Meclis'ten “Pozitif Vakalı Paylaşım!

Sağlık Bakanlığı’nın “vaka-hasta” ayrımı yapması tartışılmaya devam ederken TBMM Başkanlığı, “Pozitif vaka” vurgusuyla önergeye cevap verdi.



CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın koronavirüse yakalanan Meclis personeline ilişkin soru önergesine yanıt veren TBMM Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, “pandemi süresi boyunca TBMM Kampüsü içinde hizmet veren Meclis Devlet Hastanesi’ne başvuran hastalara yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda 1 Ekim tarihi itibariyle 225 personelin pozitif vaka olarak tespit edildiğini” açıkladı.



BİRİMLERE İLİŞKİN İSTATİSTİK TUTULMUYOR



Tedavi sonrası göreve başlayan personel sayısının 124 olduğunu bildiren Bilgiç, bir personelin, Kurum dışında Covid-19 tedavisi sonrasında hayatını kaybettiğini aktardı.



Önerge tarihi itibariyle tedavi gören 101 personelin genel durumlarının iyi olup evde izolasyon önerildiğini anlatan Bilgiç, hastanede Covid-19 tedavisi gören personel bulunmadığını belirtti.



Bilgiç, Covid-19 tedavisi gören tüm personele gerekli desteğin TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı tarafından sağlandığını dile getirdi.



Bilgiç, Covid-19 teşhisi konulan ve tedavisi yapılan TBMM personelinin birimleri ile ilgili istatistiki verilerin ise bulunmadığını aktardı.