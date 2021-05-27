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Op.Dr.Hasan Lice Mide Botoksunun Sağlığa Zararı Yok Dedi…

Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu yerleşkesi hekimlerinden Op.Dr.Hasan Lice,İstanbul Times Gazetesi ve İstanbul Times Tv ‘den Hüseyin Çetiner’in hazırlayıp sunduğu GÜNDEM programında Mide botoksu hakkında bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Mayıs 2021 Perşembe 13:24
Op.Dr.Hasan Lice Mide Botoksunun Sağlığa Zararı Yok Dedi…
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MİDE BOTOKSU NEDİR?

Mide botoksu endoskopik olarak uygulanan, midenin belli alanlarına, belli derinlikte botilinum toksini enjekte edilmesiyle mide hareketlerinin yavaşlatılmasının hedeflendiği ameliyat dışı obezite tedavilerinden biridir. Amaç tokluk hissi yaratmak ve acıkma hissini azaltmaktır.

Mide Botoksu Ameliyatı Nasıl Yapılır?/Ameliyatsız Tedavi Mümkün müdür?

Mide botoksu işlemi bir ameliyat değildir. Obezitenin ameliyat dışı tedavilerinden biridir. İşlem endoskopi eşliğinde yapılır. Genel anestezi gerektirmeyen, kesi olmadan endoskopi cihazı yardımıyla yapılır.

Mide Botoksu Neden Yapılır?

Mide botoksu fazla kilolardan kurtulmak için yapılır. Temel mekanizma mide hareketlerinin azaltılıp besinlerin mideden ince bağırsağa geçiş hızının yavaşlatılması esasına dayanır. Böylelikle tokluk hissi sağlanıp kilo veriminde yardımcı olunmaktadır.

Mide Botoksu Kimler için Uygundur?

Mide botoksu fazla kiloları olan herkes için uygulanabilir. Fakat bu işlemin yapılabilmesi için belli kriterler gereklidir. Bunlar:

  • Hastanın vücut kitle indeksi 40’ın altında olmalıdır. Vücut kitle indeksi 40 ve üzeri olan hastalar için doğru tedavi seçeneği obezite cerrahisidir.
  • Hasta 16 yaşından büyük olmalıdır.
  • Hastada botilinum toksinine alerji bulunmamalıdır.
  • Hastada kas sinir hastalığı olmamalıdır.
  • Midesinde ülser gastrit gibi rahatsızlığı olanlar tedavi sonrası bu işlemi yaptırabilirler.

Mide Botoksu için Kilo Sınırı var mı?

Mide botoksu vücut kitle indeksi 25-40 arası olan her hastaya yapılabilir.

Mide Botoksu Kimlere Uygulanmaz ?

  • Gebe ve emziren hastalara,
  • Botilinum toksinine alerjisi olan hastalara,
  • Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde olan hastalara,
  • İleri derece atopik ve alerjik durumu olan hastalara,
  • Midede Kanser gibi ciddi hastalığı olan hastalara,
  • Myestania Graves gibi kas sinir hastalığı olanlara uygulanmamaktadır.

Daha detaylı bilgi almak içn hafta içi Pazartesi ile Cumartesi arası  mesai saatleri dahilinde Op.Dr.Hasan Lice İle görüşmek için 0212-665 50 50’den iletişim kurabilirsiniz…

Kaynak :İstanbul Times Haber ajansı (İTHA)

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