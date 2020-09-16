Lym Nedir

Bağışıklık sistemi birbirinden farklı birçok hücrenin birleşiminden oluşur. Bir arada çalışan tüm bu bağışıklık hücrelerinin tek bir amacı vardır: sizi zararlı bakteri ve virüslerden korumak. Aynı zamanda bir beyaz kan hücresi olan lenfosit ise sizi koruyan yüzlerce bağışıklık sistemi hücresinden biridir. Tıptaki ismiyle lenfosit, kan testi sonuçlarında genellikle lym bazen ise lymph kısaltması ile gözükür.

Bu yazımızda hamilelik sırasında oldukça değişiklik gösteren değerleri ile kafa karışıklığı yaratan lenfositi ele alacağız. Sırasıyla lenfosit nedir, lym düşüklüğü ve lym yüksekliği nedir sorularının cevapları için yazımızı okumaya devam edin!

LYM Nedir?

Lenfosit bir çeşit beyaz kan hücresidir. Her biri diğerinden farklı görevler üstlenen binlerce beyaz kan hücresi bakteri, virüs ve diğer toksik maddeler ile savaşarak hastalıkları önler. En önemli beyaz kan hücrelerinden biri olan lenfosit kemik iliği kök hücreleri tarafından üretilir. Üretilen lenfositlerin bir kısmı kana karışırken büyük kısmı lenf sistemindeki dalak, lenf bezi ve bademcik gibi organlara yerleşir.

Değerli yaşa ve hamilelik durumu olup olmamasına göre oldukça farklılık gösteren lenfosit değerleri kan testi sonuçlarında LYM şeklinde gözükür. Yani lym ya da lympth nedir sorularının cevabı aslında bu değerlerin kanınızdaki lenfosit hücrelerinin oranını gösterdiğidir.

LYM Normal Değeri Nedir?

LYM değerlerinin yaş ve hamilelik durumuna göre oldukça değişkenlik gösterdiğini söylemiştik. Bu yüzden normal lenfosit değeri hakkında konuşurken bu değerleri çocuk, hamile yetişkin ve hamile olmayan yetişkinler için ayrı ayrı belirtmek gerekir. Her laboratuvar kan testi için farklı ölçüm tekniği kullanabildiğinden kan değerlerinizle ilgili en doğru yorumu doktorunuz yapacaktır. Ancak LYM için genellikle standart bir ortalama değer vardır. Bu normal değeri hamile olmayan yetişkin ve hamileliğin farklı dönemlerindeki yetişkinler için aşağıdaki şekilde tablo haline getirebiliriz:

Kaynak: https://www.cicicocuk.com/lym-nedir-lenfosit-dusuklugu-ve-yuksekligi-ne-anlama-gelir/