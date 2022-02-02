banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 7
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2,018.49
ALTIN
776.88
DOLAR
13.45
STERLİN
18.21
EURO
15.18
Op.Dr.Nurcan Dalan: Jett Plasma İle Kadınlarımızın Yaşam Konforu Artıyor Dedi
Op.Dr.Nurcan Dalan: Jett Plasma İle...
Op.Dr.Nurcan Dalan: Jett Plasma İle Kadınlarımızın Yaşam Konforu Artıyor Dedi
Son Dakika
Op.Dr.Nurcan Dalan: Jett Plasma İle...
ABD Büyükelçisi Flake’den, İmamoğlu' nun ‘ASKIDA FATURA' Projesine Özel İlgi
ABD Büyükelçisi Flake’den, İmamoğlu' nun...
Mürşide Aygün ve Burak Aksu Mutluluğa Evet Dedi
Mürşide Aygün ve Burak Aksu...

Op.Dr.Nurcan Dalan: Jett Plasma İle Kadınlarımızın Yaşam Konforu Artıyor Dedi

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi hekimlerinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Nurcan Dalan ilk kez kadın hastalıklarından kullanılan Jett Plasma tedavisi hakkında gazetenizin genel yayın yönetmeni Hüseyin Çetiner’e anlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Şubat 2022 Çarşamba 09:48
Op.Dr.Nurcan Dalan: Jett Plasma İle Kadınlarımızın Yaşam Konforu Artıyor Dedi
banner171

JET PLASMA İLE KADINLARIMIZIN YAŞAM KONFORU ARTIYOR

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde röportaj için ziyaret ettiğimiz başarılı hekim Op.Dr.Nurcan Dalan hocamıza Jett Plasma nasıl kadınlarımızın konforunu değiştiriyor diye sorduk, İŞTE NURCAN DALAN HOCA’NIN KONU İLE ALAKALI CEVAPLARI:

Hocam Jett Plasma aletini kadın hastalıklarından ile kez sizin hastanenizde kullanıldığını söylediniz bu nasıl oldu ?

Hekim olarak hastalarımızın yaşam konforunu değiştirecek yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri yakından takip eden bir hekimim. Yurt dışında Jett Plasma tedavisi ile kadınların yaşam kalitesinin değiştiğini görünce neden Türk kadınlar da bu hizmette yararlanmasın diye düşündüm.

Kendiside hekim olan hastaneler grubumuzun kurucusu Op.Dr. Hüseyin Urlu hocamıza bu aleti satın alırsak kadın hastalarımızın yaşam kalitesine katkıda bulunuruz deyince Hüseyin Hocam tamam alalım dedi ve bu aleti satın alarak hastalarımızın hizmetine sunduk.

Hocam ilk kez bu aleti kadın hatalıklarında Avrasya Zeytinburnu Yerleşkesinde sizin kullandığınızı söylediniz bu nasıl oldu ?

Bunun için hekimin ilgi ve alakası çok önemli.Bende yeni medikal araçlar konusunda biraz alakalıyım. Avrupa ülkelerinden idrar kaçırma ve diğer kadın hastalıklarının tedavi ile alakalı araştırma yaparken bir çok kadının korkulu rüyası olan idrar kaçırma olayında kullanılan Jett Plasma aletini gördüm ve konuyu hastane yönetimine aktardım.

Sağ olsunlar yönetimimiz de bu talebimi yerine getirdi ve aleti hastalarımızın hizmetine sunduk. Bu tedaviyi uyguladığımız kadınlarımız muhteşem sonuçlar elde ettiği için bizde çok memnun ve mutluyuz.

Hocam bu işlem için ne kadar zaman ayrılması gerekiyor ?

İdrar kaçırma, ve genital bölgede yaşanan deforme ve genişlemeyi daraltıp hastamızın yaşam kalitesini arttırmak için bu işlem için 3 seans gerekli bazen dört seansta olabiliyor. Hastamızın bu işlem için işlerini aksatmalarına gerek yok. Beraber belirleyeceğimiz bir zaman diliminde ayda 3 seans için bir saat hastanemize gelinmesi yeterli oluyor.

Bu işlem için anestezi ve ilaç tedavisi gerekli mi hocam ?

Hayır bu tedavi için anestezi ve ilaca gerek yok. Aletimizin ucuna taktığımız 3 borb’a minik bir jel sürüp işlemi yapıyoruz .Bu işlem öncesi ve sonrası içinde her hangi bir ilaç tedavisine de gerek yoktur.Burada doktorun tecrübesi ve konuya hakimiyeti çok önemli. Biz de bu konuda, iyi olduğumuzu düşünüyoruz.

Hocam bugüne kadar bu hizmeti verdiğiniz hastalarınızdan nasıl dönüşler oldu ?

Anestezi, ilaç ve ameliyat olmadığı için işlemin hiç bir yan etkisi ve tehlikesi olmadığı için hastalarımızdan da şikayet alamdık hiç. Üç seans ile soruna çözüm üretme oranımız % 90, az sayıdaki hastamıza 4 seans’ı uyguluyoruz. Başarı oranımız % 100. İdrar tutamama hem erkek hem de kadınlarda var, ancak bu sorunu daha çok kadınlarımızın yaşadığını söylemek yanlış değil. İdrar kaçırma sorunu basit bir şey değil.Günlük yaşamda bu sorun hayatı çok olumsuz etkiliyor.Bu sorunu yaşayan kadınlarımızın Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinin 0212-665 50 50 telefonunda randevu almaları yeterli olacaktır.

Hocam bu işlem için maddi olarak ne kadar bir ödeme gerekli ?

Aslında bu işlem için muhasebemiz fiyat veriyor ancak merak edenlere ön bilgi olması bakımından ben bu işlem için 3 veya 4 seansın toplam bedeli olarak 5 bin lira gibi ücret ödendiğini söyleyebilirim .

Kadın Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Nurcan Dalan Kimdir :

Nurcan Dalan Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanıdır. Doğum Kontrol, Serviks Kanseri, Pelvik Ağrı (kronik) alanlarında hizmet veriyor ve Harmony testi, Gebelik muayenesi, Botox uygulaması hastalıkların uzmanlık alanında hizmet veriyor.

Tekirdağ - Şarköy’de 1967’de dünyaya gelen Op.Dr.Nurcan Dalan Uzun yıllardan beri Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde hastalarına hizmet veriyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Op.Dr.Nurcan Dalan: Jett Plasma İle Kadınlarımızın Yaşam Konforu Artıyor Dedi
Op.Dr.Nurcan Dalan: Jett Plasma İle Kadınlarımızın Yaşam Konforu Artıyor Dedi
Kanserin 10 Önemli Sinyali
Kanserin 10 Önemli Sinyali
Dişlerin Aşınması Bize Neler Anlatır?
Dişlerin Aşınması Bize Neler Anlatır?
İmplant tedavisi ve süreç nasıl işler?
İmplant tedavisi ve süreç nasıl işler?
İstanbul İçin Özel Ambulans
İstanbul İçin Özel Ambulans

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169