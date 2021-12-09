Magnezyum Eksikliğinde Ortaya Çıkan 10 Hastalık 

Magnezyumu dışarıdan takviye olarak almak gerekiyor

Magnezyum (Mg) vücutta en çok bulunan 4. katyondur. Vücudun işlevleri için önemli bir mineraldir. İnce bağırsaktan emilir ve böbrekten atılır. İnsan vücudu magnezyum mineralini kendisi üretemediği için bu mineral kaynağının gıda ya da ilaç takviyesi gibi yollar ile alınması gerekmektedir. Vücutta kullanılan magnezyumun hemen hemen %60’ı dişlerde ve kemiklerde bulunmakta iken, %39’u ise yumuşak dokularda bulunmaktadır. Oranı çok düşük olmakla birlikte % 1’lik bir kısım da kanda yer almaktadır. Magnezyum en yaşamsal organlar olan beyin ve kalpte diğer organlara oranla daha önemli yoğunlukta bulunmaktadır.

Migren ataklarınızın nedeni magnezyum eksikliği olabilir

Plazma Mg düzeyi, hücre içi Mg düzeyi ve toplam vücut Mg düzeyi birbiriyle yakın ilişkili değildir ancak ciddi plazma düzeyindeki azalma vücut depolarının azaldığını gösterir. Düşük magnezyum seviyesi kısa vadede belirtilere neden olmasa da tip 2 diyabet, kalp hastalığı, duygu bozuklukları ve migren gibi rahatsızlıklarla bağlantılıdır.

Düşük magnezyum seviyesi, osteoporoz için de bir risk faktörüdür. Ayrıca magnezyum eksikliği iştahsızlık, mide bulantısı ve kusma, halsizlik, saç dökülmesi, kabızlık, kas krampları, fibromiyalji ve konsantrasyon eksikliğine de neden olmaktadır.

Magnezyum eksikliğine neden olan etkenler şöyle sıralanıyor:

Alkol, sigara ve uyuşturucu kullanımı

Tip 2 diyabet

Gebelik ve emzirme dönemi (süt üretiminde Magnezyum ihtiyaç artar)

Bağırsak hastalıkları

Böbrek hastalıkları

Karaciğer hastalıkları

Uzun süreli antibiyotik kullanımı

İdrar söktürücü ilaç kullanımı

Yanlış ve yetersiz beslenme ve stresli bir yaşam,

İleri yaş

Magnezyum eksikliği sonucu bu hastalıklara dikkat!

Vücuttaki birçok enzim işlevini sürdürebilmesi için magnezyuma ihtiyaç duyar. Bu nedenle magnezyum eksikliğinde bazı sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir.

Osteoporoz (kemik erimesi-d vitamini metabolizmasında görev alır) Tip 2 diyabet (insülin metabolizmasında rol alır) Hipoglisemi Astım atakları Hipertansiyon Depresyon Kalp rahatsızlıkları Huzursuz bacak sendromu Solunum rahatsızlıkları Migren semptomlarında artış

Magnezyum eksikliği doğru zamanda müdahale ve takip gerektirir

Magnezyum eksikliğinin tedavisinde, magnezyum ilaçları ve magnezyum içeren multi-vitaminler kullanılabilir. Eksikliğin yüksek düzeylerde olduğu durumlarda damar yoluyla magnezyum verilebilir. Yüksek oranda magnezyum içeren besinler tüketmek, sigara ve alkolü bırakmak da tedavi planının içerisinde yer almalıdır. Magnezyum kritik seviyeye düştüğünde hekimler tarafından yüksek miktarda takviye olarak alınması tedavi amaçlı olarak önerilebilir. Hastanın ihtiyacının kalmadığı durumlarda takviye alımı bırakılmalıdır.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)