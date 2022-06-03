Su Arıtma Cihazı mı Şişelenmiş su mu? Neden Su arıtma cihazı Tercih Etmeliyim?

Su arıtma sistemleri, suda bulunan zararlı toksinleri, kimyasalları ve kirleticileri suyunuzdan arıtmak için birçok farklı şekilde çalışır. Bazıları tortu ve katı parçacıkları fiziksel olarak ayırırken, diğerleri sıvıları yarı geçirgen bir zardan iter veya mikroorganizmaları öldürmek için ısı ve ışığın bir kombinasyonunu kullanır.

Bununla birlikte, piyasadaki pek çok su arıtma cihazları var hangisinin sizin için en uygun olduğunu belirlemek zor hatta karmaşık olabilir. Bu derinlemesine araştırma ile bilinçli karar vermenize yardımcı olmak için mevcut en popüler su arıtma sistemlerinden birkaçına, her birinin yararları ve dezavantajları ile birlikte daha yakından bakacaktır.

Musluk suyunuzda ne olduğunu biliyor musunuz? Bardağınızı doğrudan lavabodan doldurmak yeterince zararsız görünebilir, ancak arıtma sisteminiz yoksa, su yerine ne içtiğinizi bilmezsiniz. Arıtma sistemleri hakkında genel bilgiye sahip olmak için “ En iyi Su Arıtma Cihazı Hangisi” makalemizi okumanızı tavsiye ederiz

Aslında, Çevre Çalışma Grubu tarafından yürütülen 2009 tarihli bir analiz, şebeke ile teslim edilen sularda 316 kirletici madde buldu ve bunların 202'si zararlı katı maddeler olup suda bulunması güvenilir değildir. Su kaynağında bulunan kirleticiler arasında metolaklor (bir herbisit), Radon (radyoaktif, kansere neden olan bir gaz) ve aseton (temizlikte kullanılan yanıcı bir sıvı) gibi kimyasallar vardı.

Ağır metaller, toksinler ve metobolizma bozucular dahil olmak üzere diğer tehlikeli bileşikler de mevcut olabilir. Bu bileşikler hormonal dengeyi bozabilir ve gelişimsel gecikmeler, bağışıklık fonksiyonunda bozulmalara, nörolojik problemler ve üreme sorunları dahil olmak üzere bir dizi olumsuz yan etkiye sahip olabilir. Kaliteli bir su arıtma cihazı kullanmak bu yarasız katı -maddeleri bileşikleri çıkarabilir ve güvenli, sağlıklı ve kimyasal içermediğinden emin olmak için suyunuzun arıtılmasına yardımcı olur. Su arıtma cihazları ayrıca suyunuzun tadını ve kokusunu iyileştirir, bu da gün boyunca daha fazla su içmeyi kolaylaştırır.

Tabi Arıtma cihazlarına antipatisi olanlar veya arıtma cihazları sudaki Mineralleri öldürüyormuş diyerek kaliteli bir su arıtma cihazını kullanmadıkları için bu sözlere inanıyorlarsa hali hazırda her an bulabilecekleri Paketlenmiş su giderek daha popüler olmasına rağmen, şişelenmiş su kullanımıyla ilişkili bir takım olumsuz yan etkilerin de olduğunu bilmeleri gerekir. Su şişeleri sadece pahalı değil, aynı zamanda çevreye zararlı olabilecek plastikden yapılmıştır. Ayrıca, şişelenmiş suyun musluğunuzdan gelen sudan daha iyi olduğunun garantisi kesinlikle yoktur.

Su ve çevre müdürlükleri ve su kalite ve güvenlik standartlarını değerlendirmek için ara ara şişelenmiş su endüstrisinin yıllık bazlarda denetimini ve incelemesini gerçekleştiriyor. Bu Araştırmalara göre, şişelenmiş suyun yaklaşık% 25' lik kısmı ya çok fazla arıtılmış veya hiç arıtılmamış gibi musluk suyu içeriyordu. Ek olarak, değerlendirilen şişelenmiş suyun çoğunluğu güvenli ve temiz olsa da, test edilen markaların yaklaşık% 22'si en az bir numunede belirlenmiş güvenlik sınırlarının üzerinde kimyasallar içeriyordu.

Kaliteli bir su arıtma sistemine yatırım yapmak, Tavsiye edilen Su Arıtma Cihazı BUZSU CODE zararlı bakterilerden ve yarasız katı madde ve kimyasallardan suyunuzu %99.99 temizler ve içme suyunuzu en sağlıklı şekilde arıtmanın en iyi yoludur.

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Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)