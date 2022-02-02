Op.Dr.Nurcan Dalan: Jett Plasma İle Kadınlarımızın Yaşam Konforu Artıyor Dedi

JET PLASMA İLE KADINLARIMIZIN YAŞAM KONFORU ARTIYOR

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde röportaj için ziyaret ettiğimiz başarılı hekim Op.Dr.Nurcan Dalan hocamıza Jett Plasma nasıl kadınlarımızın konforunu değiştiriyor diye sorduk, İŞTE NURCAN DALAN HOCA’NIN KONU İLE ALAKALI CEVAPLARI:

Hocam Jett Plasma aletini kadın hastalıklarından ile kez sizin hastanenizde kullanıldığını söylediniz bu nasıl oldu ?

Hekim olarak hastalarımızın yaşam konforunu değiştirecek yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri yakından takip eden bir hekimim. Yurt dışında Jett Plasma tedavisi ile kadınların yaşam kalitesinin değiştiğini görünce neden Türk kadınlar da bu hizmette yararlanmasın diye düşündüm.

Kendiside hekim olan hastaneler grubumuzun kurucusu Op.Dr. Hüseyin Urlu hocamıza bu aleti satın alırsak kadın hastalarımızın yaşam kalitesine katkıda bulunuruz deyince Hüseyin Hocam tamam alalım dedi ve bu aleti satın alarak hastalarımızın hizmetine sunduk.

Hocam ilk kez bu aleti kadın hatalıklarında Avrasya Zeytinburnu Yerleşkesinde sizin kullandığınızı söylediniz bu nasıl oldu ?

Bunun için hekimin ilgi ve alakası çok önemli.Bende yeni medikal araçlar konusunda biraz alakalıyım. Avrupa ülkelerinden idrar kaçırma ve diğer kadın hastalıklarının tedavi ile alakalı araştırma yaparken bir çok kadının korkulu rüyası olan idrar kaçırma olayında kullanılan Jett Plasma aletini gördüm ve konuyu hastane yönetimine aktardım.

Sağ olsunlar yönetimimiz de bu talebimi yerine getirdi ve aleti hastalarımızın hizmetine sunduk. Bu tedaviyi uyguladığımız kadınlarımız muhteşem sonuçlar elde ettiği için bizde çok memnun ve mutluyuz.

Hocam bu işlem için ne kadar zaman ayrılması gerekiyor ?

İdrar kaçırma, ve genital bölgede yaşanan deforme ve genişlemeyi daraltıp hastamızın yaşam kalitesini arttırmak için bu işlem için 3 seans gerekli bazen dört seansta olabiliyor. Hastamızın bu işlem için işlerini aksatmalarına gerek yok. Beraber belirleyeceğimiz bir zaman diliminde ayda 3 seans için bir saat hastanemize gelinmesi yeterli oluyor.

Bu işlem için anestezi ve ilaç tedavisi gerekli mi hocam ?

Hayır bu tedavi için anestezi ve ilaca gerek yok. Aletimizin ucuna taktığımız 3 borb’a minik bir jel sürüp işlemi yapıyoruz .Bu işlem öncesi ve sonrası içinde her hangi bir ilaç tedavisine de gerek yoktur.Burada doktorun tecrübesi ve konuya hakimiyeti çok önemli. Biz de bu konuda, iyi olduğumuzu düşünüyoruz.

Hocam bugüne kadar bu hizmeti verdiğiniz hastalarınızdan nasıl dönüşler oldu ?

Anestezi, ilaç ve ameliyat olmadığı için işlemin hiç bir yan etkisi ve tehlikesi olmadığı için hastalarımızdan da şikayet alamdık hiç. Üç seans ile soruna çözüm üretme oranımız % 90, az sayıdaki hastamıza 4 seans’ı uyguluyoruz. Başarı oranımız % 100. İdrar tutamama hem erkek hem de kadınlarda var, ancak bu sorunu daha çok kadınlarımızın yaşadığını söylemek yanlış değil. İdrar kaçırma sorunu basit bir şey değil.Günlük yaşamda bu sorun hayatı çok olumsuz etkiliyor.Bu sorunu yaşayan kadınlarımızın Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinin 0212-665 50 50 telefonunda randevu almaları yeterli olacaktır.

Hocam bu işlem için maddi olarak ne kadar bir ödeme gerekli ?

Aslında bu işlem için muhasebemiz fiyat veriyor ancak merak edenlere ön bilgi olması bakımından ben bu işlem için 3 veya 4 seansın toplam bedeli olarak 5 bin lira gibi ücret ödendiğini söyleyebilirim .

Kadın Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Nurcan Dalan Kimdir :

Nurcan Dalan Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanıdır. Doğum Kontrol, Serviks Kanseri, Pelvik Ağrı (kronik) alanlarında hizmet veriyor ve Harmony testi, Gebelik muayenesi, Botox uygulaması hastalıkların uzmanlık alanında hizmet veriyor.

Tekirdağ - Şarköy’de 1967’de dünyaya gelen Op.Dr.Nurcan Dalan Uzun yıllardan beri Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde hastalarına hizmet veriyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)