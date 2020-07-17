Memorial Hastaneler Grubuna Yargıdan Bir Tokat Daha

İŞTE NE OLDUYSA BUNDAN SONRA OLDU

Olayı biraz özetleyelim Memorial Hastanesi Bahçelievler Yerleşkesinin inşaa edildiği yerde yol kavşağı oldupundan dolayı yıllardır imar verilmiyordu.

Bakırköy Marmara Forum’un oldupu bölgede olduğu gibi burada önce Sabancı grubu CarfurSa için küçük bir imar aldı 3/5 yıl burada mini bir AVM şeklinde hizmet verdi.

Akabinde çok yüksek bir bedel ile imar aldığı bu yeri Memorial Hastanesine sattı. Biz de gazete temel atma sürecinde olarak ilçe belediyesi olan Bahçelievler’e bilgi edinme yasası kapsamında 07.03.2016 yılında bir dilekçe vererek bazı sorular sormuştuk.

Yasa gereği 1 ay içinde dilekçemize cevap verilmesi gerektiği halde cevap gelmeyince bu seferde 05.09.2016 tarihinde 18871 nolu dilekçemize neden cevap verilmediğini sormuştuk.

Yine Cevap gelmeyince bi zaat Bahçelievler Belediyesine giderek neden cevap verilmediğini sorduk. Belediye çalışanı Mühendis Mustafa bey bir hafta içinde cevap gelecek demişti...

Bütün ısrarlarımıza rağmen cevap verilmeyerek adeta bir elin Memorial’i koruduğunu düşündüğümüzden dolayı bu kez de 23 Şubat 2018 tarihinde 3243 Nolu dilekçemiz ile daha vererek neden cevap verilmediğini sormuştuk.Sorduğumuz 10 sorumuza cevap verilmesi gerekirken 28.02.2018’de sırf cevap vermiş olmak adına bina’nın imar’a ve otopark ve yangın yönetmeliğine uygun olduğuna dair iki satırlık cevap yazısı geldi.

Bizde bir haber yaparak İstanbul Behçelievler İlçe Belediye başkanlığının gelen cevabın sorularımIza cevap vermek yerine yasak savma babında gönderdikleri cevap ile Memorial’i koruduklarına kanaat getirdik.

Zaten bir belediye çalışanı da ağzından kaçırarak size Memorial ile alakalı cevap vermesi gereken kişi FETÖ’den tutuklandığı için cevap gelmemiş olabilir demişti.

Bizde bütün ısrarlarımıza rağmen sorduğumuz sorularımıza cevap verilmemesinden dolayı acaba Memorial’i Koruyan FETÖ’mü diye soru sorarak haber yaptık.

ÖNCE SAVCILIKTA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR RED OLMASINA RAĞMEN DAVA AÇTILAR…

Hastane yönetimi önce Gazetemizi neşreden şirketimiz ve sorumlu yazı işleri müdürümüz hakkında savcılıkta suç duyurusunda bulundu.

Hüseyin Çetiner 14.05.2018’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosunda verdiği ifade de “İstanbul’a ihanet eden bir bina Memorial Bahçelievler Hastanesi “ başlıklı haberleri ile kamuoyunu bilgi sahibi yapmak adına haber yaptıklarını söyledi. Savcılık daha sonra yapılan çalışmanın kamuoyunu bilgi sahibi yapmak maksadı ile yapıldığını ifade ederek suç duyurusu RED etti.

Bu RED’i yeterli görmeyen hastane yönetimi bu sefer de şirket ve sorumlu yazı işleri müdürümüz hakkında dava açtı.

MEMORİAL HASTANESİ YARGIDAN YEDİĞİ TOKATLARA DOYMAMIŞ OLACAK Kİ HABERİ DAVA AÇTI…

İstanbul Times Gazetesi sorumlu yazı işleri müdürü Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner şunları söyledi:

“Bir basın mensubu olarak ne yazık ki son yıllarda kamuoyuna haber sunmak için zaman harcamamız gerekirken kişi ismi dahi yazmadan sağlık konusuna girmeden sadece imar ve binayı eleştirdiğimiz için Memorial Hastanesi yaptığı suç duruları ve açtığı davalar ile tam üç yıldır bizleri mahkeme kapılarında süründürdü. Ne oldu İstanbul 12.Asliye Hukuk Mahkemesi verdiği karar ile bizim işimizi yaptığımızı ifade ederek 07.07.2020’de yapılan 6. Celsede hakkımızda açılan 20 bin TL lik maddi tazminat davasını RED etti”.

ÇETİNER: ARTIK YETER KİMSE GAZETECİLERİ MAHKEMELERDE SÜRÜNDÜRMESİN …

Gazeteciler veya herhangi bir kişi hakkında dava açanlar mahkemeyi kaybettikleri zaman istedikleri tazminat meblağı kadar dava açtıkları kişiye ödemeleri gerekirken hiç kimse artık dava açalım ve bizim hakkımızda haber yapan kişi mahkemelerde sürünsün diyerek dava açmaz. Bakınız bizim bu davamızda tam ÜÇ yıl boyunca savcılık ve mahakemelere giderek maddi ve manevi olarak kaybımız oldu. Davayı açanlar kaybetti ama hiçbir maddi ceza ile karşılaşmayacalar.

Aslında konuşacak çok şey var ancak yargıya güvenin çok düştüğü bir ortamda bizi mağdur etikleri gerekçesi ile dava açsak bu seferde yıllarca bunun için mahkemelere gidip geleceğimizden dolayı dava açmıyoruz.

Ancak halkımızı mağdur eden imar uygulamaları ve yapılan binalar hakkında yayınlarımzı devam edecek. Bizi yıllarca mahkeme kapılarında uğraştıran Memorial Hastaneler Grubuna da hakkımızı helal etmeyeceğiz şeklinde konuşan Hüseyin Çetiner artık herkesin olur olmaz konularda haber yaptığımız gerekçesi ile kaybedeceklerini bildikleri halde sadece bizi mahkeme kapılarında mağdur etmek için dava açalarından yorulduk şekşinde konuştu.

İstanbul Times Gazetesi ve Hüseyin Çetiner'in Avukat Asım Güven 'de kısa bir açıklama yaparak son yıllarda basının üzerinde çok baskı var. Bu dava da müvekkilim yapması gerekeni yaparak kamuoyunu imar ve inşaat konusunda bilgi sahibi yapmak adına bir haber yapmıştır. Bunun üzerine davayı açan kurum müvekkilimi mahkamelerde meşgul etmek adına bu suç duyurusu ve davaları açmış ve sonunda 6.celsede davası RED edilmiştir. Şeklinde konuştı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)