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Meme Kanseri İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Meme kanseri, kadınlarda ortaya çıkan ve genel olarak 8 kadından birinde görülen bir türdür

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Nisan 2021 Salı 09:34
Meme Kanseri İçin Hangi Bölüme Gidilir?
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Kadınlarda meydana gelen bu durum mamografi adı verilen cihazlarla tespit edilebilir. Meme içerisinde bulunan hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması sonucunda oluşan sorun, tümör olarak görülür. Kanserin meydana geldiği dokuların erken tanıyla ortadan kaldırılması, sorunun hızlı çözümünü sağlar. Fakat tanının geç koyulması süreci zorlaştıracak ve kanserli dokunun, lenf bezlerine ulaşmasına neden olacaktır.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kanser türleri içerisinde en sık karşılaşılan tür olan bu rahatsızlık, çeşitli erken tanılar ve başarılı işlemlerle sorunsuz şekilde alınabilir. Genel cerrahi polikliniği içerisinde çekilecek mamografi sayesinde tümör büyüklüğü tespit edilebilir. Meme kanseri çeşitli belirtiler ortaya çıkarmakla birlikte, bazı durumlarda fark edilmez durumlarda olabilir. Genel olarak yılda bir kere yapılan genel taramalara katılmak, sorunun çözümünde ilk anahtar olabilir.

Mamografi Nedir?

Mamografi, kişinin memesinden bulunan tümörü, yani kanserli hücreyi tespit etmeyi sağlayan bir cihazdır. Kadınların sırt üstü uzandığı ve hareketsiz bir şekilde beklediği bu cihaz sayesinde, kanserli hücre tespiti rahatlıkla yapılabilir. Meme kanseri doktoru bu aşamada kişinin kemoterapiye tâbi tutulmasını sağlayabilir. Fakat ilerleyen süreçte erken tanı yapılamaması, memenin bir kısmının ya da tamamının alınmasına neden olabilir.

Kadınlar açısından çok büyük bir risk faktörü ortaya çıkaran bu durumun, tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Fakat alınacak olan bazı önlemlerle birlikte, sorundan bir nebze olsun uzak kalınabilir. Bu aşamada dikkat edilecek hususlar şöyledir;

  • Sigara ya da alkol gibi vücut hücrelerine zarar veren ürünlerden uzak durmak
  • Kilo aralığına dikkat etmek
  • Doğumdan sonra ilk altı ay bebeği düzenli emzirmek
  • Hormon ilaçları gibi vücut dengesini bozacak ilaçlar kullanmamak

Mamografi Hangi Bölümde Çekilmektedir?

Mamografi, kanser hücrelerinin tespit edilmesi açısından kullanılacak önemli bir yöntemdir. Bu süreçte meme kanseri tespiti son derece gerekli bir durumdur. Risk faktörleri içerisinde en belirgin detaylar şunlardır;

  • İlk doğumunu ileri yaşlarda yapmak
  • Bebek sahibi olmak fakat emzirmemek
  • 50 yaş ve üzeri olmak
  • Hormon tedavisi görüyor olmak
  • Sigara ya da alkol kullanımının mevcut olması

Genel olarak meme kanseri cerrahi bölümlerinde tedavi edilebilir. İlk aşamadaki tespitte kemoterapi gibi yöntemlerle sorun kolayca ortadan kaldırılmaktadır. Fakat ortaya çıkan ileri kanser durumları, cerrahi müdahaleler eşliğinde tamamen yok edilmektedir. Bu gibi durumlarda yıl içerisinde yapılan genel taramalara katılmak ve sorun varsa erken tanı avantajlarından faydalanmalısınız.

Meme kanseri ve mamagrafi hakkında detaylı bilgi almak için https://www.cetinaltunal.com/hastaliklar/meme-kanseri/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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