Sigaradan Kurtulmanın En Kesin Yolu Sağlam İrade

Devletin ve çeşitli sağlık kuruluşlarının da sürekli olarak sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olmasından dolayı, bugün sizde güçlü bir iradeye sahip olarak sigaradan hayatınızın sonuna kadar kurtulabilirsiniz. Uzmanların bu konuda yaptıkları uyarıların başında 40 yaşından önce sigaranın bırakılması gerektiği yönünde. Organlar kendini belirli bir süre içerisinde yenilediği için, belirli bir yaştan önce sigarayı bırakmak ömrün uzamasını sağlayacak ve bir çok hastalığa da maruz kalmanızı engelleyecektir.

Sigara İçenler Dikkat! Kanser Sizi Bekliyor

Her yıl ülkemizde 100 bin kişi sigara nedeniyle kansere yakalanıp hayatını kaybedenlerden oluşuyor. Evet tam 100 bin kişi sigara içtiklerinden dolayı, hayatını daha erken ve kanser ile mücadele ederek kaybediyor. Elbetteki biz insanlar için ölüm tek gerçektir ama bunu kanser gibi illetler ile yaşamak, hayatımızın son dönemini berbat ve acılar içinde geçirmemizi sağlayacaktır. Bu sadece sizi etkileyen bir durum olmadığı için, ailenizde bundan oldukça fazla zarar görecektir. Bu gibi zararları görmemelerini istiyorsanız, mutlaka önlem almalı ve bağımlısı olduğunuz sigarayı hayatınızdan çıkarmalısınız.

Sigara Ne Kadar Sürede Bırakılır?

Sigara bağımlıları için bu sorunun bir çok farklı cevabı olsa da, aslında bu sorunun cevabı hemen bırakılır. Bu gibi sorular hastalıktan kurtulmak için ilaç içenler tarafından sorulur ve ilacı ne kadar süre içerlerse sağlıklarına kavuşacaklarını öğrenirler. Oysaki sigara tamamen keyif verici olmasından dolayı, bunu ya hemen bırakırsınız ya da iradeniz güçsüz ise ve kendinize güveniyorsanız azar azar bırakmaya çalışabilirsiniz. Ama sonuç olarak sigarayı bırakmalısınız. Sigarayı bıraktıktan sonra duman ve katran duyu organlarını engellemediğinden dolayı tat ve koku hissiniz artacak ve yediklerinizden keyif almaya başlayacaksınız. Sigarayı bıraktıktan sonra vücut üç günde nikotinden arınırken, ilk 15 gün içerisinde gözle görülür etkileri hissetmeye başlayacaksınız. Bunu ilerleyen haftalar, aylar ve yıllar takip ettikçe kendinizi yenilenmiş hissedecek ve her zaman güçlü olacaksınız.

Sigara Bıraktıran Ürünler Gerçek Mi?

Öncelikle sigarayı bıraktıran ürünler bulunmuyor. Ancak bağımlısı olduğunuz nikotin için çeşitli yardımcı ürünler bulunuyor. Nikotin bantları, sakızları veya elektronik sigara cihazları gibi ürünler, gerçekten size yardımcı oluyor ama bunları da dikkatli bir şekilde kullanmalısınız. Sigarayı bırakamayanlar için bitkisel takviye ürünleri veya iradeniz ile sigarayı bırakamıyorsanız eğer, elektronik sigara cihazlarını kullanmaya başlayabilirsiniz. Sigaranın şuana kadar bulunmuş olan 4000 üzerinde zehirinden de bu cihazlar ve ürünler sayesinde kurtulmuş oluyorsunuz. Bunlar küçümsenmeyecek derece olumlu sonuçlar olmasından dolayı, sizde daha sağlıklı yaşamaya başlamış olacaksınız.

Neden Sağlıklı Yaşamalıyım?

Her şeyden önce kendiniz ve aileniz için sağlıklı olmalısınız. Her gün bir kaşık zehir içerek belirli bir süre sonra ölümü beklemek ile sigara içmek eş değer tutulmayacak olsa da, bir çok insanda ne yazık ki aynı etkiyi yaratıyor. Kısacası sigara dost değil, en etkili ve zararsız görülen düşmanınızdır. Bu nedenle sigaradan kurtulmanız hayatınızı daha güzel yaşamanızı sağlayacaktır.