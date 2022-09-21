Şeftalinin Mucizevi Faydaları!

Şeftali yaz meyvelerinin şefi. Yüksek lif içeriği şahane tadı ve serinletici özelliğiyle bu ünvanı fazlasıyla hakediyor.

Öncelikle yaz aylarında beslenme ve kilo kontrolünün ne kadar zordur, bunun sebebi bu sıcak havalarda her ne kadar sıcaktan iştahım azalmış gibi hissetsek ya da yağlı ağır besinler tüketmiyor olsak da madalyonun diğer tarafında başka gerçekler var. Şunu çok iyi biliyoruz ki fazla kilo sadece yediklerimizle alakalı değil aynı zamanda içtiklerimizle de alakalı. Özellikle bu yaz döneminde tüketimi ciddi artış gösteren şekerli ve gazlı içecekler kilo artışının en büyük nedenlerinden nasılsa içtik gitti gibi gözüken ve hemen tüketilen şeyler oldukları için göze çok gelmeseler bile oluşturdukları kalori yükü çok fazla üstelik bahsettiğim kalori basit şekerden gelen yani vücudumuzda yağa dönüşmesi en kolay olan enerji kaynağından geliyor. Son dönemde bir de bu şekerin daha tabiri caizse mutasyona uğramış şekli olan yüksek fruktozlu mısır şurubu içeceklerde çok fazla kullanılmaya başlandı bu daha beter bir durum. Yine son dönemde bu yanlıştan dönülmeye başlandı ama bu seferde çoğu şekerli içeceğe doğal şeker pancarından elde edilen şekerden üretilmiştir diye sözüm ona sağlıklıymış algısı yaratılıyor yani neresinden bakarsan bak tutarsızlık ve sıkıntı dolu.

Şimdi şeftaliden bahsedecekken neden uzun uzadıya şekerli içeceklerden bahsettim cevabı çok basit çünkü şeftali tüm gazlı şekerli soğuk içecek ne varsa tümünden beklediğinizi doğal sağlıklı ve düşük kalori ile karşılayabilecek şahane bir meyve de ondan. Aroması bol sulu oluşu ve bal gibi tadı ve bizi uzun süre tok tutabilecek lifi sayesinde tüm sağlıksız içeceklere karşı süper bir seçenek net.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Zaten tadını lezzetini bildiğiniz şeftalinin 7 tane mucizevi Etkisi!

*Safra kesesi ve karaciğer hareketlerini düzenlemeye yardımcıdır.

*İdrar söktürücü etkisi vardır.

*Kansere karşı koruyucudur. (içeriğindeki bol lif sayesinde)

*Sakinleştirici etkisi ile uykusuzluğu gidermeye yardımcıdır. (magnezyum içeriği)

*Kalp dostudur. (potasyum içeriği)

*Kanı temizler.

*Cilde tazelik ve nem kazandırır (a vitamini içeriği)

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra geniş kullanım alanına da sahiptir şöyle sırayabiliriz;

*Yoğurt ve şeftali ile şahane doyurucu ara öğün veya yanına cevizle kahvaltı edebilirsiniz