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Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Komisyondaki sözlerimin çarpıtılarak haber yapılması kabul edilemez!”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, TBMM Meclis Araştırma Komisyonu’ndaki İstanbul Sözleşmesi ile ilgili sözlerinin bazı medya kuruluşları tarafından çarpıtıldığını söyledi. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Komisyondaki konuşmamda 2012 yılında Almanya’da yaşanan bir olaya ilişkin haberi okuyarak oradaki mahkemenin ensesti temel hak olarak görmesini eleştirdim ve  ‘Biz eğer öyle kararlar vereceksek, ensestin önünü açıyorsak, buyurun, isteyen yapsın bunu. Biz şimdi, şu anda eğer böyle bir kararla toplumda kültürel değişimle ilgili bir karar veriyorsak gelecekte bizi bu bekliyor, ben bunu demek istiyorum’ dedim. Konuşmamın cımbızlanarak ‘Sözleşmeyi enseste bağladı’ gibi mesnetsiz bir manşetle haber yapılmasını kınıyor, söz konusu basın kuruluşlarını tekzip ederek hatanın düzeltilmesi için çağrıda bulunuyorum” diye konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Haziran 2021 Perşembe 16:26
Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Komisyondaki sözlerimin çarpıtılarak haber yapılması kabul edilemez!”
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TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, önceki gün toplandı. Komisyonda görüşlerine başvurulan Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Tarhan,  şiddetin bir sonuç mu yoksa bir sebep mi olduğunu anlamak gerektiğini söyledi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“Konuya ‘aile’ açısından bakılmalı”

 Konuya sadece hukuk veya kadın hakları açısından değil, aile açısından da bakılması gerektiğinin altını çizen Tarhan,  OECD'nin 2019'daki raporuna göre kadına yönelik ya da birlikte yaşadığı partnere yönelik şiddette Türkiye'nin dünya birincisi olduğuna dikkat çekti. Tarhan, bu rapora göre Türkiye'den sonra ABD, Yeni Zelanda, Finlandiya, İsveç, Norveç gibi gelir seviyesi yüksek ülkelerin geldiğini hatırlatarak Türkiye'de 2001-2018 arasında evlilik hızının yüzde 1.6 arttığına ancak boşanma hızının ise yüzde 54 yükseldiğini vurguladı.  Prof. Dr. Tarhan, kadın ve erkeğin biyolojik açıdan eşit olmadığını, ancak hak, özgürlükler ve fırsatlarda eşitlenmesi gerektiğini söyledi.

“Sözlerim kasıtlı olarak çarpıtıldı”

 Prof. Dr. Tarhan’ın komisyonda verdiği önemli bilgileri kullanmak yerine konuşmasından farklı kısımları kasıtlı şekilde cımbızlayarak haberleştiren bazı medya organlarının Tarhan’ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yorumlarını saptırması ve kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturmaya çalışması ise tepkiye neden oldu. Prof. Dr. Tarhan, kendisini karalama maksatlı söz konusu haberlerin manipülatif başlıklarla yayımlanmasının gazetecilik etiği ile bağdaşamayacağını ifade ederek şunları söyledi:

“Komisyonda yaptığım konuşmada 2012 yılında Almanya’da yaşanan bir olaya ilişkin İngiliz Independent gazetesinde çıkan haberi okuyarak (Haberin orijinal linki: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/german-incest-couple-lose-rights-ruling-7640247.html ) oradaki mahkemenin ensesti temel hak olarak görmesini eleştirdim ve  ‘Biz eğer öyle bir karar vereceksek, ensestin önünü açıyorsak, buyurun, isteyen yapsın bunu. Biz şimdi, şu anda eğer böyle bir kararla toplumda kültürel değişimle ilgili bir karar veriyorsak gelecekte bizi bu bekliyor, ben bunu demek istiyorum’ dedim. Konuşmamın cımbızlanarak ‘Sözleşmeyi enseste bağladı’ gibi bir manşetle haber yapılması kabul edilemez. Beyanlarımın eksik bir şekilde haberleştirilmesini kınıyor, söz konusu basın kuruluşlarını tekzip ederek düzeltme yapmaları için çağrıda bulunuyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Tarhan, üniversite olarak farkındalığı yüksek bireylerin yetiştirilmesi ve toplumun temel taşı olan aile kurumunun güçlenmesi için çalışmalar yürüttüklerini, bu kapsamda kadın ve erkeğin bir arada güçlü olduğu bir aile modelinde mutlu ve sağlıklı nesillerin yetişerek güçlü bir toplumun inşa edileceği düşüncesiyle Aileler Üniversitede Projesi’ni hayata geçirdiklerini de sözlerine ekledi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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