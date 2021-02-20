Obezite Yaşamınızı Olumsuz Yönde Etkilemesin…

SAĞLIK KONUSUNDA MİNİK BİR BİLGİ HAYAT KURTARABİLİR …

Hastanenin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı genel cerrahi uzmanı Op.Dr.Hüseyin Urlu şunları söyledi “Avrasya Hastaneler Grubu Zeytinburnu yerleşkemizin konferans salonunda uzman hekimlerimizin katılımı ile Face Book üzerinde yaptığımız canlı yayınlarımız ile hem pandemi kurallarına uyarak insanları bir araya getirmiyoruz hem de yer ve mekan fark etmeden on binlerce kişiye yararlı sağlık bilgileri iletiyoruz.

Hastane olarak toplum sağlığını önemseyen hasta,hasta yakını ve çalışanlarımızın memnuniyetini ön planda tutan verimli,kaliteli sağlık hizmetleri sunarak ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir hastane olmayı misyon ve vizyon haline getirmiş durumdayız.

Daha önce her hafta sağlık bakanlığımızın tavsiye ve önerilerine uygun olarak yüzyüze yaptığımız seminer ve söyleşilerimizi şu an dijgital ortama taşıyarak pandemi kurallarına uygun olarak daha çok kişiye ulaşma imkanı elde ettiğimiz canlı yayınlarmızı izleyen ve izleten herkese çok teşekkür ederim şeklinde konuşan Dr.Urlu sözlerini tamamlaldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

BU HAFTAKİ CANLI YAYIN KONUKLARI KİMLER OLDU ?

Avrasya Hastanesi Zeytinburnu yerleşkesinde görevli idare amiri Gönül Dilek’in moderatörlüğünde enine boyuna konuşulan konu Obezite cerrahisi oldu.

Panelde Tip Mide ameliyatı, Mide balonu,Mide botoksu ve bu işlemleri yapanların beslenirken dikat edecekleri konular hakkında uzmanlar bilgi sunumu yaptı.

Gününümüz yaşam şartlarında aşırı kilolar bir çok kişinin korkulu rüyası olmuş durumda. Özellikle son bir yılda pandemiden dolayı zamanının çoğuu evde geçiren bir çok kişi aşırı şekilde kilolar ile başı belada.

OP.DR.HASAN LİCE TÜP MİDE AMELİYATI HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Kriterlere Uymak şartı ile tercih edilen edilen bir amrliyattır. 2000’Lİ Yıllardan beri uygulanıyor ve başarılı sonuçlar alınıyor. Kalıcı bir çözüm istiyorsak eğer bu ameliyatı tercih ediyoruz. Kapalı Yöntemile yaptığımız bu ameliyatta hastalarımızı 3 Gün Hastanemizde misafir ediyoruz.

Bu ameliyat için 60 yaş ve üzeri hastalarmız için tercih etmiyoruz. Bu amliyatı 60 yaş altı hastalarımız için uyguluyoruz.

OP.DR COŞKUN GÖRMÜŞ NELER ANLATTI

MİDE BALONU İŞLEMİ NEDİR ?

Endoskopi Ünitesinde Gerçekleşiyor. Bu işlem ise 15-20 Dakikada tanalanıyor. Hastanede yatmayı gerektirmeyen bir işlemdir. Beden kitle endeksi bu işlem için önemlidir. Eğer kişi diyet yapmaya rağmen kilo Verememiş ise amaliyatas daha konforlu hazırlamak içinde ameliyat öncesinde yapılan bir uygulamadır. Bu çalışmamızda düzenli beslenme ve egersiz yapmayı tavsiye ediyoruz.

Canlı yaında Op.Dr.Coşkun Görmüş bu konular hakkında bilgi verdi :

MİDE BALONU İŞLEMİ NEDİR ? NASIL TAKILIR ?

İŞLEM NE KADAR SÜRMEKTEDİR ?HASTANEDE YATMAK GEREKİR Mİ

MİDE BALONUNUN KİMLERE YAPILMASI UYGUNDUR ?

VÜCUTTA NE KADAR KALIR ?

MİDE BALONU SONRASI NE TÜR ŞİKAYETLER OLABİLİR?

MİDE BALONU İŞLEMİ SONRASI ORTALAMA NE KADAR KİLO VERİLEBİLMEKTEDİR ?

MİDE BALONU RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR ?

OP.DR.AKIN ÜNAL NELER ANLATTI

MİDE BOTOKSU NEDİR ?

Bu işlrem için hastayı Hastanede yatırmaya gerek olmuyor.a Bunun için 15 ile 20 dakikalık bir süre yeterli oluyor. 4 -6 ay kadar ekisivardı.Vücut kiloun % 15 ini verebilir.Bu işlem ile beraber diyet konusunda tavsiye ve uyarılara dikkat edilirse sağlılı obezite ile mücadele edebiliriz.

UZMANA DİYETİSYEN BÜŞRA ÇENGEL NELER SÖYLEDİ?

Mide balonu sonrası Beslenme ilk 1 Hafta Sıvı Beslenme ile oluyor. Sonrasında ise minik Porsiyonlar olarak azar azar hastalarımıza yemek yedirmeye devam ettiryoruz.

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Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)