Tedavi edilmeyen saç dökülmeleri tehlikeli olabilir

Saçta dökülme nasıl meydana gelir?

Cilt hastalıklarının önemli bir bölümünü saç hastalıkları oluşturur. Saç hastalıklarından şikayet edenlerin %80-90’ı saç dökülmesinden yakınır. Saç tellerinde işleyiş şu şekilde olur; saç kökü 4-6 yıl arası sürekli çalışır ve saç uzar. Sonrasında ise saç kökü performans olarak düşmeye başlar zamanla durur ve saç dökülür. Sürecin diğer aşamasında saç kökleri 4 ay kadar dinlenir, sonra tekrar çalışmaya başlar. Bu döngü böyle sürer.

Çeşitli saç dökülme türleri var…

Erkek tipi dökülme tepeden başlayan tiptir ardrojenik alopesi olarak adlandırılır.

Kalıcı kellik sikatrisyel alopesi

Yaygın dökülme (alopesi tatolis)

Saç kıran hastalığı ( alopesi areata )

En sık görülen erkek tipi saç dökülmesidir. Genetik olup andrijen hormonlarının genetik nedenle yaptığı dökülmedir. Sağlam kökleri giderek zayıflatır. Tedavi edilmediği zaman ilerleyicidir. Tedavi en az 1 yıl sürmelidir. İhtiyaca göre tekrar tedavi süreci devam ettirilebilir.

Ani olarak ortaya çıkan saç dökülmesi ise saç kırandır. Saçlı deride, sakal, bıyık, kaş, kirpik vücut kılları da bozuk para şeklinde açık olan belirtilerdir. Büyük stres, genetik yatkınlık, vitamin eksikliği, guatr hastalıkları saç kırana neden olabilir. Bazen tüm vücut kıllarının kaybına kadar yol açabilir. Tedaviye dirençlidir. İstikrarlı bir şekilde tedaviye devam edilmelidir.

Kalıcı dökülmelere dikkat!

Kalıcı dökülmeler saçlı derideki belli bölgelerde veya yaygın şekilde daha geniş bir alanda olabilir. Kalıcı dökülmelerde saç köklerinde kalıcı hasar olur. Tekrar saç çıkması çok zordur, hatta imkansıza yakındır. Saçlı derideki enfeksiyon hastalıkları, akne, liken gibi cilt hastalıkları buna neden olur.

Saç dökülmesinin birçok nedeni bulunuyor

Yaygın dökülmeler tüm saçlı deride dökülen kıl sayısının artmasıdır. Kalıcı olmayan bu dökülmelerin birçok sebebi olabilir. Bunlar;

Kansızlık,

Tiroid hastalıkları,

Vitamin eksiklikleri,

Ağır enfeksiyonlar,

Stres artışı,

Ağır hastalıklar

Ateşli hasatlıklar

Doğum sonrası yaygın saç dökülmeleri olabilir.

Kan tetkikleri ile sebebi saptanarak tedavi edilmelidir.

Bazı ilaçlar dökülmeyi tetikliyor

Bazı ilaçlar var ki kullanıldığı takdirde saç dökülmesini tetikleyebilir. Bu ilaçlar;

En başta kan sulandırıcılar,

Tansiyon, kalp hastalık ilaçları,

Depresyon,

Gut tedavi,

Kanser ilaçları,

Hangi durumda doktora başvurulmalı?

Günde 80-100 saç teli dinlenmeye geçer. Yani gün içinde en az 80 saç teli dökülür. Ancak dökülme bu sayının üstündeyse bir dermotolog tarafından mutlaka incelenmelidir. Ancak her saç dökülmesini tehlikeli olarak yorumlamak hata olur. Çünkü mevsim değişiklikleri dökülmeyi etkiler. Genellikle sonbaharda dökülme daha da artar. Burada dikkat edilmesi gereken saç dökülmesi 2 ayı geçerse doktora başvurulması gerçeğidir.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı