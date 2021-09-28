Prof. Akıncı Dünya Kalp Günü Nedeni İle Kalp Ve Damar Hastalıklarına Dikkat Çekti…

Hocam Kalp ve Damar Hastalıklarını aza indirmek için nelere dikkat etmek gerekir?

Her şeyden önce kalp ve damar hastalıklarını aza indirmek için yapılması ve dikkat edilmesi gereken bir çok şey var. Sigara ile kardiyovasküler hastalıklar arasında sıkı bir ilişki mevcuttur. Sigara damar iç yüzeyinde kolesterol ve yağ kireç birikimini kolaylaştırıyor.

Kalp krizi geçiren kişilerin sigara içimine devam etmeleri halinde tekrar kriz geçirme riski yüzde 22-45 oranında artıyor. Koroner bypass sonrası sigaraya devam edilmesi de ölüm oranını 2 kat yükseltiyor.

Sigara ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişki süreklilik taşıyor ve doza bağlı değişiyor. Öyle ki erkeklerde, kalp damar hastalığı günde 1-14 sigara içenlerde 1.7 kat ve günde 25 üzeri içenlerde 2.6 kat daha yüksek bulunmuş.

Kadınlarda, günde 1-4 sigara içenlerde riskin 1.9 kat, 14-24 sigara arası içenlerde 4.3 kat ve 25’ten fazla sigara içenlerde ise 5.4 kat arttığı tespit edilmiş.

Pasif olarak sigara dumanına maruz kalmak da riski artırıyor. Öyle ki pasif içici her 10 sigaradan 4’ünü içmiş sayılmalı. Sigaranın bırakılması ile kardiyovasküler risk ise yaşlı hastalarda bile hızla düşmeye başlıyor: Bir yılın sonunda yüzde 50 kadar azalan risk, 10 yıl kadar bir süre geçmesiyle koroner olay açısından giderek kayboluyor.

Oysa fiziksel aktivite azlığı ve fizik kondisyon yetersizliği kalp damar hastalıklarının oluşumunda önemli bir risk faktörü.

Türk Kardiyoloji Derneği tarafından yapılan TEKHARF (Türk Erişkinlerde Kalp Hastalıkları ve Risk Faktörü) çalışmasında, düzenli ve doğru egzersiz yapmanın kalp damar hastalıkları nedeniyle oluşan ölümlerde yüzde 23 azalma sağladığı ortaya konmuş.

Kalp ve Damar hastalıkları kalıtsal mı ?

Birinci derece akrabalarınızda erken yaşta kalp ve damar hastalığına yakalananlar varsa, şişmansanız, diyabet veya yüksek tansiyon hastası iseniz ve sigara kullanıyorsanız 30, kullanmıyorsanız 40 yaşından itibaren önerdiğimiz şu testleri düzenli olarak yaptırın:

Kardiyovasküler risk ne demektir?

Dünyada ve ülkemizde en sık görülen ölüm nedenlerinden biri kardiyovasküler hastalıklardır. Her yıl ülkemiz 150 bine aşkın kişi kalp krizi sonucu hayatını kaybetmektedir.

Kardiyovasküler hastalıklar, kalp ya da kan damarlarında meydana gelen hastalıkların içeren genel bir isimdir.

Ülkemizde kalp krizi geçirme yaşı kadınlarda 50, erkeklerde ise 40'a kadar düşmüştür. Ayrıca özellikle 30 yaşlarındaki erkeklerde de sık, seyrek olarak çocuklarda ve gençlerde de görülmektedir. Çoğu kalp krizi ise ölümle sonuçlanmaktadır.

Kan Basıncı n demektir? Kan Basıncı nasıl olunca Kalp ve Damar rahatsızlığı nükseder.

Kalp, sürekli olarak çalışarak dolaşım sisteminde bulunan kanı vücuda pompalar. Kalbin kanı aort damarı aracılığıyla tüm vücuda pompalaması sırasında tüm damarların içinde belli bir oranda basınç oluşur.

Kan basıncı olarak tanımlanan damar içi basınç, yaşamsal değeri bulunan doku ve organların yeterince beslenebilmesi ve normal fonksiyonlarını sürdürebilmesi için büyük öneme sahiptir.

Akciğerlerde oksijenlenen kan öncelikle kalbe gelir ve buradan aort damarı aracılığıyla vücuda pompalanır. Kalpten çıkan ana damar olarak tanımlanabilen aort pek çok dala ayrılır.

Bu büyük çaplı damarlar arter ya da atardamar olarak bilinir. Büyük damarlar da dallara ayrılarak incelir arteriyoller ya da farklı bir deyişle orta büyüklükteki damarlara ve en son tıp dilinde kapiller olarak bilinen kılcal damarlara bağlanır. Tüm bu damar ağı sayesinde vücutta bulunan farklı hücre türleri oksijenlenerek gereksinim duydukları enerjiyi elde eder.

Damarlar içinde taşınan oksijen vücuda bırakıldıktan sonra kirli kan, toplardamar ya da diğer adıyla ven aracılığıyla kalbe döner ve kalp, kanın tekrar oksijenlenmesi için onu akciğere pompalayarak gönderir. Kan, kalbin pompa işlemi sırasında oluşan basınç ile damarlara gönderilir.

Bu sırada oluşan basınç en üst düzeydedir. Daha sonra kalp kası gevşer ve bu süre içinde kan damarları içinde daha az düzeyde basınç kalır. Kalbin attığı esnada oluşan basınç, sistolik kan basıncı olarak tanımlanırken kalbin gevşemesiyle birlikte damarların içinde kalan basınç, diyastolik kan basını olarak tanımlanır. Kan basıncı ölçüldüğünde her iki basınç türüne ait veri elde edilir.

Hocam yarın yani 29 Eylül Dünya kalp günü. Hayatı Kalp ve Damar ile geçen bir hekim olarak gün ile alakalı nasıl bir mesajınız olur.

Kalp ve damar hastalıkları küresel olarak bir numaralı ölüm sebebidir. Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2’si (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyledir.

Ülkemizde 2013 yılında ölen her 5 kişiden ikisinin kalp-damar hastalığına bağlı nedenlerden öldüğü görülmektedir.

Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür.

29 Eylül Dünya kalp günü nedeni ile bütün insanlardan kalplerine iyi bakmalarını temenni ederek herkese sağlıklı günler dilerim

Prof.Dr. Esat Akıncı’nın Özgeçmişi

1961 yılında Denizli-Acıpayam’da doğdu. İlk ve orta eğitimini Acıpayamda tamamladı.A.Ü. Tıp Fakültesinden 1985 yılında mezun oldu. 1985-87 yılları arasında Samsun-Bafra da mecburi hizmetini tamamladı.Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesinde Kalp ve Damar Cerrahisi ihtisasını 1993 yılında tamamlayarak aynı yıl Erzurum Mareşal Çakmak askeri hastanesinde askerlik görevini tamamladı.

Koşuyolu Kalp Hastanesinde baş asistanlık görevine atandıktan sonra 1998 yılında Doçent 1999 yılında klinik şefi olarak aynı hastanede görevine devam etti. 2005 yılında başladığı Avrupa Şafak Hastanesinde K.V.C. bölüm başkanlığı görevine 2011 yılına kadar devam etti. 2011-2012 yıllarında Unıversal grup Çamlıca hastanesinde bölüm başkanlığı görevini yürüttü,aynı yıl profesör unvanını aldı.

Ağustos 2012 tarihinden itibaren Avrasya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölüm başkanlığı görevini yürütmektedir. Bugüne kadar yaklaşık 20.000’nin üzerinde açık kalp ameliyatı yapmıştır.

Kaynak: İstanbul Times HaberAjansı (İTHA)