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Memorial Hastaneler Grubuna Yargıdan Tokat

Gazete olarak 2016 yılından bu yana yaptığımız yayınlarla Memorial Hastanesi Bahçelievler Yerleşkesinin bir çok ilçenin kesişme noktasında yolun hemen yanı başında yapılmış olmasını hem sağlık hem de trafik yönünde eleştiren bir haber yaptık. Siz misiniz haber yapan dercesine suç duyurusunda bulundular ve dava açtılar.Yargı hem suç duyurularını hem de davalarını RED etti. Yargı basının kamuoyunu bilgi sahibi yapması görevidir.Açılan davanın REDDİNE 7 Temmuz 2020'de kadar verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Temmuz 2020 Çarşamba 17:42
Memorial Hastaneler Grubuna Yargıdan Tokat
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Son Güncelleme: 08.07.2020 18:22
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