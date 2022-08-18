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Mutlu Bir Yaşam için Doğru Beslenelim

Muratbey’in “Doğru Beslen Mutlu Yaşa” Sosyal Sorumluluk projesinde Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, bu ay “Türk halkı ne yiyor?” sorusunu yanıtlıyor. Prof. Garipağaoğlu, “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmasının sonucuna göre obezite, yetişkin nüfusun yüzde 65’ini etkilemektedir. Bu sorunun temel nedeni hareketsiz yaşam ve dengesiz beslenmedir. Bir diğer önemli konu da halkımızın yüzde 89’unda görülen D vitamini eksikliğidir. Bu sorunların çözümü için belirlenen ilk hedef, doğru beslenmedir. İnsanların doğru beslenme konusunda bilinçlendirilmesi hedefine projemizle katkı sağlıyoruz. Doğru beslenelim, mutlu yaşayalım” diyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ağustos 2022 Perşembe 10:14
Mutlu Bir Yaşam için Doğru Beslenelim
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Salgın döneminde her konuda olduğu gibi beslenme alışkanlıklarımız da değişti. Muratbey, sağlıklı beslenmenin ve güçlü bağışıklığın büyük önem kazandığı bu dönemde halk sağlığı için “Doğru Beslen Mutlu Yaşa” isimli yeni bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Proje kapsamında bu ay Muratbey youtube hesabından “Türk halkı olarak neler yiyoruz, nasıl besleniyoruz, dikkat etmemiz gerekenler neler” sorularının cevaplarını veriyoruz.

Farkındalık yaratan içeriklerimizle sosyal medyadayız

İnsanların en fazla merak ettiği, doğruyu bulmaya çalıştığı konularda içerikler hazırladıklarını ve her ay düzenli olarak youtube üzerinden paylaştıklarını anlatan Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, “Kurulduğundan bugüne insanların iyiliği için çalışan bir marka olarak önceliğimiz, sağlıklı ve bilinçli bir nesil oluşmasına katkıda bulunmak. Bu doğrultuda geliştirdiğimiz projelerden biri olan “Doğru Beslen Mutlu Yaşa” projemiz kapsamında değerli danışmanımız Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu’nun eşsiz desteği ile sağlıklı beslenme ve bağışıklık konularında farkındalık yaratan, bilgilendirici içerikler paylaşmaya devam ediyoruz. Sosyal medyada Muratbey’i takip eden herkes doğru beslenme ile ilgili aradığı tüm soruların cevaplarını yayınlanan videolarda bulabilir. Özellikle bu ayki paylaşımımız Türk halkı olarak beslenmede yaptığımız hataları anlatıyor. Farklı konuların anlatıldığı önceki videolarımızın hepsine Muratbey Youtube kanalından ulaşmak mümkün. Doğru beslenmek ve mutlu yaşamak için Muratbey’i takip edebilirsiniz.” dedi.

Türk halkının beslenme tercihleri ve sağlığı

Muratbey Beslenme Danışmanı Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu, Türk halkının en önemli eksikliklerinden olan hareketsizlik ve dengesiz beslenmenin kilo alımı ve bağışıklığın düşmesine yol açacağına dikkat çekti. Prof. Garipağaoğlu, “Bu ayki videoda beslenme tercihlerimizin sağlığımızı nasıl etkilediğini, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiyi ele aldık. Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırmasının sonucuna göre Türk halkının en önemli sorunu olan obezite, yetişkin nüfusun yüzde 65’ini etkilemektedir. Bu sorunun temel nedeni de hareketsiz yaşam ve dengesiz beslenmedir. Bir diğer önemli konu da halkımızın yüzde 89’unda görülen D vitamini eksikliğidir. Bu eksiklik, bağışıklığımızın düşmesine ve hastalıklara daha kolay yakalanmamıza neden olmaktadır. Bu sorunların çözümü için belirlenen ilk hedef doğru beslenmedir. İnsanların doğru beslenme konusunda bilinçlendirilmesi, eğitim verilmesi gerekiyor. Biz de Doğru Beslen Mutlu Yaşa projemizde her ayın 21’inde saat 21.00’de youtube kanalımızda faydalı bilgilerle sizlerle buluşuyor ve halk sağlığına katkıda bulunuyoruz. Doğru beslenelim, mutlu yaşayalım” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

Türk halkının beslenme tercihleri, beslenme ve sağlık arasındaki ilişki hakkında bilgi edinebileceğiniz yayına 21 Ağustos Pazar günü saat 21.00’de aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz;

Link:

https://www.youtube.com/muratbeypeynir/

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