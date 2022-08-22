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Rinoplasti Türkiye

Burun estetiğinin diğer adı rinoplasti olarak bilinmektedir. Burnu yeniden şekillendiren ameliyat çeşididir. İstanbul rinoplasti ameliyatlarında burun küçültülebilir veya büyütülebilir. Yani burun ile ilgili beğenilmeyen veya doğuştan gelen bazı kusurlar düzeltilebilir

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Ağustos 2022 Pazartesi 17:14
Rinoplasti Türkiye
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Burnu yeniden şekillendiren ameliyat çeşididir. İstanbul rinoplasti ameliyatlarında burun küçültülebilir veya büyütülebilir. Yani burun ile ilgili beğenilmeyen veya doğuştan gelen bazı kusurlar düzeltilebilir. Burun ucu kaldırma İstanbul çevresinde yapılabilmektedir. Burun ucunun kaldırılmasının istenmesi ise genellikle daha estetik bir görüntü kazanmak için yaptırılmaktadır. İstanbul burun estetiği konusunda oldukça geniş kitlelere hitap eder. Görüntüsünden rahatsız olan veya kaza sonucu rahatsızlık veren burunlarını yaptırmak isteyen kişiler genellikle İstanbul civarını tercih etmektedir.

Burun Estetiğini Kimler Yaptırabilir?

- Uyku apnesi gibi sağlık durumlarında,

- Burnunun şeklini beğenmeyen kişiler,

- Önceki burun estetiğinden memnun olmayanlar,

- Burnunun şeklini beğenmeyip özgüven sorunu yaşayan kişiler.

Yukarıda bahsettiğimiz gibi burun estetiğini isteyen herkes yaptırabilir. Bu nedenler keyfi veya bir rahatsızlık sonucunda ortaya çıkabilir. Burun ameliyatı için neden önemli değildir. Ameliyatı yaptırmak isteyen kişinin burnu, yüzü dikkate alınarak istenildiği gibi şekillendirilir.

Burun Estetiği Yapılışı Hakkında

Burun estetiği kişiye özel olarak yapılır. Bunun için kişinin yüzü dikkate alınır. Aynı zamanda kişinin ne istediği de önemlidir. Bunun yanında önemli olan şey burun estetiği yaptırmak isten kişinin yaşı ve cinsiyeti olmaktadır. Bu iki kriterde burun ameliyatında oldukça önemlidir. Kişinin yaşına ve gelişim özelliklerine göre yapılması gereken bir operasyondur. Aynı zamanda kişinin cinsiyeti de önemli bir rol oynamaktadır.

Op. Dr. Vepa Silapov ve ekibi sizlere hizmet vermekte, isteklerinizin farkında olarak en kaliteli hizmeti sunmaktadır.

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