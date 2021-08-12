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Tiroid Hastaları Bu Gıdalara Dikkat !

  Dr.Fevzi Özgönül, Hipotiroid hastaları yani tiroidi az çalışan veya tiroid ameliyatı olmuş hastaların neler yapmasını,neleri tüketip nelerden uzak durması gerektiğini anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2021 Perşembe 11:01
Tiroid Hastaları Bu Gıdalara Dikkat !
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 Dr.Fevzi Özgönül , ‘B1 vitamini tiroit hormonlarını azalttığı için B1 vitamin içeriği yüksek olan Kepek, bira mayası, pirinç, mısır, çavdar gibi yiyeceklerden uzak durun. ‘dedi.

   Tiroit hormonları tüm endokrin sistemin orkestra şefi gibidir. Bu hormonun yetersiz salınımı, çeşitli nedenlerden dolayı  fonksiyon görmemesi durumlarında ve tiroit ameliyatı edeni ile bu organın kaybedilmesi durumunda diğer hormonlar koordineli çalışamadığı için vücudun yapılanması sağlanamaz. Herkesce bilinen bir gerçek ortaya çıkar ve hipotiroid hastaları yağlanmaya ve kilo almaya başlarlar. Bu nedenle tiroit fonksiyonları iyi çalışmayan kişiler kilo almaya çok meyillidirler.

   Bu tür hastalığa sahip kişilerin mutlaka endokrin uzmanı kontrolü altına girmesi şarttır. Fakat ülkemizde tüm hastalara yetecek kadar endokrin uzmanı olmadığı için dahiliye uzmanları hatta hiçbir uzmanın olmadığı yörelerde yaşıyorsanız aile hekiminiz de çok rahatlıkla sizin kontrollerinizi üstlenebilir. Önemli olan bu gibi durumlarda dünyada kabul görmüş bazı ilaç protokollerine uyarak aralıklara tiroit fonksiyon tahlilleri ışığında sizin ilaç kullanımlarınızı ayarlamaktır.

   Çünkü tiroit ilaç desteği olmadan sadece beslenerek ne yazık ki sağlıklı bir yaşam sürmek olanaksız gibidir. Benim gibi ilaca çok karşı bir doktor bile söz konusu tiroit olunca ilaca karşı duramıyor.

 Tiroid hastası olan kişilerin uyması gereken 10 kuralı ise şöyle;

1-      Unlu ve şekerli gıdalardan uzak durmalıyız.

2-      Çok tatlı meyveleri öğünlerle birlikte bile olsa yememeliyiz.

3-      Kola gibi asitli içeceklerden, şekerli içeceklerden, hazır meyve sularından, meyveli sodalardan, içerisinde tatlandırıcı bulunan içeceklerden ve yüksek kafein içeren içeceklerden uzak durmalıyız. Böylece susama hissimiz geri gelecek ve suyu içebilen birisi olacağız.

4-      Zaten tembel bir beden ve tembel bir sindirim sistemine sahip olduğumuz için ara öğünlerden uzak durmaya çalışmalıyız. Eğer illa ara öğün ihtiyacımız olursa, süt, ayran, yoğurt, gibi sindirimi tekrar başlatmayan sıvı gıdaları ara öğünlerde tercih edebiliriz.

5-      Tembel bir bedenin en önemli desteği düzenli egzersizlerdir. Bu nedenle kilo almak istemiyorsanız mutlaka egzersizlere ve özellikle akşamları yemekten önce yapacağınız yürüyüşlere önem vermelisiniz.

6-      B12 vitamininizi takip edin eksik görülürse mutlaka tamamlayın.

7-      Hayvansal ve bitkisel proteinlerden zengin beslenin.

8-      B1 vitamini tiroit hormonlarını azalttığı için B1 vitamin içeriği yüksek olan Kepek, bira mayası, pirinç, mısır, çavdar gibi yiyeceklerden uzak durun.

9-      Kanda Selenyum düzeyinizi ölçtürün selenyum tiroit yetmezliği olan durumlarda yardımcıdır.

10-   Öğünlerde pişmiş sebze yemeye özen gösterin, kabızlık olursa sindirim bozulacağı için kabızlığı engellemek için sebze alımı önemlidir. Ayrıca yabanmersini ve keten tohumu da kabızlıkta kullanılabilen takviyelerdir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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