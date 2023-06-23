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Şaşılık Kendiliğinden Düzelir Mi?

Şaşılık, çoğunlukla genetik unsurlar, gözdeki refraksiyon hataları veya nörolojik meseleler sonucunda meydana gelir. En sık karşılaşılan sorulardan biri ise, bu durumun kendiliğinden düzelip düzelmediğidir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Haziran 2023 Cuma 07:39
Şaşılık Kendiliğinden Düzelir Mi?
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Göz kaymasının kendiliğinden iyileşmesi genellikle beklenmez. Hafif şaşılıklar belki zaman içerisinde azalabilir veya bazı hallerde gözlük tedavisi ile yönetilebilir. Fakat, tedavisiz bir şekilde göz kaymasının tamamen düzelmesi çoğu zaman olası değildir.

Dolayısıyla, göz kayması belirtisi görüldüğünde, hemen bir göz doktoruna danışılmalıdır. Erken tanı ve uygun tedavi, göz kayması sorununu kontrol etme ve düzeltme konusunda çok önemlidir.

"Şaşılık kendiliğinden düzelir mi?" sorusuna verilecek cevap genellikle "hayır" olacaktır. Ancak, erken tanı ve doğru tedavi ile göz kaymasının etkileri azaltılabilir ve bu durum tamamen düzeltilebilir.

Göz Kayması Neden Meydana Gelir?

Göz kayması, göz kaslarının kontrolünde yaşanan bir sorundur. Doğuştan gelen göz kayması durumlarında, gözlerin hareketlerini yöneten kaslar ya da sinirlerle ilgili bir problem olabilir. Bunun yanı sıra, kafa travması sonucu veya bazı nörolojik hastalıklar sebebiyle de şaşılık oluşabilir.

Bazı durumlarda, gözlük numarasının artması ve tedavi edilmemesi gibi nedenlerle de şaşılık gözlenebilir. Altta yatan nedenin detaylı olarak incelenmesi ve buna uygun tedavi planının uygulanması gereklidir.

Yeni doğan bir bebekte ilk ay içerisinde görülen gözde kayma genellikle normal kabul edilir. Bebek büyüdükçe, gözde kayma problemi genellikle düzelir. Yeni doğan bebekte göz kaslarının tam olarak gelişmemiş olması sebebiyle bu durum yaşanır ve genellikle kısa sürede düzelme gösterir.

Göz Kayması Testi Nasıl Gerçekleştirilir?

Görme keskinliği testleriyle, bireyin var olan görme bozuklukları belirlenir. Göz kaymasının bir göz kusurundan kaynaklandığı anlaşılırsa, bu göz kusurunun düzeltilmesi amacıyla refraksiyon incelemesi yapılır. Göz hareketlerinin değerlendirilmesiyle, potansiyel sinir felci veya hareket kısıtlılığı saptanır.

Göz kayması testleri (Örtme, örtme-açma, prizma testleri gibi) ile bireyin gözlerindeki kaymanın derecesi belirlenir. Füzyon, diplopi, baş eğme testleri gibi diğer testlerle de göz kayması durumu detaylıca değerlendirilir.

Göz Kayması Tedavisi Yöntemleri

Gözlük

Kapama Tedavisi

Prizmatik Camlar

Göz Egzersizleri

Göz Kayması Ameliyatı

Bu tedavi yöntemleri ile gözde kayma sorunu kontrol altına alınabilir ve çözülebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, her tedavi yöntemi kişiye özeldir ve en uygun tedaviyi belirlemek için bir göz doktoru tarafından değerlendirme yapılması gerekmektedir.

Şaşılık Ameliyatı Fiyatları

Şaşılık ameliyatı fiyatları, şaşılığın seviyesi ve ilerlemesi göz önünde bulundurularak belirlenir ve size gerekli bilgilendirmeler yapılır.

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