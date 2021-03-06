Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sigaradan Kurtulmanın En Kesin Yolu Sağlam İrade
Sigaradan Kurtulmanın En Kesin Yolu...
Esenyurt Belediye Meclisi'nden Bürokrasiyi Azaltan Karar
Esenyurt Belediye Meclisi'nden Bürokrasiyi Azaltan...
Ülkece Kan Ağlıyoruz
Ülkece Kan Ağlıyoruz
Başkan İmamoğlu'ndan Tekirdağ Çıkarması : "Marmara İyi Planlanırsa, Türkiye Soluk Alır"
Başkan İmamoğlu'ndan Tekirdağ Çıkarması :...

Sigaradan Kurtulmanın En Kesin Yolu Sağlam İrade

Sigaranın hayatımızda oldukça büyük olumsuzluklara neden olması ve ne yazık ki, her yıl binlerce kişinin sigara yüzünden hayatını kaybediyor olmasından dolayı, sigarayı bağımlıları için sigarayı bırakmak, her şeyin önünde gelmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Mart 2021 Cumartesi 12:38
Sigaradan Kurtulmanın En Kesin Yolu Sağlam İrade
banner171

Devletin ve çeşitli sağlık kuruluşlarının da sürekli olarak sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olmasından dolayı, bugün sizde güçlü bir iradeye sahip olarak sigaradan hayatınızın sonuna kadar kurtulabilirsiniz. Uzmanların bu konuda yaptıkları uyarıların başında 40 yaşından önce sigaranın bırakılması gerektiği yönünde. Organlar kendini belirli bir süre içerisinde yenilediği için, belirli bir yaştan önce sigarayı bırakmak ömrün uzamasını sağlayacak ve bir çok hastalığa da maruz kalmanızı engelleyecektir.

Sigara İçenler Dikkat! Kanser Sizi Bekliyor

Her yıl ülkemizde 100 bin kişi sigara nedeniyle kansere yakalanıp hayatını kaybedenlerden oluşuyor. Evet tam 100 bin kişi sigara içtiklerinden dolayı, hayatını daha erken ve kanser ile mücadele ederek kaybediyor. Elbetteki biz insanlar için ölüm tek gerçektir ama bunu kanser gibi illetler ile yaşamak, hayatımızın son dönemini berbat ve acılar içinde geçirmemizi sağlayacaktır. Bu sadece sizi etkileyen bir durum olmadığı için, ailenizde bundan oldukça fazla zarar görecektir. Bu gibi zararları görmemelerini istiyorsanız, mutlaka önlem almalı ve bağımlısı olduğunuz sigarayı hayatınızdan çıkarmalısınız.

Sigara Ne Kadar Sürede Bırakılır?

Sigara bağımlıları için bu sorunun bir çok farklı cevabı olsa da, aslında bu sorunun cevabı hemen bırakılır. Bu gibi sorular hastalıktan kurtulmak için ilaç içenler tarafından sorulur ve ilacı ne kadar süre içerlerse sağlıklarına kavuşacaklarını öğrenirler. Oysaki sigara tamamen keyif verici olmasından dolayı, bunu ya hemen bırakırsınız ya da iradeniz güçsüz ise ve kendinize güveniyorsanız azar azar bırakmaya çalışabilirsiniz. Ama sonuç olarak sigarayı bırakmalısınız. Sigarayı bıraktıktan sonra duman ve katran duyu organlarını engellemediğinden dolayı tat ve koku hissiniz artacak ve yediklerinizden keyif almaya başlayacaksınız. Sigarayı bıraktıktan sonra vücut üç günde nikotinden arınırken, ilk 15 gün içerisinde gözle görülür etkileri hissetmeye başlayacaksınız. Bunu ilerleyen haftalar, aylar ve yıllar takip ettikçe kendinizi yenilenmiş hissedecek ve her zaman güçlü olacaksınız.

Sigara Bıraktıran Ürünler Gerçek Mi?

Öncelikle sigarayı bıraktıran ürünler bulunmuyor. Ancak bağımlısı olduğunuz nikotin için çeşitli yardımcı ürünler bulunuyor. Nikotin bantları, sakızları veya elektronik sigara cihazları gibi ürünler, gerçekten size yardımcı oluyor ama bunları da dikkatli bir şekilde kullanmalısınız. Sigarayı bırakamayanlar için bitkisel takviye ürünleri veya iradeniz ile sigarayı bırakamıyorsanız eğer, elektronik sigara cihazlarını kullanmaya başlayabilirsiniz. Sigaranın şuana kadar bulunmuş olan 4000 üzerinde zehirinden de bu cihazlar ve ürünler sayesinde kurtulmuş oluyorsunuz. Bunlar küçümsenmeyecek derece olumlu sonuçlar olmasından dolayı, sizde daha sağlıklı yaşamaya başlamış olacaksınız.

Neden Sağlıklı Yaşamalıyım?

Her şeyden önce kendiniz ve aileniz için sağlıklı olmalısınız. Her gün bir kaşık zehir içerek belirli bir süre sonra ölümü beklemek ile sigara içmek eş değer tutulmayacak olsa da, bir çok insanda ne yazık ki aynı etkiyi yaratıyor. Kısacası sigara dost değil, en etkili ve zararsız görülen düşmanınızdır. Bu nedenle sigaradan kurtulmanız hayatınızı daha güzel yaşamanızı sağlayacaktır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB’nin Obezite İle Mücadele Çalışmaları Sürüyor
İBB’nin Obezite İle Mücadele Çalışmaları Sürüyor
Prostat Tedavisinde Holmium Lazer ile HoLEP Ameliyatı
Prostat Tedavisinde Holmium Lazer ile HoLEP Ameliyatı
Obezitenin Yol Açtığı 10 Hastalık!
Obezitenin Yol Açtığı 10 Hastalık!
Obezite Yaşamınızı Olumsuz Yönde Etkilemesin…
Obezite Yaşamınızı Olumsuz Yönde Etkilemesin…
Pandemi Hamileliğinde Doğru Sanılan 10 Yanlış
Pandemi Hamileliğinde Doğru Sanılan 10 Yanlış

banner186

banner189

şişli escort - beylikdüzü escort - izmir escorts

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169