Prostat Tedavisinde Holmium Lazer ile HoLEP Ameliyatı

HoLEP ameliyatı, prostat boyutunu küçültmeye yarayan iyi huylu prostat büyümesi için minimal invaziv bir tedavidir. HoLEP yöntemi uygulaması için uzmanlık eğitimi gerektiren bir prosedürdür.

Kimler HoLEP Yöntemi için Uygundur?

HoLEP yöntemi, prostat büyümesi iyi huylu olarak tespit edilmiş erkekler için uygun bir prosedürdür.

Kan sulandırıcı ilaç kullanan ve prostat boyutu 60 ml'nin üzerinde olan erkekler için HoLEP yöntemi uygundur.

Prostat büyümesi yaşayan ve bazı can sıkıcı semptomları olan hastaların bu durumdan kurtulmak istemesi doğaldır. HoLEP ameliyatı yöntemi iyi huylu prostat büyümesini başarılı bir şekilde tedavi edebilen bir yöntemdir. Hemen hemen her büyüklükteki prostat için uygulanabilir.

HoLEP Yöntemi Uygulaması

HoLEP tabiri prostatın holmium lazer ile enükleasyonu anlamına gelen İngilizce tanımın kısaltmasıdır. Holmium lazer kullanılarak, büyüyen prostat dokusunun büyük bir kısmı enükle edilir. Yani prostatın içinden genişlemiş doku kesme işlemi olmaksızın çıkarılabilir.

Prostat tedavisinde HoLEP ameliyatı uygulaması prostatın büyüklüğüne bağlı olarak ortalama 45 dakika ile iki saat arasında sürebilir.

İşlem öncesinde hasta genel anestezi altına alınır veya belden aşağını hissetmemesini sağlayan spinal anestezi uygulaması yapılır. Hastanın penisine teleskopik bir kamera yerleştirilir. Büyümüş olan prostat bezi dokusunu prostat kapsülünden ayırmak için holmium lazer kullanılır. Lazer, sadece prostat kapsülünü bırakarak üç prostat lobunu enükleer. Son olarak, eksize edilen doku mesaneye itilir ve ardından özel bir aletle dışarı emilir. Alınan parçalar hastada kanser varlığını test etmek için laboratuvara gönderilebilir.

Uygulama Sonrasında

HoLEP yöntemi uygulandıktan sonra, idrarın prostattan uzak kalmasını sağlamak yaklaşık 24 saat süreli bir kateter mesaneye yerleştirilir. İdrarın temizlenmesine yardımcı olmak ve kanamayı durdurmak için hastalar sonraki haftalarda bol su ve sıvı içmelidir.

Uygulamadan bir gün sonra kateter çıkarıldığında hasta taburcu edilebilir.

Çoğu hasta HoLEP uygulamasından sonra yorgun hisseder, ancak iyileşme sırasında ne kadar rahat hissettiklerine şaşırırlar. Birkaç gün boyunca ufak rahatsızlıklar, idrar aciliyeti ve idrara sık çıkma durumu yaşanabilir.

Hastaların işe dönmeden önce iki hafta kadar dinlenmeleri tavsiye edilir. Uygulama sonrasında takip eden altı haftaya kadar aralıklı kanama yaşanabilir. Çoğu hasta üç ila dört hafta sonra cinsel aktiviteye devam edebilir. Hastaların dört hafta boyunca ağır kaldırmaktan veya zorlanmadan kaçınması önerilir.

Riskler ve Yan Etkiler

Tüm ameliyatlarda olduğu gibi, HoLEP yönteminde de riskler ve yan etkiler mevcuttur.

En yaygın yan etkiler geçici süreli hafif yanma, idrara çıkma sıklığı ve idrar aciliyettir.

Bazı hastalar tipik olarak altı hafta içinde düzelen ve pelvik taban egzersizleriyle (kegel egzersizleri) iyileştirilebilen bir idrar kaçırma yaşarlar. Gerekirse bir ped kullanılabilir.

Bazı hastalar işlemden sonra geçici şişlik nedeniyle idrarını yapamayabilir. Şişlik düzelene ve mesane normal fonksiyonuna dönene kadar kateter kullanımı gerekebilir.

Nadiren, hastalar idrar yaparken zorluk yaşayabilir. Şiddetli kanama veya yeniden hastaneye yatmayı gerektirebilecek pıhtı geçişi yaşanabilir.

Çok nadiren, prostat büyümesi, kalıcı inkontinans, mesanede doku parçalarının kalması durumu olursa HoLEP ameliyatı yönteminin tekrarlanması veya ek cerrahi yapılması gerekebilir.

Büyüyen prostatın çıkarılması, HoLEP işleminden önce normal ereksiyon yaşıyorsanız, ereksiyon yeteneğinizi olumsuz yönde etkilememelidir. Prostat ameliyatından sonra, meni boşaltamama durumu yaygındır çünkü meni mesaneye geri dönme eğiliminde olur. Bu, rahatsız edici veya zararlı değildir, ancak gelecekte çocuk sahibi olmayı umuyorsanız doğurganlık üzerinde önemli bir etkisi olabilir.

HoLEP Yönteminin İyi Huylu Prostat Büyümesi Tedavisindeki Avantajları

BPH (iyi huylu prostat büyümesi) ile ilişkili semptomlar yaşayan erkeklerin genellikle bir noktada tedaviye ihtiyacı olacaktır. İlaç tedavisi de sıklıkla uygulansa bile ne yazık ki ilaç tedavisi her durumda etkili değildir. Uzun vadeli bir çözüm olarak prostat ameliyatı önerilebilir, ancak her hasta ameliyat için iyi bir aday olmayacaktır.

HoLEP yöntemi, iyi huylu prostat büyümesi için diğer tedavilere kıyasla tutarlı bir şekilde üstündür. HoLEP her büyüklükteki prostat bezini tedavi edebilir ve o kadar etkilidir ki, yeniden tedavi oranları yüzde ikiden azdır.

Hızlı şekilde semptomların iyileşmesine ve idrar yapma sırasında minimum ağrıya yol açar. Hastalar genellikle ertesi gün hastaneden taburcu edilebilir ve hızla normal aktivitelerine dönebilir.

Olası komplikasyonlarda azalma, daha az doku hasarı ve aşırı kanama ve erektil disfonksiyon riskinde azalma HoLEP yönteminin sağladığı avantajlardır. HoLEP ameliyatı, ilerlemiş prostat semptomlarını hafifleterek ve yaşam kalitelerini artırarak her yaştan erkeğe yardımcı olabilir.