Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr.Mehmet Toptaş’a Emanet

BAŞHEKİM DOÇ.DR.MEHMET TOPTAŞ İSE ŞUNLARINI SÖYLEDİ
Öncelikle nazik ziyaretiniz için Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği Başkanı
sayın Suat Sarıkaya ve yardımcıları gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner ve Muhtar
Celal Ertuğrul’a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.
Ben başhekim olarak Samatya’ya atanmadan önce uzun süre Zeytinburnu
Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde halkımıza hizmet ettim.
Devlet Büyüklerimiz bizi kısa bir süre önce başhekimlik için uygun bulup
atamamızı yaptılar. Bizi bu kadar büyük ve önemli bir kuruma atayan bütün
yöneticilerimize bir kez daha teşekkür ederim. Ziyaretiz içinde ayrıca teşekkür
ederim şeklinde konuştu.
SARIKAYA ZİYARET NEDENİ İLE ŞULARI SÖYLEDİ
Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği olarak mümkün mertebe imkanlarımız
oranında idareci olarak atanan Malatya’lı hemşehrilerimizin yanında
olduğumuzu vurgulamak adına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunuyoruz.
Bugünde Samatya Eğitim ve Araştırma hastanemizin başhekimi sayın
Doç.Dr.Mehmet Toptaş hocamızı yardımcılarım gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner
ve Zeytinburnu Gökal Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul ile beraber ziyaret ederek
yeni atandığı başhekimlik görevinin hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimizi ilettik.
Hocama hastalarımıza şifa sunmak adına ortaya koydukları başarılı
çalışmalarının devamını dilerim şeklinde konuştu.
Hüseyin Çetiner ise şunları söyledi Malatya’nın kitabına yazan birisi olarak
hocamı ile aynı şehirde dünyaya gelmiş olmamız beni mutlu etti. Hocamın sağlık
alanında ciddi bir ihtiyacı gideren Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine
başhekim olarak antmış olmasından dolayı çok memnun ve mutlu oldum.Gerek
Gazete,gerek haber portalı gerek ise de web tv lerimiz hocam ve ekibinin
yapacakları halk odaklı çalışmalarını kamuoyuna duyurmak için hizmetlerinde
olacaktır.
Ben de hocam’a başarılar dilerim şeklinde konuştu.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)