Pembe tasarımlı Mercedes-Benz Travego 16 2+1 ile ‘Meme Kanseriyle Mücadelede Yolumuz Bir’

Mercedes-Benz Türk ve Best Van Turizm’in 2022 yılında gerçekleştirdiği iş birliği sonucu pembe renkte giydirilen Mercedes-Benz Travego 16 2+1 otobüs, bu yıl yeni tasarımı ve sloganı ile toplum sağlığı için yeniden yollarda. 2022 yılında Best Van Turizm filosuna katılarak ‘Erken Teşhis Hayat Kurtarır’ sloganıyla yola çıkan araç, 1 yıl içinde 30 bin yolcuyu misafir ederken 300 bin kilometreden fazla da yol kat etti. 2023 yılı ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı’ kapsamında tasarımı yenilenen araç, basın mensupları, Mercedes-Benz Türk ve Best Van Turizm yöneticilerinin de katılım sağladığı etkinlik ile Büyük İstanbul Otogarı’nda yeni yolculuğuna uğurlandı.

Yöneticiler ‘Meme Kanseriyle Mücadelede Yolumuz Bir’ dedi

Etkinliğe katılan Best Van Yönetim Kurulu Üyesi İrem Bayram, Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel, Mercedes-Benz Türk Genel Sekreteri Gamze Gökçen Pilevne, Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, meme kanseri konusunda farkındalık yaratma amacıyla yola çıkan pembe otobüsü uğurladı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“Bir kişinin bile hayatında fark yaratabilirsek çok önemli iş başarmış olacağız”

Mercedes-Benz Türk 2. El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Özensel yaptığı konuşmada, erken teşhisle meme kanseri hastalarının tedaviye büyük oranda olumlu yanıt verdiğinin bilindiğini belirterek; “Bu sebeple tek bir kişinin hayatında bile fark yaratabilirsek çok önemli bir iş başarmış olacağımıza yürekten inanıyorum. Bu özel araçla yolu kesişen herkesin, kendisi ve sevdikleri için meme kanseri konusundaki farkındalığının artmasını diliyorum” dedi. Mercedes-Benz Türk Genel Sekreteri Gamze Gökçen Pilevne ise şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik çalışmalarımız yalnız çevre ile sınırlı değil.

Aksine tüm toplumun daha iyi bir geleceğe sahip olması, esenliğe, refaha kavuşması adına yapılan işler bütününe biz, sürdürülebilirlik diyoruz. Bu anlamda, toplum sağlığı için atılan her adımın, hayata geçirilen her projenin çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Bugün burada, yolculuğuna yenilenen tasarımıyla devam edecek olan Travego aracımızın meme kanserinde erken teşhisin önemi konusunda kelebek etkisi yaratarak pek çok kişinin hayatına dokunmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

İlk yılında 30 bin yolcu ile 300 bin kilometre yaptı

Mercedes-Benz Türk Kamyon & Otobüs Pazarlama İletişimi ve Müşteri Yönetimi Grup Müdürü Serra Yeşilyurt, proje ile bir yıl boyunca belki binlerce belki milyonlarca kadının, otobüsün tasarımını incelerken kendi hayatları için çok değerli olabilecek bir farkındalığı, erken teşhisin önemini gördüğünü belirterek; “Bu yıl da farkındalık uyandırırken bir yandan da kadınlarımıza bu mücadelede yalnız olmadıklarını hissettirmek için ‘Meme Kanseriyle Mücadelede Yolumuz Bir’ sloganının da eklenmesiyle tasarımı yeniledik. Best Van Turizm ile meme kanseriyle ortak mücadelemizin bundan sonra da süreceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

Best Van Yönetim Kurulu Üyesi İrem Bayram da pembe otobüsün geçtiğimiz yıl 30 bin yolcuyu misafir ederek 300 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini söyledi. Bayram, “Yıl boyunca otobüsümüz Van-Hopa & Hopa-Van hatlarımızda seyahat edecek yolcularımızı ağırlayacak. Tüm seyahatlerde yolcularımızı, araç içi anons, broşürler ve pembe kurdelelerimizle meme kanserinde erken teşhisin önemi konusunda bilinçlendireceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)