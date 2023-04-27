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Ozel Hair Transplant Kurucusu Emre Beltagy: Saç Ekiminde Profesyonel Hizmet Sunuyoruz

Saç ekiminde profesyonel bir hizmet sunduklarını belirten Ozel Hair Transplant Kurucusu Emre Beltagy, çalışmalarını kurumsal bir çerçevede gerçekleştirdiklerini ifade etti: “Modern ekipmanlara sahibiz. Aynı zamanda güncel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bunun yanı sıra saç ekim uzmanları ve deneyimli bir ekibe sahibiz. Bu sayede oldukça kaliteli ve dikkat çeken bir çalışmada bulunduğumuzu söyleyebilirim.”

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Nisan 2023 Perşembe 20:15
Ozel Hair Transplant Kurucusu Emre Beltagy: Saç Ekiminde Profesyonel Hizmet Sunuyoruz
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Modern Ekipmanlara Sahibiz

Saç ekiminde modern ekipmanların son derece önemli olduğunu belirten Beltagy, Ozel Hair olarak bu konuda son derece titiz hareket ettiklerini ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarında bu hususa değinen Beltagy, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Saç ekiminde kullandığınız ekipmanların kalitesi, uygulamaların başarılı bir şekilde sonuçlanması noktasında oldukça önemlidir. Biz de son teknolojik ekipmanları kullanarak saç ekiminde insan hatasını minimalize ediyoruz. Bunun yanı sıra çalışmalarımızı sistematik bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Böylelikle süreç içinde ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçiyoruz.”

Deneyimli Bir Ekip ile Çalışmalarda Bulunuyoruz

“Deneyimli bir ekibe sahibiz. Ekip içerisinde deneyimli saç ekim uzmanları ve hekimler bulunuyor. Bu sayede saç ekimini tıbbi prosedürlere göre gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını da sağlıyoruz. Ayrıca ekip üyelerimiz, sektörel gelişmelere göre kendilerini ve bilgilerini yeniliyor. Böylelikle gelişmelerden haberdar olma ve çalışmalarımızı bir üst seviyeye taşıma şansı elde ediyoruz.”

Hasta ile Doğru Bir İletişim Gerçekleştiriyoruz

Her sektörde iletişimin son derece önemli olduğunu belirten Emre Beltagy, hasta ile doğru bir iletişim kurduklarını belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Beltagy, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Hastalarımız ile istenen sonuç alınana kadar iletişim kuruyoruz. Bizim için önemli olan hastalarımızın taleplerinin en iyi şekilde karşılanabilmesi. Başarılı uygulamaların, birbiriyle ilintili çalışmalardan geçtiğini düşünüyoruz. Bu nedenle hastalarımızla hem uygulama öncesinde hem de sonrasında iletişimlere devam ediyoruz. Aynı zamanda hastalarımızın geri dönüşleri de bizim için son derece önemli olduğundan, hizmetlerimizi geri dönüşlere göre revize ediyoruz. Saç ekimi, oldukça talep gören uygulamalar arasında yer aldığından, çalışmaların geliştirilmesi ve taleplere uygun bir hale getirilmesi gerekiyor. Bu konuya önem veren kliniklerin başarı elde ettiğine inanıyorum.”

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