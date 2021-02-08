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Sağlığınız İçin Sigaradan Kurtulun

Sigaranın kanseri tetiklediği ve tiryakilerin güçsüz bağışıklığı nedeni ile daha çabuk hastalanarak, hayatlarını kaybettikleri biliniyor. Buna rağmen ciddi bir kullanım bulunurken, bugün bir çok kişi sigaradan kurtulmak için farklı yollar ve yöntemleri deniyor. Konu ile ilgili yapılan araştırmalarda, bitkisel tedavi yöntemleri ile elektronik sigaralara bu konuda çok fazla talep olduğu gözlemlenmiş durumda. Her ne kadar psikolojik destek ile de sigarayı bırakmak isteyenlere yardımcı olunuyor olsa da, bunun etkisi çok fazla görülmüyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Şubat 2021 Pazartesi 18:40
Sağlığınız İçin Sigaradan Kurtulun
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En önemli etken irade

Sigarayı bırakacaklar için en önemli etken irade olurken, sağlam iradeye sahip kişiler sigarayı daha kolay bırakabiliyor. Bunun yanında düzenli beslenme, spor yapma ve hobi edinmede de sigarayı bırakmada yardımcı olan en önemli etkenlerin başında geliyor. Günlük düzenli yapacağınız spor ve beslenme düzeninizi doğru şekilde oluşturmak, sizin sigarayı bırakmanıza yardımcı olacaktır. Sigaradan kurtulmak isteyenler bir çok farklı yöntemi kullanıyor. Bunların her birinin faydalarını bilerek buna göre sigaradan kurtulmanız mümkün olacaktır. Ancak bunları yapamayanlar ve sigarayı bırakmak isteyenlerin tercihleri ise genel olarak Juul tarzı cihazları kullanıyorlar. Bu cihazlar günlük nikotin ihtiyaçlarınızı karşılayarak sigaranın diğer zehirlerinden sizi kurtarıyor.

Sigaradan kurtulmanız mümkün

Sigaranın sadece dumanının bile zehir olması nedeni ile aktif içicilerin yanı sıra, pasif içicilerde etki altına girebiliyor. Bu nedenle yardımcı cihazlar sayesinde sigara alışkanlıklarınızı değiştirebiliyorsunuz. Bunun için ilk akıllara elektronik sigara gelirken, bunlar arasında Juul ve iQos Heets oldukça fazla talep görüyor. Bu talepler doğrultusunda haliyle tiryakisi olduğu nikotini almaya devam ederken, sigaranın diğer zehirlerinden kurtulmuş oluyor. Ama burada önemli olan tamamen sigaradan kurtulmak olduğu için, bu cihazları geçiş noktası olarak kullanabilirsiniz.

Sigara sizden güçlü değil

Şunu unutmamalısınız ki sigara sizden güçlü değil. Doğru şekilde sigaradan kurtulabilir ve hayatınızı daha sağlıklı geçirebilirsiniz. Sigara bir çok sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiği için, bunu bilmek ve hatta yaşamınızı daha sağlıklı son bulması dahi sizin elinizde. Acı çekmek yerine sizden daha güçsüz olan sigaradan kurtulmanız gerekiyor. Bunun için de size yardımcı olacak bir çok etkeni değerlendirebilirsiniz. Burada iQos sipariş veya Jull Pod sipariş vererek bu cihazların yardımı ile bir adım atabilirsiniz. Sigaradan bu cihazlar ile değil, irade ve düzenli bir hayat ile kurtulacağınızı da bilmelisiniz.

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