banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
3.400,69
ALTIN
1.003,64
DOLAR
18,23
STERLİN
21,11
EURO
18,10
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doç.Dr. Ozan Beytemür’e Emanet
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi...
İBB’Nin Mülklerine Hukuksuzca El Konuldu
İBB’Nin Mülklerine Hukuksuzca El Konuldu
Zeytinburnu Belediyesi Tatilden Sonra Eylül Ayı İlk Meclis Birleşimini Yaptı...
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesi Tatilden Sonra Eylül...
Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a Ziyaret (VİDEOLU)
Malatyalılardan Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan'a...

Okul Çağı Çocukların da Beslenmeye Dikkat!

Diyetisyen Elif Kübra Bostancı konu hakkında bilgiler verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Eylül 2022 Salı 10:06
Okul Çağı Çocukların da Beslenmeye Dikkat!
banner171
Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme her yaş grubunda olduğu gibi okul dönemi çocuklarında da çok önemlidir. Erken saatlerde başlayan dersler ve kantinde satılan sağlıksız yiyecekler beslenme düzenlerini bozabilir. Beslenme alışkanlıklarının oluşmaya başladığı bu dönem, ilerleyen yaşlardaki beslenme alışkanlıklarını etkileyeceği için çok önemlidir.
Büyüme çağında olan çocukların sağlıklı beden ve zihin gelişimi için doğru beslenmesi gerekmektedir. Kötü beslenme hem büyüme gelişmeyi hem de okul başarısını olumsuz etkileyecektir. Bu dönemde çocuğun fazla miktarda yemesi değil, gereksinim duyduğu gıdalarla yeteri kadar beslenmesi önemlidir. Sağlıklı bir okul dönemi geçirebilmek için önerileri şöyle sıralayabiliriz;
EN ÖNEMLİ ÖĞÜN: KAHVALTI
Yapılan çalışmalarda kahvaltı yapan çocukların yapmayanlara göre daha başarılı oldukları, daha geç yorgunluk hissi yaşadıkları ve derse daha iyi konsantre oldukları görülmüştür. Bu nedenle mutlaka kahvaltı yapılmalıdır. 1-2 dilim beyaz peynir, yumurta, zeytin, tam tahıllı ekmek, taze meyve, ev yapımı kuru meyveli, kuru yemişli kekler sağlıklı kahvaltı alternatifleri arasında yer almaktadır.
4 BESİN GRUBUNA DA YER VERİN
Okul menülerinde yüksek karbonhidratlı menülere yer verilebilmektedir. Okullarda uygulanan menü örneklerini isteyin ve menülerde beslenme uzmanı onayının olup olmadığını sorgulayın. Her öğünde süt, et, sebze/meyve ve tahıl grubuna yer verilerek dengeli menüler oluşturulmalıdır.
ÖĞÜN ATLAMAK
Çocuklar bir öğünde yeteri kadar beslenemezlerse bir sonraki öğünde gerektiğinden fazla besin tüketebilirler. Bunun devamlı olması ise kilo alımını tetikleyerek çocukluk çağı obezitesine neden olabilir. Beslenme çantalarında mutlaka kuruyemiş – meyve gibi sağlıklı atıştırmalıklar yer almalıdır.
KALSİYUM
Çocukların kemik gelişimi için kalsiyum içeren gıdalar oldukça önemlidir. Yaş grubuna göre değişmekle birlikte günde 2-3 porsiyon yoğurt, peynir, kefir gibi süt ürünlerine yer verilmelidir.
SAĞLIKLI BESLENME ÇANTALARI OLUŞTURUN
Kahvaltı ile öğle, öğle ile akşam öğünleri arasında geçen süreler uzun ise ara öğün ile değerlendirilmelidir. Ara öğün olarak meyve, kefir, kuruyemiş, ; Ana öğün olarak tam tahıllı ekmek ile yapılmış peynirli tost, tam tahıllı lavaş ile hazırlanmış tavuklu/köfteli sandviçler sağlıklı öğün seçenekleri arasında yer almaktadır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
D Vitamini Eksikliği MS Riskini Artırıyor
D Vitamini Eksikliği MS Riskini Artırıyor
Fazla Stres Ve Kaygı Yapmak Vücuttaki Glutatyon Üretimini Etkiliyor!
Fazla Stres Ve Kaygı Yapmak Vücuttaki Glutatyon Üretimini Etkiliyor!
2 Yaş Sendromundaki Öfke Nöbetleri İçin 15 Öneri
2 Yaş Sendromundaki Öfke Nöbetleri İçin 15 Öneri
Kahvaltı Yapmayan Çocuklar Derse Odaklanamıyor
Kahvaltı Yapmayan Çocuklar Derse Odaklanamıyor
Diyabet Hastalarına Özel 8 Önemli Öneri
Diyabet Hastalarına Özel 8 Önemli Öneri

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169