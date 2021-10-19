Op.Dr. Şerbetçi: Sağlıklı Bir Bebek İçin Aşı Şart

Hocam hocam sizi tanımak istesek neler söylersiniz ?

Tabi ki 2013 yılında İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Daha sonra Taksim Eğitim Araştırma Hastasinde Kadın doğum uzmanlığımı aldım. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde mecburi hizmetimi tamamladıktan sonra, Avrasya Hastanesinde 1 aydır çalışmaktayım.

KADIN HASTALIKLARINDA SİZE EN ÇOK HANGİ KONULARDA ŞİKAYET GELİYOR:

Hastalarımızın %90'ı gebe hastalarıdır. Hastalarımız genellikle kanama, doğum sancısı, su gelişi gibi şikayetlerle bizlere baş vuruyor.

HOCAM İLGİNÇ VAKA VE SORULARLA KARŞILAŞIYOR MUSUUZ ?

Evet her hekime mutlaka değişik konularda çok ilginç vakalar ve sorular sorulur bize de ilginç sorular ve vakalar geliyor.Bizde hastalarımıza komumuz ile alakalı sordukları sorulara cevaplar veriyoruz.İşimizi zevkle ve keyifle yapıyoruz.

COVİD DÖNEMİNDE HAMİLELERİN AŞI,OLMASINDA AJANTAJ VEYA DEZAVANTAJ VAR MI YOK MU ? SİZLER NE ÖNERİYORSUNUZ ?

Şu anda Delta varyantı nedeniyle hamile anne adaylarında çok ölümler görüldü.

Hastalarımız bize gebeliğin kaçıncı ayında aşı olmalıyız diye soruyorlar. Biz de gebeliğin her ayında aşıyı öneriyoruz. Tabi ki aşıyı gebe kalmadan önce olmaları daha önemli ve daha sağlıklı.

SON YILLARDA ÖZELLİKLE SAĞLIK BAKANLIĞI EĞER NORMAL DOĞUM MÜMKÜNSE NORMAL DOĞUMA YÖNLENDİRİYOR. SİZ BİR HEKİM OLARAK NORMAL DOĞUM İMKANLARI VARKEN SEZERYAN DOĞUM YAPMAK İSTEYEN NNELERE NE SÖYLEMEK İSTERSİNİZ ? SAĞLIK AÇISINDAN HANGİSİNİ ÖNERİRSİNİZ ?

Her hekim gibi ben de sağlık açısında sorun yoksa anne adaylarının mutlaka normal doğum ile bebeklerini dünyaya getirmelerini öneriyoruz. Sezeryan doğum bir zaruret sonucu olmalıdır.

Bazı kadın hastalıklarında vajinüsmus problemleri olan hastalarda kısa boylu olup vajinal muayeye uygun olmayanlar tercih sezeryan doğum tercih edebiliyorlar.

Normal doğumda iyileşme süreci daha hızlı ve sağlıklıdır. Normal doğumda hasta bir gün sonra bebeği ile evine gidebiliyor, iken sezeryan doğumda hastane de kalma süreci daha fazladır.

HOCAM ANNE VE ANNE ADAYLARINA SON OLARAK SÖYLEMEK İSDEĞİNİZ HERHANGİ BİR ŞEY VAR MI ?

Hastalarıma tavsiyem keyifli bir gebelik geçirmeleridir. Öneri ve kontrolleri dikkate alarak gayet iyi bir gebelik geçirebilirler.

GEBELİK DÖNEMİNDE YEME-İÇME ÖNEMLİMİDİR ?

Çok fazla kısıtlamalarda bulunmuyoruz serbert bırakıyoruz. Ama pişmemiş sakatatlar,kokoreç gibi yiyeceklerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Onun haricinde her şey serbest.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)