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Op.Dr.Urlu: Pandemi Döneminde Özel Sağlık Kuruluşlarının Rolü Çok Önemli Oldu
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Op.Dr.Urlu: Pandemi Döneminde Özel Sağlık...

Op.Dr.Urlu: Pandemi Döneminde Özel Sağlık Kuruluşlarının Rolü Çok Önemli Oldu

​​​​​​​Yüzyılda bir yaşanan ve adına pandemi denen olayı son iki yıldır ülke olarak bizde en acı şekilde yaşıyoruz. İstanbul Times Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner ülkemizin ilk özel sağlık kuruluşları içinde yer alan Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Hüseyin Urlu ile bu süreci nasıl geçirdiklerini sizler için konuştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Nisan 2021 Cuma 11:30
Op.Dr.Urlu: Pandemi Döneminde Özel Sağlık Kuruluşlarının Rolü Çok Önemli Oldu
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Hüseyin Hocam, pandemi sürecinde Sağlık Bakanlığı’na nasıl katkılar sundunuz?

Sizlerin de bildiği gibi pandeminin etkilerini hissetmeye başlar başlamaz Sağlık Bakanlığı bütün özel hastaneleri bir genelge ile pandemi hastanesi olarak ilan etti. Biz özel hastanelerin derdi ve düşüncesi de bu amansız hastalığı yenmek adına Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda çalışmak. Bakanlık bizden ne yapmamızı istemişse fazlası ile üstümüze düşeni yaptık. Sürecin başladığı günden bu yana 10 binlerce hastamıza şifa kapısı olduk.

Hocam bizler pandemi bitti bitiyor derken şu an ki mutant virüslerle vakalar daha da yükselişe geçti. Günlük ölümler 370’lere dayandı. Vaka sayılarındaki bu artış ve alınabilecek önlemler ile ilgili neler söylemek istersiniz?

Hiçbirimiz önceden bu konu hakkında neler olacağı ile ilgili bir bilgiye sahip değiliz. COVID-19 ile alakalı her şeyi canlı canlı yaşayıp öğreniyoruz. Bu yeni süreçte ise bulaşma hızı çok daha yüksek oldu. İlk günden beri bütün hekimlerin söylediği gibi maske, mesafe ve hijyene dikkat edin diyoruz. İtiraf etmek gerekirse caddelere sokaklara bakınca bu konuda çok da başarılı olmadığımızı hepimiz görüyoruz.

Her gün bir uçak dolusu vatandaşımızı COVID-19’a karşı kaybediyoruz. Her hekim ve hastane kendisine başvuran hastaya şifa sunmak ister. Şu aralar Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre günlük 370 civarında vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybediyor.

Hüseyin Hocam, Avrasya Hastaneler Grubu olarak Zeytinburnu ve Gaziosmanpaşa Hastanelerinde ne tür çalışmalar yaptınız?

İlk günden beri Sağlık Bakanlığı’nın genelge ve talimatları doğrultusunda bizden istenen her türlü çalışmaları yaptık. Halen de yapıyoruz. Bu hastalığın şakası ne yazık ki yok. Hastalığın yeni varyantları yaşlı genç ayrımı da yapmıyor. Aslında hekimlerin uyarıları bile olmadan herkes çevresine baktığı zaman mutlaka bir tanıdığı veya yakının hasta olduğunu ya da hayatını kaybettiğini gözlemleyebilir. Hepimiz bu hastalığın yıkıcı sonuçlarını kendi gözlerimiz ile gördüğümüz halde sanki bize uzak olduğunu düşünüyoruz. Oysaki hastalık bize şah damarımızdan daha yakın.

Avrasya hastaneleri olarak her iki hastanemizde toplam 3000 hasta, yoğun bakım ve servislerde yatırılarak tedavi edildi. Yine hastalarımıza acil ve polikliniklerde hizmet verildi. PCR testleri, antikor testleri ile diğer laboratuvar testleri, Tomografi ve görüntüleme işlemleri yapıldı.

Sayısız hastaya, kahramanca ve özverili çalışmalarıyla görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarımız ile birlikte hizmet verdik. Şifa dağıttık, aşılarını yaptık.

Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.

Ben sesimizi okurlarınıza duyurduğunuz için teşekkür ederim.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 23.04.2021 11:51
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