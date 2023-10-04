Sağlıkta İnovasyon: Dassault Systèmes’in Sanal İkiz Avatarı Emma ile Tanışın

Bu girişim, sanal ikizlerin tıbbi araştırmaları hızlandırma ve kişiselleştirilmiş bakım sağlamadaki rolü konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor

Emma Twin, sosyal medyada sanal bir ikiz olarak, gerçek hastaları riske atmadan doktorların ve araştırmacıların hastalıkları ve tedavilerin etkilerini daha iyi anlamalarına nasıl yardımcı olduğunu belgeleyecek

Dassault Systèmes'in sanal ikizleri 40 yıldır hastaların, vatandaşların ve tüketicilerin yaşam kalitesini artırıyor

Emma Twin, sosyal medya programı aracılığıyla vücudunun sanal ikizinin anonim sağlık verilerinden nasıl oluşturulduğunu açıklayan hikayeler paylaşacak. Emma Twin ayrıca doktorlara ve araştırmacılara yeni geliştirilmiş tedavilerin etkileri hakkında derinlemesine bilgi sağlayacak, testler için kullanılacak.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Emma Twin'in sosyal medya paylaşımları, devam eden araştırmalara ve tıbbi yeniliklere katılımını belgeleyecek. Medidata çözümlerini kullanan klinik deneyler, Yaşayan Kalp projesinde kalbinin farklı işlemlere verdiği tepki, CorNeat Vision'ın kornea nakillerini test etmek, Yaşayan Beyin projesinde epilepsi ve Alzheimer hastalığı çalışmaları, IASO ilaç uygulama ve izleme cihazını takmak ve evin yaşlı yetişkinler için optimize edilmesi Emma Twin'in kullanım alanlarından sadece birkaçı.

Emma Twin ayrıca, DAMAE Medical'in cilt kanserini tespit etmeye yönelik taşınabilir mikroskobunu, Dynocardia'nın kan basıncı izleme çözümünü, FEops'un kardiyak izlemesini, LUCID Implants'ın kişiye özel yüz implantlarını ve VORTHEx radyoterapi simülasyon deneyimini de kullanıcılarına sunacak.

Dassault Systèmes Kurumsal Sermaye, Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Victoire de Margerie konuyla ilgili şunları söyledi: "Emma Twin aracılığıyla, sanal ikizlerin sağlık hizmetleri üzerindeki etkisine ilişkin hikayeleri ilgi çekici ve anlamlı bir şekilde paylaşacağız.

Sanal ikizlerimiz, hızla COVID-19 aşılarını geliştirmek, cerrahi prosedürleri optimize etmek ve hastalara tedavi seçenekleri konusunda daha iyi bir anlayış sağlamak için kullanıldı. Öncü teknolojimizden yararlanarak sağlık alanındaki büyük zorluklara dikkat çekebilir ve sanal dünyanın gerçek hayatta sonuçları nasıl iyileştirdiğini gösterebiliriz."

Dassault Systèmes'in sanal ikizleri verilerle zenginleştirilmiş, gerçekliği bilimsel doğrulukla kopyalayan ve performansı sanal olarak test etmek ve iyileştirmek için kullanılan gelişen 3D modelleri içeriyor. Sanal ikizler ayrıca 40 yıldır tüketicilerin ve hastaların yaşam kalitesini artıran sürdürülebilir yenilikleri de beraberinde getiriyor.

Sanal ikizler, araştırma ve sağlıkla ilgili verilerin insan vücudunu modellemesine, test etmesine ve tedavi etmesine olanak sağlıyor. Bu sayede diğer endüstrilerin otomobiller, binalar veya uçaklarla yapabildiği kadar hassas, güvenli ve etkili bir şekilde daha kesin, koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik acil ihtiyaçlara çözümlerin geliştirilmesine yardımcı oluyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)