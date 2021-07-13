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Sık Acıkmaya Yol Açan Nedenler

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Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Temmuz 2021 Salı 12:39
Sık Acıkmaya Yol Açan Nedenler
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Düzenli bir şekilde yemek yiyor ve hala açlık hissinizin kaybolmadığını ya da sık sık acıktığınızı hissediyorsanız bunun birçok sebebi olabilir. Yemek yemek vücudumuzun temel ihtiyaçlarından biridir. Günü iyi bitirmemizi sağlayan tükettiğimiz besinlerden aldığımız enerjidir. Vücut enerjisini; tükettiği besinlerden karşıladığı için, yemeklerden birkaç saat sonra ara öğün yapılmadığı taktirde acıkma hissinin oluşması oldukça normaldir. Fakat yemek yenildikten hemen sonra oluşan acıkma hissi tehlikelidir ve altında başka sağlık sorunları yatabilir.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Bu sağlık sorunlarından  bazıları şunlardır ;

İnsülin Direnci

İnsülin pankreasın beta hücrelerinden salgılanan bir hormondur. Pankreas, kanda artan glukoz seviyelerini telafi etmek ve hücrelerde oluşan direnci kırmak için sürekli daha çok insülin üretir. Glikozun yani şekerin hücre içine girmesini sağlayarak kandaki, şeker düzeyinin azalmasını sağlar. İnsülin direnci olan kişilerde, insülin glikozu hücre içine alamaz ve buna bağlı olarak kan şekeri yükselmeye başlar. Bu durum açlık hissine, halsizlik ,sürekli tatlı yeme gereksinimine ve yorgunluğa neden olur.

Reaktif Hipoglisemi

Reaktif hipoglisemi, her zaman dış etkenlere bağlı olarak oluşmamaktadır. Yemeklerden sonra oluşan halsizlik, gün içerisinde sürekli tatlı tüketmek istemek, el ayak titremesi, uzun süre açlıkta sinirlilik hali gibi durumlar yaşıyorsanız hipogliseminin nedenlerinden olabilir. Düzensiz ve karbonhidrat ağırlıklı beslenmek, stres ve fazla kafein tüketimi, reaktif hipoglisemiyi tetikler.

Hipotiroidi

Hipotiroidi, tiroit bezinin az çalışmasına bağlı olarak tiroid hormonlarının az salgılanmasıdır. Bu hormon yetersizliğinde metabolizma yavaşlar ve vücutta ağırlık artışına meydana gelir. Vücutta yağlanmanın artması ve yanlış beslenmeye bağlı dirençle birlikte hipoglisemi gelişir. Bu durum sık acıkmaya yol açar.

Uykusuzluk

Günümüzde pek çok insanda meydana gelen uykusuzluk sorununa aynı zamanda fazla acıkma atakları da sebep olabiliyor. Yetersiz uyuyan kişiler, iştahlarını çok daha zor kontrol altına alırlar bunun yanı sıra daha zor doyma hissine ulaşırlar. Aynı zamanda yapılan çalışmalarda yorgun ve uykusuzken yüksek yağ ve kalorili besinleri tercih etme olasılığının daha fazla olduğu söylenmektedir.

Endişeli ya da gergin olduğunuzda vücudunuzda kortizol adında bir hormon salgılanır ve bu hormon açlık duygusunu daha çok hissetmemize neden olur. Stres altındaki pek çok insan, yüksek şeker ve yağ ya da her ikisini de içeren besinleri tüketmeyi tercih etme eğilimindedir. 

Hamilelikte Sık Acıkma

Hamilelikte annenin beslenme ihtiyacı, karnında büyüyen bebeğiyle birlikte artar.  Aynı zamanda alınan besinlerin az süre çiğnemesi ya da çiğnenmeden tüketilmesi çabuk acıkmaya sebep olabilir. Bu sebeple anne adayı besinlerini yavaş ve iyi çiğneyerek yemelidir. 

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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