Pandemi Döneminde Fizik Ve Tedavi Konusuna Dikkat Çektiler

SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI SEMİNERLERİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR..

Pandemiden önce Zeytinburnu Yerleşkesi Konferans Salonunda yüzlerce kişinin katılımı ile yüz yüze yapılan sağlık okuryazarlığı seminerleri bu sefer de pandemi kuralları gereği dijital medya üzerinde yapılarak binlerce kişiye ulaştırılıyor. Uzm. Dr. Şenay Şıldır şunları söyledi : “Pandemi döneminde insanlarımızın günlük yaşamları birçok konuda değişime uğradı. Sağlık ve spor alanında eskisi gibi rahat hareket edemeyen birçok kişinin fizik tedaviye ihtiyaç duymasını sağladı. Evet, pandemi var. Maske, mesafe, temizlik ve hijyen konusunda sağlık bakanlığımızın uyarı ve tavsiyelerine mutlaka uyulması gerekiyor. Bunlara uyarken de sağlığımıza ve sporumuza mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor.” şeklinde konuşarak sağlıklı bir yaşam sürdürmek için fizik tedavi ve rehabilitasyon konusunda hekime ihtiyaç duyan herkesin gönül rahatlığıyla hastanemize gelip bilgi alabilmelerinin mümkün olduğunu söyledi.

Uzm. Dr. Narangerel Tseveendorj bilgi birikimlerini facebook üzerinden yapılan canlı yayında paylaşarak hastalara önemli bilgiler verdi. Fizyoterapist Taha Ayberk Erdoğan, Fizypoterapist Sevgi Acar “sağlıklı bir yaşam için insanlarımızın hasta olmadan önce kendi bünyelerine uygun sporlar yaparak sağlıklı bir yaşam için çabalamaları gerekir. Ancak bütün çabalarına rağmen fizyoterapi konusunda yardıma ihtiyaç duydukları anda hastanelerimize başvurmaları halinde uzman doktorlarımız, fizyoterapistlerimiz ve fizyoterapi teknikerlerimiz ile hizmetlerine hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.” şeklinde konuştular. Fizyoterapi Teknikeri Esma Özpolat ise kendi alanı ile alakalı bilgi sunumu yaptıktan sonra biraz önce hekimlerimizin ve fizyoterapistlerimizin de belirttiği gibi Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi olarak alanımızda güzel hizmetler veriyoruz. Her hastanın istek ve talepleri farklı olduğundan dolayı ihtiyaç duymaları anında hastanemiz ile iletişime geçmelerini isteriz şeklinde konuştu.

OP. DR. GENEL CERRAHİ UZMANI HÜSEYİN URLU 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu :

“Uzun senelerden beri hekimlik yapıyorum. 100 senede bir yaşanan ve pandemi olarak adlandırılan büyük bir kitleyi etkileyen küresel salgın bir hastalıkla bütün dünya gibi ülke olarak bizde büyük bir sıkıntı yaşadık ve yaşıyoruz. Avrasya Hastaneler Grubu olarak Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa Küçükköy yerleşkelerimizde sağlık bakanlığımızın genelge ve talepleri doğrultusunda bizden istenen bütün çalışmaları harfiyen yerine getirerek binlerce hastamıza covid-19 konusunda şifa sunduk ve sunmaya devam ediyoruz. Özellikle gazeteniz aracılığı ile halkımıza seslenmek istiyorum. Lütfen ama lütfen henüz tehlike geçmedi rehabete kapılmayalım maske, mesafe ve hijyene ilk gün olduğu gibi dikkat edelim. Bu hastalığa yakalanıp atlatan bir hekim olarak önlemleri almak hastalıklı yaşamaktan daha kolay.. Bir diğer uyarım ve tavsiyem de hasta ver hasta yakınlarına pandemi var diye diğer hastalık ve tedavilerini geciktirmesinler. Avrasya Hastaneler Grubu olarak covid-19 dışında diğer branşlarda da hasta ve hasta yakınlarımız için her türlü önlemleri almış durumdayız. Yılların hekimi olarak ilk kez bir 14 Mart Tıp Bayramını covid-19 hastalığından dolayı çok sayıda hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarımızın üzüntüsü ile geçirdik. Başta hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkese Allahtan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kaynak : İSTANBUL TİMES HABER AJANSI (İTHA)