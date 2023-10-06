Longevıty İçin Koruyucu Hekimlik

Yaşam süresini uzatma ve sağlıklı bir yaşam sürme arayışı, insanlığın en temel hedefleri arasında yer alıyor. Günümüzde, bilimsel araştırmalar ve sağlık uygulamalarındaki gelişmeler sayesinde uzun ömür ve yaşam kalitesini artırma konusunda büyük ilerlemeler kaydediliyor.

Önleyici tıp yaklaşımı ile kişiye özel bütünsel sağlık hizmeti sunan LifeClub Sağlık Hizmetleri de yaşlılık sürecini daha sağlıklı hale getirmek için çalışıyor. LifeClub Medikal Direktörü, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Celal Yücel Batmacı, longevity (uzun ömürlülük) kavramı hakkında şunları söyledi:

“İnsanlık tarihi boyunca uzun yaşamın sırrı hep merak konusu olmuştur. Tıptaki ilerlemeler, teknolojik gelişmeler logaritmik olarak artmaya devam ediyor. Bu sayede yıllara ve cinsiyete göre beklenen yaşam süresi tüm dünyada artış gösteriyor. Ülkemizde de TÜİK verilerine göre 2020-2022 döneminde doğuşta beklenen yaşam süresi 77,5 yıl olarak belirlendi. Bu süre erkeklerde ortalama 74,8 yıl, kadınlarda ortalama 80,3 yıl oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi-Hüseyin Çetiner

Ülkemizdeki beklenen yaşam süresini diğer ülkeler ile kıyasladığımızda yıllar içerisinde önemli bir ilerleme kaydetsek de halen gelişmiş ülkelerin, OECD ve AB ülkelerinin gerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz.”

Türkiye’de En Sık Görülen Ölüm Nedenleri Neler?

Ülkemizde en sık görülen ölüm nedenlerine dikkat çeken LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Medikal Direktörü Dr. Yücel Batmacı, “Bu istatistiklere etki eden anne ölüm hızı, bebek ölüm hızı gibi birçok faktör olmakla birlikte, daha çok ölüm nedenlerinin dağılımından ve sıklığından bahsetmek istiyorum. Ülkemizdeki ölüm nedenlerine baktığımızda dolaşım sistemi hastalıklarının %36,7 ile ilk sırada geldiğini görüyoruz. İkinci sırada ise %18,3 ile kanserler gelmektedir. Üçüncü sırada ise solunum sistemi hastalıkları %12,9 ile yer almaktadır.

Bu veriler ışığında diğer ölüm nedenleri ile birlikte ilk 3 sıradaki sebepleri inceleyerek ülkemizde beklenen yaşam süresini uzatmak için neler yapabileceğimizi değerlendirmeliyiz. Burada göz ardı edilen en önemli faktör bireylerin bu sürece katkısı. Günlük pratiğimizde ülkemizdeki sağlık okuryazarlığının düşük seviyede olduğuna sıklıkla şahit olmakla beraber var olanın ise güvenilir kaynaklara dayanmadığını ve bilgi kirliliği içerisinde işleri daha da karmaşıklaştırdığını üzülerek görmekteyiz.

Ülkemizde sık görülen ölüm nedenlerinin alt başlıkları ise; iskemik kalp hastalığı, kalp krizi, beyin kanaması, beyin damar tıkanıklığı, felç, koah, astım, şeker hastalığı, akciğer kanseri, bağırsak kanseri, kolon kanseri, meme kanseri, prostat kanseridir” dedi.

Koruyucu Hekimliğin Uzun Ömürlülüğe Katkısı

Longevity kavramının en önemli destekleyici önleyicisinin, koruyucu hekimlik uygulamaları olduğunun altını çizen LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Medikal Direktörü Dr. Yücel Batmacı, “Tüm bu ölüm nedenlerini ve sıklıklarını göz önüne alarak bireylerin risk faktörleri, yaşı, cinsiyeti, tıbbi hikayeleri ve aile öykülerini değerlendirerek bireysel sağlık planlarını oluşturmak uzun ömürlülüğe katkı sağlıyor. Bu kapsamda önleyici tıp yaklaşımının önemini bir kez daha görmüş oluyoruz. Tüm bu risk faktörlerinden kaynaklı oluşabilecek hastalıklara erken müdahale etmek veya oluşmasını önlemek önleyici tıp yaklaşımı ile mümkün hale geliyor.

Bütünsel tıp yaklaşımı çerçevesinde, kişisel risk faktörlerini değerlendirirken tüm genom analizi raporlarını da kullanarak daha proaktif yönetime imkan sunan bir sağlık planı oluşturulmalı. Bu sağlık planının içerisinde, bireylerin hangi branş hekimine neden muayene olması gerektiği ve hangi sıklıkla bu muayenenin ve ilgili tetkiklerin yapılması gerektiği yer almaktadır. Ayrıca bütünsel sağlığın ayrılmaz parçası olan beslenme, hareket, uyku hijyeni ve bağışıklık sistemi önerilerinin de kendilerini takip eden hekim ile birlikte oluşturulması oluşturulan planların uygulanabilirliğini artıracaktır” dedi.

Longevity’nin Olmazsa Olması Düzenli Sağlık Kontrolleri

LifeClub Sağlıklı Yaşam Hizmetleri Medikal Direktörü Dr. Yücel Batmacı, “Longevity’i destekleyen en önemli kavramlar; sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve uyku düzeni sağlığı” dedi ve sözlerini şöyle noktaladı: “Bununla birlikte uzun ömürlülük için olmazsa olmazlardan biri de düzenli sağlık kontrolleri. Kişiye özel belirlenecek periyodlarda gerçekleştirilecek check up tarama programları ile hastalıkları gerçekleşmeden önlemek ya da çok erken evrede teşhis etmek mümkün olabiliyor. Bu yüzden bu kapsamlı kontrolleri göz ardı etmemek gerekiyor.

Biz de LifeClub olarak önleyici tıp yaklaşımı odağında bunu yapıyoruz. Üyelerimizin mevcut sağlık durumunu detaylıca analiz ederek, risk faktörleri ve iyileştirme alanlarını baz alarak kişiye özel bir sağlık planı oluşturuyoruz. Bununla birlikte kişiye özel atanan hekimlerimiz ile bu süreci yakından takip ederek sağlıklı yaşam yolculuklarında üyelerimizin hep yanında oluyoruz.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)