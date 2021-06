Op.Dr.Koray Cengiz : KBB İhmal Edilmeyecek Kadar Önemli Dedi (VİDEOLU)

İŞTE O RÖPORTAJ:

Kulak ,Burun, Boğaz (KBB) gibi üç organımız neden hep beraber anılıyor ?

Evet sizinde dediğiniz gibi kulak,burun ve boğaz bir birleri ile bağlantılı üç önemli organımız olduğu için Tıp’ta beraber almalarını gerektiriyor.

Bunların baş harflerinden oluşan KBB’ de kısa adıdır. Ağız ve burun bir birleri ile bağlantılı. Burun koku ve nefes alan organımızdır.

Boğaz ve burun nefes alma organımızın olmanın yanında aynı zamanda konuşma ve yutma organımızdır.

Beş duyu organımızdan biri olan kulak sadece duymaya değil, aynı zamanda denge sağlamamıza da yardımcı olur.

Kulakta yaşanan herhangi bir rahatsızlık, kulağın bu işlevlerinin bozulmasına sebep olur.

Kulak hastalıklarının en yaygın belirtileri; kulak ağrısı, kulak akıntısı, kulak tıkanıklığı, kulak çınlaması ve baş dönmesidir.

KBB ‘DE CHEK UP OLUR MU ?

Her branşta check Up mutlaka yapılmalı bu işlem ile birçok sorunu daha işin başında iken teşhis edip çözümler üretmemiz adına çok önemlidir. Bu şekilde tespit etiğimiz bir çok timör tespit ettik. Bundan dolayı yılda bir seferde olsa mutlaka KBB de Chek Up yapmayı öneriyoruz.

VERTİGO NEDİR ?

Baş dönmesi (vertigo): İç kulak vücudun denge merkezidir. Burada meydana gelen hastalıklar baş dönmesine sebep olabilmektedir. Vertigo olarak da bilinen baş dönmesi, genellikle hareket ederken ya da eğilip kalkarken hızlı hareket etmeye bağlı olarak ortaya çıkar. Kulaktan kaynaklanan başlıca vertigo çeşitleri:

Benign pozisyonel vertigo

Vestibüler nörit

Labirentit

Vestibüler migren

Perilenfatik fistül

Meniere hastalığı

*Kulak burun boğaz bölümümüzde bulunan Gelişmiş cihazlarımız ile yaptığımız manevralar ile kolayca vertigo şikâyetinin sebebi tespit edip,tedavi ediyoruz.

Kulak ağrısı: Bu şikâyetin en büyük sebebi dış ve orta kulak enfeksiyonlarıdır. Bunun dışında sinüs, diş ve boğaz enfeksiyonlarının yanında alerjiler, basınç travması, kulak kiri, kulak zarında oluşan hasarlar, çene kemiği problemleri, orta kulak iltihabı, diş apsesi ve egzama da kulak ağrısına sebep olabilir.

Boğaz ağrısı: Birçok hastalığın en yaygın belirtisi olan boğaz ağrısı kendini, boğaz yanması, kuruluk ve yutkunma ile kötüleşen bir şikâyet olarak belli eder. Soğuk algınlığı, grip, kuru ve tozlu hava boğaz ağrısının en yaygın sebeplerindendir. Diğer boğaz ağrısı sebepleri ise; enfeksiyöz mononükleoz, kızamık, suçiçeği, krup hastalığı, evcil hayvan kepeği ile tüyü, küf, toz ve polen gibi nesnelere karşı alerjiler, uzun süre yüksek sesle konuşmak, reflü hastalığı ve HIV enfeksiyonudur. Boğaz ağrısı, KBB şikayetleri arasında en sık görülenlerden biridir.

Horlama: Uyurken yutak bölgesinde bulunan yumuşak damak, bademcik ve küçük dilde oluşan gevşeme, bu bölgede bir titreşim yaratır. Bu esnada çıkan sese de horlama denir. Kişide herhangi bir enfeksiyon hastalığı mevcutsa bu, horlamanın şiddetini artırabilir. Ayrıca uyku pozisyonu, yaş ve kilo da horlamanın şiddetinde belirleyici olan diğer faktörlerdendir.

AVRASYA HASTANESİ KKB’DE NASIL BİR ALT YAPIYA SAHİP

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu Yerleşkesi Kulak Burun Boğaz yönünde gerek hekim gerek medikal araç gereç gerekse de kurumumuzun fiziki yapısı olarak da sürekli belirli aralıklarla kendisini yenileyerek hastalarımıza hizmet veriyoruz.

Halkımız bizi tercih ettiği için 1998’de kurulan hastanemizin ilk blokumuz yetmediği için bir süre önce ikinci blokumuzu modern bir şekilde inşa ederek hastalarımıza hizmet sunuyoruz.

Şu an sizinde gördüğünüz gibi hastanemizin bütün bölümleri yenilendi. Avrasya Hastaneler Grubu gerek yurt içinde gerekse yurt dışında artık aranan bir marka olmuş durumda. Şu an her servisimizde yabancı hastalarımız var.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)