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Op.Dr. Hüseyin Urlu 2021’de de Hastalarımıza Şifa Sunduk

Avrasya Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu başkanı Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Hüseyin Urlu Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner’e 2021 değerlendirmesi yaparak bütün hastalara şifa dileklerinde bulundu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ocak 2022 Cumartesi 14:08
Op.Dr. Hüseyin Urlu 2021’de de Hastalarımıza Şifa Sunduk
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COVİD 19 2021’DE SEVDİKLERİMİZİ BİZDEN KOPARDI

Hüseyin bey bildiğiniz gibi nerede ise yarım asırlık hekimliğim var. Şuan 3 hastanemiz var bünyemizde binlerce sağlık çalışanı yerli ve yabancı hastalarımıza şifa sunmak için var güçleri ile çalışıyorlar. Hizmet verdiğimiz branşlarda en tecrübeli Profesör,Doçent ve uzman hekimlerimiz ile en son model medikal alet ve edavatlarla hastalarımıza şifa sunuyoruz.

Hepimizin yakından hissettiği ve 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan amansız Covid 19 gibi salgın hastalıklar ancak 100 yılda bir yaşanıp dünyayı etkisi altına alıyor. Bütün dünya gibi ülkemizde bu hastalıktan dolayı maddi ve manevi çok bedeller ödedi.

Bizde aile büyüğüz ağabeyimiz Merhum Mehmet Urlu’yu bu hastalıktan dolayı kısa bir süre önce hakka uğurladık. Yine ilk hastanemiz kurduğumuz Zeytinburnu’muzun sevilen gazetecisi Mehmet Karamul (Alpay)u da bu hastalıktan dolayı ebediyete uğurladık. Bunların dışında sevip saydığımız bir çok arkadaşımızı,tanışımızı ve dostumuzu ebediyete uğurladık.

Maske –Mesafe-Hijyen ve aşılarımıza dikkat edersek bu illet hastalıktan da kurtulacağımıza olan inancım tamdır.

Hocam sizin Zeytinburnu, Gaziosmanpaşa ve Bakırköy’de Yerleşkeleriniz var 2021 yılında ne tür hizmetler verdiniz ?

Bizler Avrasya Hastaneler grubu olarak toplam 53 branşta yerli ve yabancı hastalarımıza şifa sunmak adına en son teknoloji ile çalışmalarımıza 2021 yılında da devam ettik.

Gerek Covid 19’dan gerekse de başka nedenlerden dolayı ebediyete uğurladığımız yakınlarımız ve çalışma arkadaşlarımız oldu. Ancak herşeye rağmen hayat devam ediyor . Yine 2021 yılı içinde hastanelerimiz hayata merhaba diyen binlerce bebeğimizde hastanelerimizde dünyaya merhaba dedi.

2022 Yılında da aynı şevk ve aşkla yerli ve yabancı hastalarımıza şifa sunmaya devem edeceğiz …

Dünya da ne yaşanırsa yaşansın sağlık hizmeti aksamadan devam etmek zorunda. Bizlerde Avrasya sağlık grubu olarak 24 yıldır olduğu gibi profesyonel sağlık ekibimiz ve medikal araç gereçlerimiz ile hastalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

Gerek Kovid 19’dan gerekse de başka nedenlerden dolayı hayatını kaybeden herkese Allah’tan rahmet kederli yakınlarına sabırlar dilerken halen şifa bekleyen bütün hastalarımıza Allah’tan şifalar dilerim.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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