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NizOlive’den Sağlıklı Yaşamın Reçetesi: İncir Kürü

Zeytinin en doğal halini tüketicisiyle buluşturan NizOlive, sağlıklı yaşam reçetesinde yer verdiği “incir kürü” ile de pek çok derde deva sunuyor. NizOlive’in erken hasat zeytinyağı ve özenle toplanan Germencik inciri ile hazırlanan kür, içerdiği B2, B3, B6, C ve K vitaminleri sayesinde sindirim sistemini düzenliyor. Metabolizmayı da hızlandıran incir kürü, bu sayede kilo verme sürecine de yardımcı oluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2022 Çarşamba 14:50
NizOlive’den Sağlıklı Yaşamın Reçetesi: İncir Kürü
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Zinde bir yaşam için en temel besinlerin başında gelen zeytinyağını Türkiye’nin Avrupa Birliği coğrafi işaretli tek zeytini olan Memecik’ten üreten NizOlive, şifa deposu incir kürü ile de sağlıklı bir bünyeye kavuşmak isteyenlere reçete sunuyor. Özel olarak sadece erken hasatta toplanan zeytinlerden üretilen zeytinyağı ile Germencik’in meşhur doğal incirini aynı kavanozda buluşturan kür, bağırsak florasını düzenlemeye de yardımcı oluyor. Hekimlerin Piri ve Hükümdarı olarak anılan İbn-i Sina’nın asırlar önce yazdığı Küçük Tıp Kitabı’nda da yer alan incir kürü, bağışıklık sistemini güçlendirerek pek çok hastalığa karşı vücudun direncini yükseltiyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

NizOlive incir kürü, bir kaşığıyla her derde deva

Sık sık kabızlık sorunu yaşayanlar için doğal çözüm olan incir kürü, içermiş olduğu potasyum, sodyum ve magnezyum elementleri sayesinde doğal reçete görevini üstleniyor. Düzenli olarak her sabah aç karnına bir tatlı kaşığı tüketilmesi halinde antioksidan kaynağına dönüşen kür, kronikleşmiş öksürüğü de geçiriyor. Lif kaynağı olması sebebiyle kanserli hücrelerin büyümesini önleyen kürün içerdiği mineral ve vitaminler ise kalp sağlığını koruyarak güçlendiriyor.

NizOlive incir kürleri, cam kavanozda 320 gr ve 420 gr seçenekleriyle tüketicisine sunuluyor.

NizOlive Hakkında

En büyük idealleri arasında kaliteli ve butik bir zeytinyağı işletmesini hayata geçirmek olan Nebi Yorgun tarafından 2021 yılında kurulan NizOlive, Türkiye’nin Avrupa Birliği coğrafi işaretli tek zeytin türü olan Memecik ile zeytinyağı üretimi gerçekleştiriyor. Adını, kurulduğu Naipli köyünden alan NizOlive’in son teknoloji makineler ve hijyenik bir ortamda değerini kaybetmeden ürettiği zeytinyağları, 0,2-0,3 dizem derecesine sahip yüksek kaliteli tadıyla tüketicisine sunuluyor. Yüksek polifenol seviyesinin yanı sıra kendine özgü yoğun meyvemsi aromasını özel şişe tasarımında muhafaza eden NizOlive zeytinyağları, sadece el ve tarak ile toplanan zeytinlerle kalite ve hijyenden ödün vermeden yüksek standartlarda üretiliyor. Ürün gamında zeytinyağının yanı sıra zeytinyağlı incir kürü ve zeytinyağlı sabun da bulunan NizOlive, yakın zamanda tüketicisiyle buluşturacağı zeytinyağlı domates kurutması, zeytin yaprağı çayı ve paket incir için de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )
 

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