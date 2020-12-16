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Menopoz Kalp Hastalığı Riskini Arttırabilir

Dünya pandemi kriziyle boğuşurken Dünya’da kardiyoloji alanında da yeni araştırmalar gün ışığına çıkıyor. İstanbul’un önemli Kardiyoloji Uzmanlarından Dr Emre Ertürk hoca bu önemli gelişmeleri takip eden isimlerin başında geliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Aralık 2020 Çarşamba 09:32
Menopoz Kalp Hastalığı Riskini Arttırabilir
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“KALP HASTALIĞI ERKEK HASTALIĞI DEĞİLDİR”

Erkeklerin kalp krizi geçirme riski daha yüksek olduğu yaygın bir yanılgıdır. Ayrıca genellikle erkeklerin kalp krizi sonrasında ölme riski daha yüksek olduğuna inanılmaktadır.

MENOPOZ KALP HASTALIĞI RİSKİNİ ARTIRABİLİR

Menopoza geçiş hormonal değişiklikler ve fizyolojik ve psikolojik belirtiler eşliğinde yumurtalık fonksiyonunun kesilmesi ile yaşamın üreme dışı bir evreye geçiş temsil eder.

Amerikan Kalp Derneği tarafından bu ay yayınlanan bir açıklamada kalp yetmezliği riski kadınlar koyarak olabilir önemli bir risk faktörü olarak menopoziçine geçiş dönemi vurgulanmıştır.

Menopoz sürecinde kadınların , vücutları daha az östrojen üretmeye başlar. Çalışmalar bu hormonun kardiyo-koruyucu etkileri olabileceğini göstermiştir, ve, bu nedenle menopoza geçişte östrojen azalması kardiyovasküler hastalık riskini arttırabilir. Menopoza geçişin kalp ve damar sağlığında bir değişim dönemi olduğuna işaret eden veriler gelmeye devam ediyor.

Kardiyovasküler hastalıkların erkeklerde daha belirgin olduğu gibi yanlış kamu ve klinik algıyı değiştirmek için farkındalık yaratacak çalışmalar yapılmalıdır.. Bu yanlış anlama genellikle kadınların kalp sağlığına dikkat etmemelerine ve tedavileri önemsememelerine ve klinik çalışmalarda yeterince temsil edilmemesine yol açar, bu da kalp krizi sonrası kalp yetmezliği riskinin artmasına neden olabilir.

KALP HASTALIKLARINI ÖNLEYEBİLMEK İÇİN…

Düzenli doktor kontrolü tabi ki… Ayrıca stres, anksiyete, depresyon, ve uyku eksikliği kalp hastalığı için risk artırabilir. Aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz:

  • Yeterince uyuyun. Çoğu yetişkin her gece 7-9 saat uykuya ihtiyaç duyar.
  • Stres yapma. Dinlenmek ve gevşemek için her gün zaman ayırarak stresi kontrol altında tutun.
  • Ruh sağlığı sorunlarını tedavi edin.Depresyon, anksiyete veya başka bir sağlık sorunu nedeniyle başa çıkmakta sorun yaşıyorsanız yardım alın.”

 Bizde kıymetli hocamız Dr Emre Ertürk’e  verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz.

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