Meme Estetiği hakkında merak edilenler

Kadınlıkların öne çıkan organlarından birisi olan memeler, aynı zamanda en kolay yaşlanan ve yaşlılığın da en kolay anlaşıldığı bölgelerdendir. Memeler yapısı gereği içerisinde kas bulundurmadığı için zamanla yerçekimine karşı koyamayan ve yaşlandıkça en kolay sarkan bölgelerdir. Bu sarkma ve deformasyonlara karşı yapılan tek yöntem ise meme estetiği operasyonlarıdır.

Her kadın estetik olarak güzel görünen ve vücuduna oranla yeterli hacimde göğüslere sahip olmak istiyor. Ancak memeler kadın vücudunda kolay deforme olabilen organlar olduğu için bu fit ve göze hitap eden görünüm için estetik bazı operasyonlar gerekiyor. Genetik olarak veya dış etkenlere bağlı olarak yapılarında hasar oluşabilen ve özellikle annelikten sonra hızla deforme olan memeler mutlaka bazı uygulamalara ihtiyaç duyuyor. Kadınların bazı dönemlerde yaşadıkları fiziksel değişiklikler ve düzensizlikler meme dokusunun sarkmasına neden olabiliyor. Bazı kadınlar ise memelerinin küçüklüğünden şikayetçi olabiliyor. Her iki farklı durumda da kadınların imdadına meme estetiği operasyonları yetişiyor.

Meme estetiği operasyonları

Meme estetiği denildiğinde içerisinde farklı birkaç operasyon barındırıyor. Küçük memelere sahip olan kadınlar için meme büyütme yapılıyor. Büyük ve sarkık memelere sahip olan kadınlar için meme küçültme ve beraberinde meme dikleştirme yapılıyor.

Tüm meme estetiği operasyonları hakkında en detaylı bilgi için Doç. Dr. Sevgi Kurt ile iletişime geçebilirsiniz.