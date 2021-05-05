Ortognatik (Çene) Cerrahi Nedir?

Ortognatik cerrahi çene anatomisinde oluşan yapısal bozulmaların tedavisini içeren cerrahi girişimlerdir.

Kalıtsal genetik bozukluklar gibi doğuştan gelen problemlerin yanı sıra sonradan yaşanılan kazalar ve yapısal bozulmalar anatomik yapının bozulmasına yol açar. Bu bozulmalar fonksiyon kayıplarına neden olabilmektedir. Konuşma, çiğneme, ısırma, gibi temel işlevlerin yerine getirilmesine engel olarak kişide diğer sağlık sorunlarına alt zemin hazırlar. Bu sorunlara karşı yapılan bir çene ameliyatı ile istenilen sonuca ulaşılarak fonksiyon kayıplarının önüne geçilirken estetik anlamda da normal görünüme sahip olunur.

Ortognatik Cerrahi İçin Ortodontik Tedavi Gerekli Midir?

Ortodonti, tıbbı uzmanlık alanlarından biridir. Ortodontik tedavi dişlerin çene yapısında bulunan kemiklere düzgün şekilde yerleşmesini amaçlar. Bu yerleşim genelde diş teli ya da plaklar kullanılarak sağlanmaktadır. Çene kemiklerinin yapısal bozuklukları nedenleri arasında dişlerin çene kemikleri üzerinde doğru konumlanmaması vardır. Bu gibi durumlarda ortodontik tedaviye ihtiyaç duyulur. Plastik cerrahla eş zamanlı yürütülen bu tedavi sürecinde uzun vadede çene yapısının düzeldiği görülmektedir.

Ortognatik Cerrahide Yüzün Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?

Çene ameliyatları öncesinde hekim muayenesi sırasında yapılan işlemlerden biri de yüzün değerlendirilmesidir. Bu değerlendirme yapılmadan doğru sonuçlar elde etmek mümkün değildir. Dikkatle yapılması gereken işlemler için yüz 3 bölüme ayrılarak incelenir. İlk olarak üst yüz yani baş tabanı ve alın kısmı. Orta yüzde, üst çene ve burun son olarak alt yüzde, alt çene yapısı bakılır. Buradaki ölçüm sonuçları kişinin tüm yüzüne göre değerlendirilmektedir. Yüz değerlendirilmesi yapılırken karşılaşılan başlıca farklılıklar şöyle sıralanabilir;

Burun ve çene ucunun yüzün orta hattında olması gereklidir.

Alt çenenin üst çeneye göre önde ya da geride olması. Aynı şekilde üst çenenin önde geride ya da büyük olması.

Üst çenenin alt çeneyle tam kapanmaması

Çene gelişimi sırasında kemiğin herhangi bir yerinin aşırı büyümesi ya da küçük kalması.

Çenede oluşan asimetrik görünümler.

Çene ucunun sağa ya da sola doğru eğimli halde durması.

Çene kemiklerinin sivri ya da genişten birleşmeleri.

Ortognatik Cerrahi Kimler İçin Uygundur?

17-18 yaş sonrasında yapılmasının daha uygun olduğu görüşleri mevcuttur. Burada önemli olan faktör çene gelişiminin tamamlanmış olması gerektiğidir. Gelişim tamamlanmadan uygulanan işlemlerde doğru ölçümler yapılamayacağı için ilerleyen yaşlarda farklı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Her cerrahi işlem için farklı prosedürler olduğu için uzman hekimden görüş alınması uygundur. Çene cerrahisi fonksiyon kaybı sorunlarının ortadan kalması için ya da estetik güzelliğin sağlanması amaçlanarak yapılabilmektedir. Bu nedenle hangi sebepten yapılmak istenmesi de göz önünde bulundurulmalıdır.

Ortognatik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

Konuşma, çiğneme, ısırma gibi fonksiyon kayıplarının düzeltilmesi ile kişinin günlük hayatına daha iyi standartlarda devam etmesini sağlar. Çene cerrahisi işlemi estetik açıdan sorun yaşayan kişilerin başvurduğu cerrahi girişimler arasında yer aldığı için hastanın görüşleri önemlidir. Hastanın istekleri göz önünde bulundurularak bir tedavi yöntemi belirlenebilir. Bu sayede kişi fonksiyon kayıplarının önüne geçerken estetik açıdan da kendini iyi hissedecektir.

Ortognatik Cerrahinin Dezavantajları Nelerdir?

Çene ameliyatı sonrasında karşılaşılan en büyük sorun morluklar ve ödemdir. Birkaç ay süren iyileşme sürecinde morlukların ve ödemin dağılması zaman almaktadır. Kişi günlük hayatına hemen dönemediği için psikolojik sorunlar yaşayabilmektedir. Uzun süren iyileşme sürecinin farkında olarak ortognatik cerrahi işlem yapılması kişi için uygun olacaktır.