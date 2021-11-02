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Sağlıklı bir cilt için bütünsel sağlığın önemi

Sonbaharın gelmesiyle birlikte soğuk havaların cildimize olumsuz etkilerinin yanı sıra yaz mevsimi sonrası oluşan lekelerden rutin bakımlarla kurtulmak pek mümkün olmuyor. Özellikle altta yatan alerjik, hormonal vb. sorunlar cilt sağlığını da kötü etkiliyor. Infinity Regenerative Clinic, son teknoloji cihazları ve bütünsel tedavi ilkeri ile sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Kasım 2021 Salı 09:39
Sağlıklı bir cilt için bütünsel sağlığın önemi
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Mevsim değişiklikleri nedeniyle değişen sıcaklıklar, UV ışınları, nem ve rüzgar cilt sağlığımıza olumsuz etki eden en büyük çevresel faktörlerden. Uyku düzenimiz, psikolojimizin ve genetik faktörlerin etkileri de dâhil olmak üzere tüm bu unsurlar cildimizin görüntüsünde istemediğimiz değişikleri tetikleyebiliyor. Cildimiz, genel sağlığımızın yansımasını izyelebildiğimiz bir ayna görevine sahiptir. Bu nedenle, cilt üzerinde yaşadığımız problemleri yalnızca cilt özelinde değerlendirmek yeterli gelmeyebiliyor. Ciltte meydana gelen herhangi bir sorunun asıl kaynağının bulunması büyük önem taşıyor. Genellikle asıl kaynağa odaklanmak yerine yüzeysel yaptığımız rutin bakım ve cilt uygulamaları ise süreklilik kazanan problemler olarak karşımıza çıkıyor. Ergenlik dönemi bitmiş olmasına rağmen akne problemi yaşayan bazı erişkin bireylerin, altta yatan başka alerjik ya da hormonal sorunlarının olabilmesi, bu duruma verilebilecek örneklerden biri. Akne sorununun altında yatan nedenleri incelemek cilt sağlığımız için en doğru tedavi yöntemi olacaktır. Deriyi bedenimizden bağımsız bir organ olarak değil, tüm vücudun bir parçası olarak görmek gerekiyor.

Cilt tedavilerinin bütünsel olarak ele alınması gerektiğini ifade eden Infinity Regenerative Clinic dermatoloji uzmanı Dr. Eneida Kote; “Cilt uygulamalarını sadece bir estetik müdahale olarak ele almakla kalmayıp; cildinizi genel sağlık durumunuzun önemli bir unsuru olarak, bütünsel yaklaşımla ele alıyoruz. Amacımız, güzelliğinize yaptığımız katkıyı mümkün olduğunca kalıcı kılmak. Klinik olarak temel felsefemiz; cildinize dıştan yapılan tüm uygulamalar ile elde edilen etkinin mümkün olduğunca uzun süreli olabilmesi için bedenin yaşlanma sürecini de yavaşlatmak” olduğunu belirtiyor.

Infinity Regenerative Clinic’te bireylerin genel sağlığını sistem bazında bütünsel olarak ele aldıklarına dikkat çeken Infinity Regenerative Clinic dermatoloji uzmanı Dr. Eneida Kote; “Dolaşım sistemi, toksin birikimi, alerji düzeyleri, vücudumuzdaki ağır metaller, mevcut bağırsak ve karaciğer sorunları gibi tüm hücre, doku, gen ve organlar bir sistem içerisinde, bütünsel olarak taranıyor. Klinikte bulunan son teknolojik cihazlarla cilt sıkılaşmasından cilt leke tedavisine ve anti-aging bakımlarına kadar çok yönlü işlemler yapılabiliyor. Örneğin; Leke tedavisi ve cilt yenileme alanlarındaki başarılı sonuçlarıyla sıklıkla tercih edilen Baby Face uygulaması; parlak ve genç kalabilen bir cilde sahip olmak isteyenlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Sciton Joule X ise günümüzdeki en kapsamlı ihtiyaçları karşılayabilen, tamamen özelleştirilebilir ve tüm cilt yapılarına uygun bir ışık tedavi mekanizması. Cilt germe, yaşlılık lekeleri, cilt tonu eşitleme, kızarıklık, gül hastalığı, sivilce ve akne tedavisi ile yara izleri için bire bir çözümler sunuyor.  Altın iğne tedavisi olarak da anılan Scarlet X, özel tasarlanmış fraksiyonel mikro iğneler sayesinde cilt alt katmanını radyo frekans dalgaları ile uyararak, ilerleyen yaşın ve çevresel faktörlerin getirmiş olduğu yıpranmaların, hasarların iyileşme sürecini başlatıyor. BBL Hero ise yaşlanmış ve yıpranmış cildin genel kalitesini ve görünümünü iyileştirmeyi hedefleyen bir tedavi tekniği. Yıllar içerisinde çevre koşullarına ya da yaşam tarzımıza bağlı olarak, bazen ise kalıtsal sebeplerden ötürü kırışan, sarkan, lekelenen derimizin yenilenmesine yardımcı oluyor” dedi.

Kişiye özgü problemleri saptayarak Infinity Regenerative Clinic, dıştan içe değil, içten dışa doğru tedavi ilkesini son teknolojik cihazlarla bir araya getirerek yeni bir görünümün anahtarını sunuyor. Tüm çevresel faktörlere gösterilecek özen ve Infinity Regenerative Clinic’in bütünsel yaklaşımları ile sağlıklı bir cilde sahip olmak ve yaşlanmayı geciktirmek artık imkansız değil.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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