Meme Büyütme Kadınların Öz Güvenini Artırıyor

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Meme büyütme memeye yağ enjeksiyonu yöntemiyle de gerçekleştirilebilir. Ancak meme implantı ile yapılan meme büyütme ameliyatları daha popülerdir. Günümüzde kullanılan silikon implant teknolojisi sayesinde kullanılan meme implantları yumuşaklığı, şekli, dolgusu ve dayanıklılığı ile son derece doğal sonuçlar alınmasını sağlar. Meme büyütme ameliyatı sonrası hastaların emzirme sürecini engelleyecek bir sorunla karşılaşılmaz.

Meme büyütme ameliyatında kullanılacak silikon implant seçilirken hastanın fiziksel özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekir. Op. Dr. Evren İşçi meme büyütme ve meme küçültme ameliyatlarını büyük başarıyla gerçekleştirmektedir. Hastanın boyu, memelerinin boyutu, göğüs kafesinin şekli ve memelerin şekli incelenerek uygun olan implant belirlenir. Muayene sırasında hastanın göğüs ölçülerine en uygun implantın belirlenmesinde 3D görüntüleme ve analog simülasyondan yararlanılır. Böylece hastanın vücuduna uygun olacak şekilde en uygun implant seçiminin yapılması mümkün olur. Diğer yandan hastanın ameliyattan sonra elde edeceği görüntü hakkında bilgi sahibi olması sağlanır.

Eski teknolojilerin ürünü olan silikon implantlar farklı nedenlere bağlı olarak delinip akma riski taşımakla birlikte yeni teknolojiler sayesinde oldukça dayanıklı yeni nesil implantlar kullanılmaktadır. Bu implantlarda dağılma riski yoktur. Basınca ve darbelere karşı üst düzey dayanıklılığa sahip olduklarından hayat boyu kullanılabilmektedirler. Yeni nesil silikonların belirli bir kullanım süresi sonunda ya da hamilelik gibi durumlarda değiştirilmesine gerek yoktur. Günümüzde kullanılan silikon implantlar yuvarlak ve damla silikon şeklinde sınıflandırılabilir. Yuvarlak silikon implantlar memenin üst kısmında daha dolgun bir görünüm sağlar. Damla şekilli silikon implantlar memeyi daha çok alttan kaldırdığından kişinin kendi memesi gibi doğal bir görünüm verir. Silikon implantlar hemen hemen birebir meme dokusu kıvamında tasarlandığından dokunma hissinin doğallığı ve vücutla beraber hareket etme özelliğiyle ön plana çıkar.

Meme büyütme ameliyatı sırasında temelde memenin kendisi kesilmediği için emzirmeye engel bir durum oluşmaz. Silikon implantlar günümüz meme büyütme estetiği ameliyatlarında dual plan tekniğiyle yerleştirilir. Böylece doğal bir görünüm elde etmek mümkün olur. Meme büyütme estetiği ameliyatından sonra hafif ve orta şiddetli ağrılar hissedildiği takdirde basit ağrı kesiciler kullanılabilir. Meme büyütme ameliyatından sonra ciddi morarma ve ödem görülmez. Hastalar genellikle 1 hafta sonunda normal hayatlarına dönüş yapabilirler.

Meme Küçültme Konforlu Bir Ameliyattır

Meme küçültme estetiği ameliyatı çoğu kişi tarafından kadınların estetik görünümlerini düzeltme amacıyla tercih ettiği kozmetik bir prosedür olarak değerlendirilir. Bununla birlikte aslında rekonstrüktif bir ameliyat olduğu söylenebilir. İriliğe bağlı olarak sarkan memeler dolayısıyla kadınlar boyun ve sırt ağrıları, duruş bozukluğu ve kamburluk gibi sorunlar yaşayabilirler. Sutyenin kol sinirlerine yaptığı baskı dolayısıyla memeleri normalde büyük olan kadınların yaşadığı diğer bir sorun kollarda uyuşmadır. Meme küçültme ameliyatı kapsamında, normale oranla büyük olan meme dokusu kişinin vücut ölçüleriyle uyumlu olacak şekilde yeniden şekillendirilmesi sağlanır. Yalnızca fazla meme dokusu değil deri çıkarılır. Ayrıca meme başı olması gereken noktaya taşınarak operasyon sonlandırılır. Bu nedenlere bağlı olarak meme küçültme operasyonları son derece iyi ve kalıcı sonuçlar alınmasını sağlar. Kişinin estetik görünümü ve ruh sağlığına olumlu katkıda bulunur. Ayrıca kadınların giyim tarzını da kolaylaştırır.

Meme küçültme en sık uygulanan meme estetiği ameliyatlarından biri olup oldukça konforlu bir süreçtir. Bu nedenle ihtiyaç halinde kadınlar herhangi bir kaygı yaşamadan bu yönteme başvurabilirler. Meme küçültme estetiği ameliyatı genel anestezi altında 1 ila 2 saat içerisinde tamamlanır. Operasyon süresi uygulanacak prosedürün kapsamına göre değişiklik gösterebilir.

Meme estetiği ameliyatından sonra hafif bir acı ve ağrı hissedilmesi tüm cerrahi prosedürlerde olduğu gibi normal bir durumdur. Silikon implantın kas altına yerleştirildiği durumlarda 2-3 gün süreyle hastanın kol hareketlerinde kısıtlanma yaşanabilir. Hastalar meme küçültme ameliyatından sonra özel bir sutyen kullanırlar. Genellikle ameliyatı izleyen birkaç gün sonunda günlük rutinlerine dönmeye başlarlar. Spor yapmak için en az 15 gün beklemek gerekir. Bununla birlikte kolların aktif olarak kullanılacağı daha ağır spor aktivitelerine başlanmadan önce hasta özelinde doktor onayı alınması şarttır. Çünkü iyileşme süreci kişiden kişiye değişebilmektedir. Ağır spor aktivitelerine başlanması için genellikle ameliyatın üzerinden 6 hafta geçmesi gerekir. Kesi izleri ameliyattan sonra belirgin olsa da 3 ila 4 ay sonra belirginliğini kaybeder.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

