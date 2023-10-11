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Özel Durumu Olan Çocukların Diş Tedavileri Sorunsuz Yapılabiliyor

Diş hekimi koltuğunda bilinç açıkken tedavi yaptırmanın önemli bir stres faktörü olduğunu ve çoğu özel durumlu çocuğun bu stresi kaldıramadığını dile getiren Çocuk Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, “Bu durumda genel anestezi altında tedavi yapmak gerekebiliyor. Genel anestezi altında diş tedavisi yaptırmak aile için manevi açıdan yorucu bir süreç olabiliyor. Unutulmamalıdır ki çoğu diş problemi önlenebilir.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Ekim 2023 Çarşamba 11:15
Özel Durumu Olan Çocukların Diş Tedavileri Sorunsuz Yapılabiliyor
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Üsküdar Diş Hastanesi Çocuk Diş Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, özel durumu olan çocukların diş sağlığı konusunda bütün çocuklarda olduğu gibi velilere önemli görevler düştüğünü ifade ederek, özel durumu olan çocukların diş bakımı hakkında bilgi verdi.

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, aslında diş bakım rutininin herkes için aynı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Günde en az 2 kez diş fırçalamak, 6 yaşından sonra diş ipi kullanmak ağız bakımının temelini oluşturur. Ancak seçilecek diş fırçası ve diş macunu değişiklik gösterebilir. Kullanımının kolay olması için elektrikli diş fırçasının kullanılması tavsiye edilir. Çocuğun tükürme yetisinin olması kullanılan diş macunu miktarını değiştirebilir. Tükürebiliyorsa, diş macunu kullanımı yaşına uygun olarak yapılabilir. Aksi takdirde, flor içerikli bir diş macunu sürüntü şeklinde ya da pirinç tanesi büyüklüğünde kullanılmalı.”

İstanbul Times Haber Merkezi- Hüseyin Çetiner

Genel anestezi altında tedavi yapmak gerekebiliyor

Özel durumu olan çocukların dişlerinde problem oluşursa sorun ortaya çıktığını anlatan Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, şöyle devam etti:

“Diş hekimi koltuğunda bilinç açıkken tedavi yaptırmak önemli bir stres faktörüdür ve çoğu özel durumlu çocuk bu stresi kaldıramıyor. Bu durumda genel anestezi altında tedavi yapmak gerekebiliyor. Genel anestezi altında diş tedavisi yaptırmak aile için manevi açıdan yorucu bir süreç olabiliyor. Unutulmamalıdır ki çoğu diş problemi önlenebilir. Bütün çocuklarda olduğu gibi özel durumlu çocuklarda da ağız ve diş temizliğinin sağlanması pek çok diş probleminin oluşmasını engeller. Çocuk kendi ağız bakımını tam olarak yapabilecek duruma gelene kadar velilerin çocuğa yardımcı olması gerekiyor.”

Pratik malzemeler özel durumu olan çocukların diş tedavilerini kolaylaştırıyor

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, bütün sağlık alanlarında olduğu gibi diş hekimliğinde de teknolojinin hızla geliştiğini dile getirerek, “Son dönemde geliştirilen, kullanımı pratik malzemeler özel durumu olan çocukların diş tedavilerini kolaylaştırıyor. Dijital görüntüleme de son dönemde diş kliniklerinde kullanılan ve hasta konforunu arttıran önemli bir teknoloji. Hızlı uygulanabilen süt dişi dolgu ve kanal tedavisi malzemeleri de aynı şekilde tedaviyi kolaylaştırıyor.” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem N. Koçan, ilk süt dişi çıkmaya başladığında ailelerin bir çocuk diş hekimi randevusuna gitmesini tavsiye ederek, ağız sağlığının korunması için gerekli bilginin ailelere verilebileceğini, en az 6 ayda bir rutin diş hekimi kontrolüne gidilmesinin de hem yeni başlayan sorunların ilerlemeden çözülmesi hem de sağlıklı dişlerin korumaya alınması açısından faydalı olacağını anlattı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

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