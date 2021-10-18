Tedavi edilmeyen saç dökülmeleri tehlikeli olabilir

Saçta dökülme nasıl meydana gelir?
Cilt hastalıklarının önemli bir bölümünü saç hastalıkları oluşturur. Saç hastalıklarından şikayet
edenlerin %80-90’ı saç dökülmesinden yakınır. Saç tellerinde işleyiş şu şekilde olur; saç kökü
4-6 yıl arası sürekli çalışır ve saç uzar. Sonrasında ise saç kökü performans olarak düşmeye
başlar zamanla durur ve saç dökülür. Sürecin diğer aşamasında saç kökleri 4 ay kadar
dinlenir, sonra tekrar çalışmaya başlar. Bu döngü böyle sürer.
Çeşitli saç dökülme türleri var…
Erkek tipi dökülme tepeden başlayan tiptir ardrojenik alopesi olarak adlandırılır.
Kalıcı kellik sikatrisyel alopesi
Yaygın dökülme (alopesi tatolis)
Saç kıran hastalığı ( alopesi areata )
En sık görülen erkek tipi saç dökülmesidir. Genetik olup andrijen hormonlarının genetik
nedenle yaptığı dökülmedir. Sağlam kökleri giderek zayıflatır. Tedavi edilmediği zaman
ilerleyicidir. Tedavi en az 1 yıl sürmelidir. İhtiyaca göre tekrar tedavi süreci devam ettirilebilir.
Ani olarak ortaya çıkan saç dökülmesi ise saç kırandır. Saçlı deride, sakal, bıyık, kaş, kirpik
vücut kılları da bozuk para şeklinde açık olan belirtilerdir. Büyük stres, genetik yatkınlık,
vitamin eksikliği, guatr hastalıkları saç kırana neden olabilir. Bazen tüm vücut kıllarının
kaybına kadar yol açabilir. Tedaviye dirençlidir. İstikrarlı bir şekilde tedaviye devam
edilmelidir.
Kalıcı dökülmelere dikkat!
Kalıcı dökülmeler saçlı derideki belli bölgelerde veya yaygın şekilde daha geniş bir alanda
olabilir. Kalıcı dökülmelerde saç köklerinde kalıcı hasar olur. Tekrar saç çıkması çok zordur,
hatta imkansıza yakındır. Saçlı derideki enfeksiyon hastalıkları, akne, liken gibi cilt hastalıkları
buna neden olur.
Saç dökülmesinin birçok nedeni bulunuyor
Yaygın dökülmeler tüm saçlı deride dökülen kıl sayısının artmasıdır. Kalıcı olmayan bu
dökülmelerin birçok sebebi olabilir. Bunlar;
Kansızlık,
Tiroid hastalıkları,
Vitamin eksiklikleri,
Ağır enfeksiyonlar,
Stres artışı,
Ağır hastalıklar
Ateşli hasatlıklar
Doğum sonrası yaygın saç dökülmeleri olabilir.
Kan tetkikleri ile sebebi saptanarak tedavi edilmelidir.
Bazı ilaçlar dökülmeyi tetikliyor
Bazı ilaçlar var ki kullanıldığı takdirde saç dökülmesini tetikleyebilir. Bu ilaçlar;
En başta kan sulandırıcılar,
Tansiyon, kalp hastalık ilaçları,
Depresyon,
Gut tedavi,
Kanser ilaçları,
Hangi durumda doktora başvurulmalı?
Günde 80-100 saç teli dinlenmeye geçer. Yani gün içinde en az 80 saç teli dökülür. Ancak
dökülme bu sayının üstündeyse bir dermotolog tarafından mutlaka incelenmelidir. Ancak her
saç dökülmesini tehlikeli olarak yorumlamak hata olur. Çünkü mevsim değişiklikleri
dökülmeyi etkiler. Genellikle sonbaharda dökülme daha da artar. Burada dikkat edilmesi
gereken saç dökülmesi 2 ayı geçerse doktora başvurulması gerçeğidir.