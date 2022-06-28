Ortodonti Nedir ?

Pek çoğumuz tarafından, diş düzensizliklerinin tedavileri ile ilgilenen bir diş hekimliği dalı olarak da bilinse ortodonti sadece dişleri değil, alt ve orta yüz düzensizliklerini de tedavi etmekte, alt ve üst çenenin kafa kaidesine ve birbirlerine göre konumunu ve dişlerin üst iskelete etkilerini incelemektedir.

Ortodonti’ nin amacı, ideal diş dizilimi ile birlikte çenelerin doğru konum ve kapanışının sağlanmasıdır. Böylece çiğneme ve konuşma fonksiyonu da düzeltilmiş olur.

Günümüzde gelişen uygulamalar ve teknoloji ile birlikte yetişkin hastalar için de ortodonti tedavi seçenekleri sunulmaktadır. Estetik bakış açısı ile hasta memnuniyeti ve konforu ön plana alınarak ortodontik tedaviler başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Ortodontik tedaviler, uzun bir zaman dilimine yayıldığı ve detaylı müdahalelere ihtiyaç duyulduğundan hastalar tarafından maliyetli bir tedavi süreci olarak düşünülse de elde edilecek sonuç ve konfor bakımından değerlendirildiğinde sürecin maliyetli olmadığı anlaşılacaktır. Beykent Ortodonti uygulamaları bakımından güvenilir ve merkezi konumda bulunan Osman Çengel Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği olarak yüksek hasta memnuniyeti ile güvenilir hizmet veriyoruz. Beykent Ortodonti Fiyatları bakımından bölgeye özel uzman hekimlerimiz, hastanın ihtiyaçları, sağlık durumu ve bütçesi değerlendirilerek en konforlu ve en ekonomik tedavi metodu belirlenmektedir. Ayrıntılı bilgi almak ve kişiye özel hizmetlerimizden faydalanmak için 552 396 79 29 numaralı telefonumuzdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.