ile patolojiden alınacak sonuç doktora tümörün çeşidini yani iyi ya da kötü huylu olduğunu gösterecektir” dedi.

Çoğu zaman bu vakalarda kanser ve etrafındaki tükürük bezinin bir kısmının veya tamamının çıkarılması gerekir. Yakındaki yumuşak doku da alınabilir. Amaç, çıkarılmış tümörün dış kenarlarında hiçbir kanser hücresinin olmamasıdır. Kanser yüksek dereceliyse veya lenf nodlarına yayılmışsa, boynun aynı tarafındaki lenf bezleri boyun diseksiyonu adı verilen bir işlemle çıkarılabilir.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)