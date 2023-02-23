Saç Ekimi Tekniklerinde Yenilikçi Adımlar

Selda Hair Center, saç ekimi alanında yaptığı yenilikçi çalışmalarla dikkat çekiyor. Geleneksel saç ekimi yöntemlerinin yerine FUE (Follicular Unit Extraction) ve DHI (Direct Hair Implantation) yöntemlerini kullanarak, saç ekimi işlemini daha hızlı, ağrısız ve doğal sonuçlar elde edebilecek şekilde gerçekleştiriyor.

FUE yöntemi, tek tek saç köklerinin alındığı ve transplant edildiği bir yöntemdir. Bu sayede, daha doğal bir saç çizgisi oluşturulabilir ve ekilen saçlar doğal saçlar gibi davranır. DHI yöntemi ise, saç köklerinin alınması ve implant edilmesi işlemini aynı anda gerçekleştiren bir yöntemdir. Bu sayede, işlem daha hızlı ve ağrısız olur ve saç ekimi sonrası iyileşme süreci daha kolay geçer.

Selda Hair Center'ın klinik koordinatörü Selda Öztürk, "Mükemmel sonuçlar için küçük dokunuşlar!" sloganıyla yola çıkarak, her müşterisinin ihtiyaçlarına özel bir çözüm sunmayı hedefliyor. Klinik, sterilizasyon ve hijyen konusunda son derece titiz davranarak, müşterilerinin güvenliği ve rahatı için gerekli tüm önlemleri alıyor.

Saç ekimi konusunda yenilikçi adımlar atan Selda Hair Center, saç kaybı yaşayan herkes için mükemmel bir çözüm sunuyor. Daha fazla bilgi için klinik web sitesini ziyaret edebilir veya doğrudan klinikle iletişime geçebilirsiniz.