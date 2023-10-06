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Menenjit: Aşıyla Önlenebilir Ölümcül Tehlike

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 5 Ekim Dünya Menenjit Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulundu. AHEF 2. Başkanı Dr. Zafer Tolga İpek, menenjitin tedavi edilmezse yüzde 80'inin ölümle sonuçlandığını ve hastalıktan aşıyla korunmanın büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ekim 2023 Cuma 08:59
Menenjit: Aşıyla Önlenebilir Ölümcül Tehlike
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Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Zafer Tolga İpek, Dünya Menenjit Günü’ne özel yaptığı açıklamalarda menenjitin ölümcül olabilecek ciddi bir hastalık olduğuna dikkat çekti. Bakteriyel menenjite yakalanan yaklaşık 10 kişiden 1'inin ölmekte olduğunu ve
5 kişiden 1'inde ise ciddi kalıcı hasar görüldüğünü belirtti.

Toplumda menenjitle ilgili farkındalık oluşturmanın, hastalığın önlenmesinde oldukça önemli olduğunu vurgulayarak halkı bu konuda bilinçli olmaya davet etti. Dr. Zafer Tolga İpek yaptığı açıklamada "Menenjit, hızlı bir şekilde ilerleyen ve hayati tehlike arz eden bir hastalıktır. Ancak doğru aşılarla koruma sağlamak mümkündür." dedi.

Ölümle sonuçlanmayan vakalarda ise işitme kaybı, beyin hasarı, böbrek hasarı, uzuv kayıpları ve sinir sistemi sorunları gibi kalıcı hasarlar bırakabileceğini söyleyen Dr. Zafer Tolga İpek, doğru aşının zamanında yapılmasının, hastalığın önlenmesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

“Menenjite karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması aşıyla mümkün”

Toplumsal bağışıklığın artmasındaki en önemli etkenin bilinçli bireyler olduğunu vurgulayan Dr. Zafer Tolga İpek, menenjitin önlenmesinin aşıyla mümkün olduğunu belirtti.
İpek: “Koruyucu hekimliğin üstlendiği en önemli görevlerinden biri de bireylerin sağlık hakkının temel bir bileşeni olan aşılamadır. Özellikle çocuklarda aşı ile önlenebilir hastalıkların ortaya çıkışını engellemek ve bu hastalıkların sebep olduğu sekel ve ölüm oranlarını en aza indirmekte en büyük rol ise ebevynlerdedir.

Bakteriyel menenjit hastalığını önlemek için birden fazla aşı bulunmaktadır, bunların bir kısmı Türkiye Ulusal Aşı Takviminde yer almakta olup takvimde yer almayan özel aşılar da mevcuttur. Menenjit hastalığından korunabilmek için tüm bu aşıların yapılması gereklidir.

Menenjitin her yaş grubundaki bireyleri etkileyebileceğini ancak özellikle 1 yaş altı bebeklerde sıklıkla görüldüğünü vurgulayan İpek “Her yaştan bireyi etkileyebilen menenjit sıklıkla 1 yaş altı bebeklerde, küçük çocuklarda, gençlerde ve genç yetişkinlerde görülüyor.” dedi.

Çocukluk dönemi aşılanması konusunda ebeveyn farkındalığına dikkat çeken Dr. Zafer Tolga İpek “Çocukların düzenli bağışıklanmasında ebeveynin rolü oldukça önemlidir. Çocuklar bilindiği üzere keşfetme evresinde oldukça meraklı oluyor.

Bu merak, onların bir yetişkine kıyasla daha fazla insanla, objeyle ya da zeminle temasını doğuruyor ve dolayısıyla bakterilerle daha sık karşılaşıyorlar. Çocukların birçok virüsle hayatlarında ilk defa karşılaştıklarını da düşündüğümüzde menenjit aşısının önemi daha da artıyor.“ dedi.

AHEF, "Bittin Sen Menenjit" Projesiyle Bilinçlendiriyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), menenjit hastalığına dikkat çekmek ve halkı bilgilendirmek amacıyla "Bittin Sen Menenjit" projesini başlattı. Bu kapsamlı proje, menenjit konusunda farkındalığı artırmak ve toplumun bu ciddi sağlık sorununa karşı bilinçli bir şekilde hareket etmesini amaçlıyor.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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