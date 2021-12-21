Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr.Mehmet Toptaş’a Emanet

BAŞHEKİM DOÇ.DR.MEHMET TOPTAŞ İSE ŞUNLARINI SÖYLEDİ

Öncelikle nazik ziyaretiniz için Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği Başkanı

sayın Suat Sarıkaya ve yardımcıları gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner ve Muhtar

Celal Ertuğrul’a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim.

Ben başhekim olarak Samatya’ya atanmadan önce uzun süre Zeytinburnu

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde halkımıza hizmet ettim.

Devlet Büyüklerimiz bizi kısa bir süre önce başhekimlik için uygun bulup

atamamızı yaptılar. Bizi bu kadar büyük ve önemli bir kuruma atayan bütün

yöneticilerimize bir kez daha teşekkür ederim. Ziyaretiz içinde ayrıca teşekkür

ederim şeklinde konuştu.



SARIKAYA ZİYARET NEDENİ İLE ŞULARI SÖYLEDİ

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği olarak mümkün mertebe imkanlarımız

oranında idareci olarak atanan Malatya’lı hemşehrilerimizin yanında

olduğumuzu vurgulamak adına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunuyoruz.

Bugünde Samatya Eğitim ve Araştırma hastanemizin başhekimi sayın

Doç.Dr.Mehmet Toptaş hocamızı yardımcılarım gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner

ve Zeytinburnu Gökal Mahalle Muhtarı Celal Ertuğrul ile beraber ziyaret ederek

yeni atandığı başhekimlik görevinin hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimizi ilettik.

Hocama hastalarımıza şifa sunmak adına ortaya koydukları başarılı

çalışmalarının devamını dilerim şeklinde konuştu.

Hüseyin Çetiner ise şunları söyledi Malatya’nın kitabına yazan birisi olarak

hocamı ile aynı şehirde dünyaya gelmiş olmamız beni mutlu etti. Hocamın sağlık

alanında ciddi bir ihtiyacı gideren Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine

başhekim olarak antmış olmasından dolayı çok memnun ve mutlu oldum.Gerek

Gazete,gerek haber portalı gerek ise de web tv lerimiz hocam ve ekibinin

yapacakları halk odaklı çalışmalarını kamuoyuna duyurmak için hizmetlerinde

olacaktır.

Ben de hocam’a başarılar dilerim şeklinde konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)