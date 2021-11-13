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Saç ekimi oldukça faydalı bir operasyondur

Saç ekimi en kısa ifadesi ile saçın belirli bölgelerinde ya da tamamında oluşan dökülmelere gidermek maksadıyla kullanılan bir mikro cerrahi yöntemidir. Saç ekimi profesyonel ekipler tarafından yapılmalı ve bu anlamda saçların özellikleri ve kişilerin yapısı dikkat edilecek hususlar olmalıdır. Saç Ekim işlemleri genel anlamda dökülmenin başladığı çağlardan yetişkinlik dönemine kadar her yaşta bireyin yaptırabileceği bir işlemdir. Saç ekimi esnasında genellikle bireylerin ensesinden alınan örnekler saçlarda dökülmenin olduğu bölgelere yerleştirilir. Saç ekimi işlemlerini sıklıkla erkeklerin yaptırdığı zannederse de saç ekimi yaptıran kadınların da oldukça fazla olduğu bilinmektedir.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Kasım 2021 Cumartesi 13:50
Saç ekimi oldukça faydalı bir operasyondur
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Kadınlarda saç ekimi işlemleri dikkat gerektirir

Kadınlarda saç ekimi işlemi başlı başına dikkat ve özen gerektiren dolayısıyla profesyonel ekipler tarafından yapılması gereken bir işlemdir. Bireyler saç ekimi kararı vermeden önce mutlaka doktora görünmeli ve uzman bir doktor eşliğinde saç ekimi işlemini yaptırmalıdır. Kadınlarda saç ekimi sıklıkla medyaya da diğer platformlara yansıtılması da fazlaca rastlanan bir durumdur. Kadınlarda da özellikle erkek tipi dökülme olarak adlandırılan saç dökülmesine günümüzde sıklıkla karşılaşılmaktadır. Etkili bir saç ekim işlemi neticesinde kadınların kalıcı bir biçimde doğal ve gür saçlara ulaşmaları mümkündür. Saç ekim işlemleri öncelikle doğru bir şekilde saç analizinin yapılması kaybın nedeninin belirlenmesi ve sağlıklı saçlara ulaşmak için yol haritasının ortaya çıkarılması ile başlamaktadır.

Zen Poliklinik deneyimli ekibi ile saç ekimi işlemi gerçekleştirir

Zen Poliklinik kadınlarda saç ekimi hususunda son derece uzman olan hekim kadrosu ile hizmet vermektedir. Aynı zamanda kurulur uluslararası alanda kanıtlanmış olan en modern saç ekim tekniklerini ve en donanımlı teknolojik cihazları kullanmaktadır. Bu sayede kadınlarında saç dökülmesi hormonal nedenler psikolojik travmalar ya da yaş gibi faktörlerden ötürü dökülen saçlarını geri kazanmalarına olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla kalıcı doğal ve estetik görünüme sahip olan saçlar artık hayal değildir. Zen Poliklinik kurulduğu günden bu yana saç ekimi işlemlerinde %97 ve %99 arasında bir rakamla başarı elde etmiştir. Bu rakamlar aynı zamanda saç ekim işlemlerinin kalıcılığını da ifade eder. Öte yandan kuruluş kadınlarda seç ekimi fiyatları konusunda da ulaşılabilir bir fiyat politikası izler.

Saç ekimi işlemleri genç görünmenizi sağlar

İster kadınlarda ister erkeklerde olsun dökülmüş saçlar bireylerin elbette daha yaşlı görünmelerine sebep olacaktır. Öte yandan hele de genç yaşlardan itibaren dökülmeler gözlemlenmiş ise bireylerde psikolojik olarak Bir takım sıkıntılar da ortaya çıkabilir. Genç erkeklerde saç dökülmesine bağlı olarak yaşanan psikolojik sıkıntılar daha sık gözlemlenmektedir. Öte yandan kadınların estetik görünümü için son derece önem arz eden saçların dökülmesi ve bu anlamda eksikliğinin yaşanması kadınlarda da psikolojik travmalara sebep olur. Hem fiziksel anlamda sağlıklı ve estetik görünmek hem de psikolojik anlamda bir takım sıkıntıların ortaya çıkmaması için bireylerin saç ekimi işlemleri yaptırmaları gerekmektedir. Fakat bunu yaparken merdiven altı kuruluşlardan uzak durmak ve insan sağlığını ön planda tutan Zen Poliklinik gibi kurumsal firmalarla irtibata geçmek kritik bir önem arz eder.

Kadınlarda saç ekimi hangi aşamalardan oluşur

Kadınlarda saç ekimi işlemleri öncelikle hazırlık aşaması ile başlar. Hazırlık aşamasında doktor ilk muayenesini gerçekleştirerek hasta için uygulanacak tedavi yöntemlerini belirler. Sonrasında muayene ve saç analizi yapılır. Ardından anestezi aşamasına geçilir ve greft toplanır. Sonrasında Ekim yöntemine göre değişiklik gösterecek olan kanal açımı işlemi yapılır. Ardından da saç ekim işlemlerine geçilir. Bireyler saç ekimi esnasında kısa sürede iyileşip normal hayatına dönebilir. Tedavi yöntemine tedavi sonrasındaki iyileşme sürecini en doğru bir şekilde hekimler analiz etmektedir.

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